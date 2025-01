Hơn triệu đồng/kg, vải rồng Úc hút khách nhà giàu dịp Tết

Bên cạnh các loại hoa, trái cây nhập khẩu cũng là mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết Ất Tỵ 2025. Nổi bật nhất trong dòng trái cây độc đáo và cao cấp năm nay là vải rồng Australia. Ảnh: FB Huyen Hoang Với kích thước lớn gấp 2 - 3 lần so với vải thiều Việt Nam, mỗi kilogam vải rồng Úc gồm khoảng 18 đến 20 quả có giá từ 800.000 - 1,4 triệu đồng. Ảnh: FB Huyen Hoang Mức giá này cao gấp 5 lần vải thiều loại 1 chính vụ của Việt Nam. Ảnh: FB Lê Mỹ Ngân Tại Australia, giá một kg vải rồng dao động trong khoảng 750.000 - 900.000 đồng. Ảnh: FB Daleys Fruit Tree Nursery Theo các tiểu thương, đây là năm thứ hai vải rồng Úc được nhập về Việt Nam bán trong dịp Tết Nguyên đán. FB Lê Mỹ Ngân Dù giá thành đắt đỏ, vải rồng Úc vẫn được nhiều khách hàng săn đón làm quà biếu Tết. Ảnh: Ủn Fruits Đặc điểm nổi bật của vải rồng Úc là kích cỡ lớn gần bằng lòng bàn tay, vỏ tươi, vị ngọt thơm, không chua, vỏ mỏng, tạo cảm giác khác biệt so với các loại vải khác trên thị trường. Ảnh: FB Julie Nguyen Một số cửa hàng trái cây nhập khẩu cho biết, vải rồng Úc luôn trong tình trạng cháy hàng do số lượng nhập khẩu hạn chế, mỗi đợt chỉ khoảng 5 đến 10 thùng, mỗi thùng nặng 5 kilogam. Ảnh: FB Julie Nguyen Nhu cầu mua vải rồng Australia ngày càng tăng. Nhiều người năm ngoái mua thử 1kg nhưng năm nay mua cả thùng 5kg để biếu Tết. Ảnh: Facebook Sự khác biệt từ kích thước đến hương vị khiến vải rồng Úc trở thành mặt hàng được ưa chuộng trong dịp Tết 2025. Ảnh: Facebook

