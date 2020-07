Ngắm "siêu bò lội nước" - Tecnomar for Lamborghini 63 mới

Trong khi nhiều người đang nhẫn nại chờ đợi Lamborghini hé lộ quái vật chỉ chạy đường đua SCV12, nhà sản xuất xe Ý đã gây bất ngờ với một mẫu du thuyền tốc độ cao độc quyền. Mang tên Tecnomar for Lamborghini 63 mới, nó là kết quả của mối hợp tác giữa Automobili Lamborghini và The Italian Sea Group. Cái tên của nó rõ ràng là ám chỉ tới năm thành lập 1963 của hãng siêu xe Lamborghini cũng như chiều dài 63 feet (tương đương 19,2 mét), thế nhưng du thuyền gắn máy này có chia sẻ nhiều điểm chung với siêu xe thương hiệu Ý hơn chỉ là cái tên. Được thiết kế với tương tắc từ Centro Stile của Lamborghini, siêu du thuyền Lamborghini 63 lấy nguồn cảm hứng từ siêu xe thể thao hybrid Sián FKP 37. Thiết kế ngoại thất của nó được nhấn mạnh bởi một dáng vẻ siêu xe thể thao bóng mượt, với phần thân tàu và kết cấu bên trên được tạo nên từ một loại vỏ hiệu suất cao được phát triển bởi các kỹ sư hàng hải. Chi tiết của thân tàu cũng có những điểm gợi nhớ tới hai mẫu siêu xe huyền thoại Miura và Countach, trong khi phần mui cứng phía trên lại được truyền cảm hứng bởi các chiếc roadster Lamborghini. Hệ thống đèn ở mũi tàu mang sự tri ân tới xe concept Lamborghini Terzo Millennio và Sián FKP 37 – cả hai đều có đèn pha hình chữ Y đặc trưng. Không gian nội thất của Tecnomar for Lamborghini 63 kết hợp thiết kế công nghệ cao dựa trên các chất liệu chú trọng hiệu suất để tối ưu trọng lượng và tính năng, dung hợp với các chi tiết hình lục giác, đường nét gọn gàng, mô-típ chữ Y và những chất liệu đặc trưng khác của Lamborghini. Bảng đồng hồ trên tàu trông giống một khoang lái xe Lamborghini, tích hợp tất cả hệ thống điều khiển và điều hướng. Rất nhiều chi tiết được làm bằng sợi carbon, với chất liệu Carbon Skin của Lamborghini được áp dụng trong ghế thể thao và tay lái (giống hệt như tay lái siêu xe). Hệ thống các nút bấm Start/Stop (có hai nút, một chỗ mỗi động cơ) cũng được thiết kế giống hệt như loại sử dụng để bật động cơ xe Lamborghini. Hiệu suất của con tàu tốc độ mới cũng xứng đáng với cái tên Lamborghini. Nó có trang bị hai khối động cơ MAN V12 dung tích 24 lít sản sinh tổng cộng 3.945 mã lực, cho phép du thuyền chạm tốc độ tối đa 90 hải lý/giờ (tương đương 111 km/h). Sức mạnh của khối động cơ này khiến Lamborghini 63 trở thành sản phẩm nhanh nhất trong đội du thuyền Tecnomar, một phần nhờ có trọng lượng “nhẹ” chỉ 24 tấn. Giá du thuyền Lamborghini 63 chưa công bố, chiếc đầu tiên sẽ có mặt trên thị trường vào đầu năm 2021. Video: Siêu du thuyền Tecnomar for Lamborghini 63 mới.

