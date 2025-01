Titanium Zero - xe đạp hơn 1,3 tỷ đồng đắt ngang Mercedes C-Class

Mẫu xe đạp điện Titanium Zero 2025 sở hữu khối động cơ mang tên Quark DM1.2 chỉ nặng 1,2kg và có kích thước nằm gọn trong lòng bàn tay. Động cơ còn được trang bị cảm biến mô-men xoắn có độ chính xác cao và bộ mã hóa từ tính "hàng thửa riêng". Hệ truyền động của xe đạp Titanium Zero chạy điện cung cấp mô-men xoắn lên tới 65Nm, cho phép xe đạt tốc độ 25km/h. Đi kèm với đó là cụm pin lithium cung cấp quãng đường di chuyển tốc độ tối đa khoảng 120km. Không chỉ vậy, Titanium Zero còn sở hữu bộ khung hợp kim titan được sản xuất theo phương pháp in 3D, giúp trọng lượng tổng thể chỉ ở mức 10,8kg. Ngoài ra, xe cũng có phuộc, vành, nan hoa và bộ quây bằng sợi carbon cùng với cọc yên titan. Mức giá xe đạp điện Titanium Zero đã bao gồm chi phí vật liệu, công nghệ và nhân công của mẫu xe này lên tới khoảng 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Xét theo giá ở thị trường Mỹ, chiếc xe đạp này thậm chí ngang ngửa với Mercedes-Benz C-Class (từ 49.600 USD). Hiện tại, Urtopia chưa có kế hoạch sản xuất thương mại mẫu xe này. Tuy nhiên, việc thương mại hóa động cơ Quark DM1.2 lại là vấn đề mà hãng đang cân nhắc. Không những xuất hiện trên các mẫu xe đạp điện trong tương lai của Urtopia, khối động cơ này còn có thể sử dụng trong nhiều sản phẩm khác, thậm chí có thể là cảm hứng để cho ra động cơ ôtô điện siêu nhỏ. Video: Chi tiết xe đạp điện LEON FRAMEWORKS 2025.

