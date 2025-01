Siêu mẫu Thanh Hằng tậu SUV điện VinFast VF9 tiền tỷ

Siêu mẫu Thanh Hằng mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình việc mới nhận bàn giao một chiếc VinFast VF9 Plus mới. Chiếc VinFast VF9 mà siêu mẫu này lựa chọn sở hữu màu sơn ngoại thất đen bóng. Hiện chưa rõ Vinfast VF9 của Thanh Hằng có cấu hình 6 chỗ ngồi hay 7 chỗ ngồi, bản trần kính hay trần thép cũng như việc nữ siêu mẫu thuê pin hay mua pin. VF9 – mẫu xe được siêu mẫu Thanh Hằng lựa chọn là dòng SUV thuần điện cao cấp nhất thương hiệu VinFast. Vinfast VF9 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm. Xe được được trang bị động cơ điện công suất tối đa lên tới 300kW (402 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 620Nm, có thể tăng tốc tức thời ngay khi đạp ga và thời gian từ 0-100km/h là 6 giây. Bộ pin của VF9 có dung lượng lên tới 92kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 438km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP). Xe cũng được trang bị sạc nhanh DC giúp tăng dung lượng pin từ mức 10% lên 70% chỉ trong 26 phút. Hiện tại, VinFast VF9 đang được phân phối chính hãng có 2 loại pin, bao gồm SDI và CATL. Giá xe VinFast VF9 không kèm pin, dùng pin SDI là 1,513 tỷ đồng cho bản Eco và 1,701 tỷ đồng cho bản Plus. Nếu đi kèm pin, giá VinFast VF9 pin SDI sẽ là 2,013 tỷ đồng ở bản Eco và 2,201 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, VinFast VF9 pin CATL có giá không kèm pin là 1,589 tỷ đồng ở bản Eco và 1,786 tỷ đồng ở bản Plus. Giá bán kèm pin của 2 phiên bản này lần lượt là 2,114 tỷ và 2,314 tỷ đồng. Trong danh mục sản phẩm của VinFast, VF9 hiện là mẫu ô tô điện đắt nhất và có chi phí thay pin cao nhất. Giá pin SDI của mẫu SUV điện hạng E này là 500 triệu đồng trong khi con số tương ứng của pin CATL là 528 triệu. Cả hai loại pin trên mẫu xe VinFast VF9 đều có dung lượng với dung lượng 92 kWh ở bản Eco và 123 kWh ở bản Plus. Pin SDI cho phép xe SUV điện VinFast VF9 chạy được từ 423 - 437 km sau một lần sạc đầy pin. Con số tương ứng của pin CATL là từ 580 - 626 km. Video: Đánh giá Vinfast VF9 CATL PLUS tại Việt Nam.

Siêu mẫu Thanh Hằng mới đây đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình việc mới nhận bàn giao một chiếc VinFast VF9 Plus mới. Chiếc VinFast VF9 mà siêu mẫu này lựa chọn sở hữu màu sơn ngoại thất đen bóng. Hiện chưa rõ Vinfast VF9 của Thanh Hằng có cấu hình 6 chỗ ngồi hay 7 chỗ ngồi, bản trần kính hay trần thép cũng như việc nữ siêu mẫu thuê pin hay mua pin. VF9 – mẫu xe được siêu mẫu Thanh Hằng lựa chọn là dòng SUV thuần điện cao cấp nhất thương hiệu VinFast. Vinfast VF9 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao tương ứng là 5.118 x 2.254 x 1.696 mm. Xe được được trang bị động cơ điện công suất tối đa lên tới 300kW (402 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 620Nm, có thể tăng tốc tức thời ngay khi đạp ga và thời gian từ 0-100km/h là 6 giây. Bộ pin của VF9 có dung lượng lên tới 92kWh cho quãng đường di chuyển khoảng 438km sau mỗi lần sạc đầy đối với phiên bản Eco và 423km đối với phiên bản Plus (theo tiêu chuẩn WLTP). Xe cũng được trang bị sạc nhanh DC giúp tăng dung lượng pin từ mức 10% lên 70% chỉ trong 26 phút. Hiện tại, VinFast VF9 đang được phân phối chính hãng có 2 loại pin, bao gồm SDI và CATL. Giá xe VinFast VF9 không kèm pin, dùng pin SDI là 1,513 tỷ đồng cho bản Eco và 1,701 tỷ đồng cho bản Plus. Nếu đi kèm pin, giá VinFast VF9 pin SDI sẽ là 2,013 tỷ đồng ở bản Eco và 2,201 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, VinFast VF9 pin CATL có giá không kèm pin là 1,589 tỷ đồng ở bản Eco và 1,786 tỷ đồng ở bản Plus. Giá bán kèm pin của 2 phiên bản này lần lượt là 2,114 tỷ và 2,314 tỷ đồng. Trong danh mục sản phẩm của VinFast, VF9 hiện là mẫu ô tô điện đắt nhất và có chi phí thay pin cao nhất. Giá pin SDI của mẫu SUV điện hạng E này là 500 triệu đồng trong khi con số tương ứng của pin CATL là 528 triệu. Cả hai loại pin trên mẫu xe VinFast VF9 đều có dung lượng với dung lượng 92 kWh ở bản Eco và 123 kWh ở bản Plus. Pin SDI cho phép xe SUV điện VinFast VF9 chạy được từ 423 - 437 km sau một lần sạc đầy pin. Con số tương ứng của pin CATL là từ 580 - 626 km. Video: Đánh giá Vinfast VF9 CATL PLUS tại Việt Nam.