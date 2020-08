Ngắm "siêu bò" Lamborghini Aventador S hơn 45 tỷ tại Việt Nam

Theo truyền thống của hãng siêu xe Ý, những dòng xe cao cấp nhất của hãng sẽ có vòng đời rất dài, thường là mức 9, 10 năm. Đó là lý do vì sao Aventador ra đời năm 2011 mà đến cuối năm 2016, hãng mới trình làng mẫu siêu xe Lamborghini Aventador S để thay thế. Aventador là mẫu xe nâng cấp giữa dòng đời sản phẩm và sở hữu rất nhiều nâng cấp cả về thiết kế lẫn công năng. Đây là chiếc Lamborghini Aventador S chính hãng đầu tiên tại Việt Nam. Đây là dòng siêu xe cao cấp nhất của Lamborghini, được định vị cao hơn dòng xe Huracan. Những yếu tố đắt tiền trên siêu xe này là khối động cơ V12 nạp khí tự nhiên đặc trưng của Lamborghini, kết cấu khung xe bằng sợi các-bon và tất nhiên, kiểu mở cửa cắt kéo đã làm nên thương hiệu Lamborghini. Xe được trang bị hộp số ly hợp đơn 7 cấp ISR và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho phép siêu xe này tăng tốc lên 100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Về mặt thiết kế, Aventador S thừa hưởng nhiều đường nét sắc sảo của mẫu Aventador SV. Ở phần đầu xe, cụm đèn pha với dải đèn chữ Y đặc trưng vẫn được giữ lại, trong khi tấm cản trước sắc lẹm là thiết kế hoàn toàn mới, mang đến bộ mặt dữ dằn hơn cho Aventador S. Tấm khuếch tán gió trước cũng có thiết kế nổi bật và sắc sảo hơn. Nhìn sang phần hông xe, fan cuồng của Lamborghini sẽ nhanh chóng nhận thấy 2 cửa hút gió có thể đóng mở trên Aventador đời đầu đã được thay thế bằng cửa gió cố định. Thiết kế này nhằm đáp ứng yêu cầu làm mát của khối động cơ V12 cực nóng của Aventador S. Phía đuôi xe, một bộ khuếch tán lớn với phần cản va phía sau bằng carbon. Dải đèn hậu được tinh chỉnh lại trông năng động hơn. Hệ thống 3 ống xả của Aventador S được sắp xếp thành hình tam giác thay vì 4 ống được tách riêng biệt như các phiên bản trước đây. Xe nguyên bản cũng có bộ la-zăng thiết kế mới những chủ nhân của chiếc Aventador S này đã thay thế la-zăng mới. Sau khi nhận xe, Hoàng Kim Khánh tiếp tục “tút tát” cho chiếc siêu xe đầu tiên anh sở hữu. Anh độ thêm nắp capo sợi các-bon, cánh gió sau sợi các-bon và trang bị bộ la-zăng tiện Vossen S21-01 3 mảnh thay thế cho la-zăng nguyên bản. Được biết, bộ la-zăng độ kể trên có giá bán lên tới 240 triệu đồng tại Việt Nam. Theo đội ngũ thiết kế tại Lamborghini Centro Stile, nhờ những thay đổi tập trung vào tính khí động học này, Lamborghini Aventador S LP740-4 sở hữu lực ép xuống mặt đường tăng 130% ở cầu trước so với phiên bản thường. Trong khi đó, lực ép xuống mặt đường ở đuôi xe tăng 50% nếu cánh gió vào vị trí tối ưu hóa. Khi cánh gió ở chế độ Low Drag, lực ép xuống mặt đường thậm chí còn tăng tới 400%. Động cơ V12 dung tích 6.5 lít quen thuộc của hãng xe Ý đã được điều chỉnh để có khả năng sản sinh công suất lên tới 740 mã lực tại vòng tua 8.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại đạt 690Nm tại 5.500 vòng/phút, nhiều hơn 40 mã lực so với phiên bản tiền nhiệm. Để đạt được sực mạnh kể trên, Lamborghini đã tối ưu hệ thống nạp thông minh VVT (Variable Van Timing) và hệ thống van nạp biến thiên VIS (Variable Intake System), cũng như tăng tốc độ tối đa của động cơ từ 8.350 vòng/phút lên thành 8.500 vòng/phút. So với thế hệ Aventador đầu tiên, Lamborghini Aventador S có nhiều nâng cấp đáng giá khác. Đó là hệ thống đánh lái bánh sau cho phép chiếc xe linh hoạt hơn ở tốc độ thấp và ổn định hơn khi vào cua ở tốc độ cao. Hệ thống treo từ tính vốn được giới thiệu trên mẫu Aventador SV nay đã là trang bị tiêu chuẩn của Aventador S. Bằng việc điều khiển độ cứng mềm của thanh giảm chấn bằng dòng điện, hệ thống treo khiến chiếc xe êm ái hơn khi đi phố cũng như hiệu quả hơn, kiểm soát thân xe tốt hơn trên đường đua. Bên cạnh đó, một chế độ lái hoàn toàn mới với tên gọi EGO được bổ sung cho Aventador S, bên cạnh 3 chế độ quen thuộc là Strada, Sport và Corsa. Với chế độ EGO, người lái có thể tùy chỉnh thiết lập của vô lăng, động cơ, hộp số và hệ thống treo để phù hợp nhất với phong cách lái xe của họ. Bên trong khoang lái của Lamborghini Aventador S LP740-4 có cụm đồng hồ kỹ thuật số mới, màn hình màu TFT mới bổ sung vào cabin. Bố cục của cụm đồng hồ sẽ thay đổi theo từng chế độ lái khác nhau. Ngoài ra, Lamborghini Aventador S LP740-4 còn hỗ trợ ứng dụng Apple CarPlay để kết nối với điện thoại thông minh. Nhìn chung, với hàng loạt nâng cấp cả về hiệu năng và thiết kế, Lamborghini Aventador S vẫn xứng đáng là siêu xe đáng mơ ước nhất của hãng siêu xe Ý. Giá xe Lamborghini Aventador S chính hãng khi về Việt Nam cao ngất, lên đến hơn 45 tỷ đồng. Video: Trải nghiệm Lamborghini Aventador S tại trường đua Sepang.

