Cận cảnh Hyundai Creta 2025 vừa trình làng, giá từ 470 triệu đồng

Hyundai Creta 2025 mới vừa chính thức được giới thiệu tại khu vực Đông Nam Á, cụ thể là Indonesia. Đây là thị trường đầu tiên được đón nhận mẫu xe này. Tại Indonesia, xe được phân phối với 5 phiên bản đi cùng mức giá dao động từ 298 - 507 triệu Rupiah (khoảng 470 - 795 triệu đồng). Về kích thước, mẫu xe SUV Hyundai Creta 2025 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.330 x 1.790 x 1.635 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.610 mm. Số đo này không khác so với phiên bản cũ. Về thiết kế, Hyundai Creta 2025 sở hữu ngoại hình hiện đại,khác biệt hoàn toàn so với bản đang bán tại Việt Nam. Đầu xe gây ấn tượng bởi cụm lưới tản nhiệt màu đen cỡ lớn, cùng hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" nằm vắt ngang đầu xe và đèn pha đặt dọc bên dưới. Phía sau xe là cụm đèn hậu được thiết kế tương đồng với đèn pha phía trước, cản sau cũng được làm mới nhìn khỏe khoắn và hầm hố hơn. Về nội thất, bên trong khoang cabin của xe nổi bật với tông màu xám chủ đạo. Xe được trang bị các tiện ích như: 2 màn hình 10,25 inch nối liền với nhau, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh, cửa gió điều hòa trải dài trên mặt táp-lô, ghế bọc da Ghế lái chỉnh điện, gương chiếu hậu chống chói tự động trong xe, sạc không dây, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, điều hòa tự động với cửa gió phía sau, nút bấm khởi động máy, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời Auto Hold và camera 360 độ.Hyundai Creta 2025 bản N Line sẽ có một số khác biệt ở ngoại thất như: logo N Line, lưới tản nhiệt, cản trước/cản sau, vành la-zăng và 2 đầu ống xả. Trong khi đó khoang cabin sẽ có vô-lăng đặc trưng của dòng N-Line. Hyundai Creta 2025 có 2 bản N-Line, trong đó bản Standard sử dụng động cơ Smartstream G1.5 MPI 1.5L, công suất 115 PS và mô-men xoắn 143,8 Nm. Còn lại, phiên bản N Line Turbo được trang bị động cơ Smartstream G1.5 GDI 1.5L tăng áp, cho công suất 160 PS và mô-men xoắn 253 Nm. Về trang bị an toàn, xe sở hữu các tính năng hỗ trợ lái như: Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, cảnh báo áp suất lốp, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù. Video: Xem chi tiết xe SUV Hyundai Creta facelift 2025 mới.

