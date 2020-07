Đại gia Sài Gòn "xách" 2 siêu xe hơn 60 tỷ về Hải Dương

Mới đây, đại gia thẩm mỹ đình đám Sài Gòn đã cho cặp siêu xe hơn 60 tỷ là Lamborghini Aventador S LP740-4 và Aston Martin V8 Vantage Bắc tiến đã thu hút không ít sự quan tâm của giới mê xe. Được biết, địa điểm tập kết của cặp đôi siêu xe đắt tiền này chính là tỉnh Hải Dương. Bộ đôi siêu xe Lamborghini Aventador S và Aston Martin V8 được chủ nhân vận chuyển bằng xe chuyên dụng từ TP HCM ra Bắc nhằm phục vụ nhu cầu đi lại và trưng bày tại buổi khai trương quán cafe. Đây là hai trong số những mẫu xe chính hãng đắt tiền mà đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu. Nổi bật nhất tại sự kiện là chiếc Lamborghini Aventador S chính hãng duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. Tại thời điểm chiếc xe về tay chủ nhân, mức giá được giới thạo tin đồn đoán là gần 45 tỷ đồng. Chiếc xe được đặt trang bị theo đúng yêu cầu với nhiều tùy chọn đắt tiền như gói ốp nội thất các-bon, khoang động cơ ốp các-bon, loa cao cấp Sensonum và nhiều chi tiết ngoại thất bằng sợi các-bon khác. Sau khi nhận xe, vị đại gia siêu xe đình đám sài Gòn này tiếp tục “tút tát” cho chiếc siêu xe đầu tiên anh sở hữu. Anh độ thêm nắp capo sợi các-bon, cánh gió sau sợi các-bon và trang bị bộ la-zăng tiện Vossen S21-01 3 mảnh thay thế cho la-zăng nguyên bản. Được biết, bộ la-zăng độ kể trên có giá bán lên tới 240 triệu đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, vị đại gia gốc Hải Dương tiếp tục nâng cấp hệ thống xả thể thao để chiếc Lamborghini Aventador S đạt mức công suất lớn hơn. Khối động cơ V12 6.5L nguyên bản có công suất tối đa 740 mã lực. Aventador S là dòng siêu xe cao cấp của Lamborghini, được định vị cao hơn dòng xe Huracan. Những yếu tố đắt tiền trên siêu xe này là khối động cơ V12 nạp khí tự nhiên đặc trưng của Lamborghini, kết cấu khung xe bằng sợi các-bon và tất nhiên, kiểu mở cửa cắt kéo đã làm nên thương hiệu Lamborghini. Xe được trang bị hộp số ly hợp đơn 7 cấp ISR và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho phép siêu xe này tăng tốc lên 100 km/h trong 2,8 giây và đạt tốc độ tối đa 350 km/h. So với thế hệ Aventador đầu tiên, Lamborghini Aventador S có nhiều nâng cấp đáng giá khác. Cũng nổi bật không kém so với chiếc Lamborghini, Aston Martin Vantage là siêu xe thứ 2 được đại gia này trưng bày tại sự kiện. Đây là chiếc Aston Martin Vantage chính hãng đầu tiên tại Việt Nam và cũng được anh Khánh ra biển trắng với giá bán khoảng hơn 15 tỷ đồng. Điều thú vị của chiếc Aston Martin V8 Vantage đời mới này nằm ở màu sơn ngoại thất xanh lá kết hợp vàng chanh (Lime Essence). Đây là màu bản sắc của Aston Martin V8 Vantage và được lấy cảm hứng từ màu đặc trưng của xe đua Aston Martin Racing (AMR). Mang ngoại hình phá cách hoàn toàn so với những dòng Aston Martin khác và thiên hướng như xe đua, chiếc Aston Martin V8 Vantage cũng rất mạnh mẽ với khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,6 giây. Chiếc Aston Martin Vantage này đã được vị đại gia Sài Gòn độ gói trang bị Aero Package chính hãng cùng nhiều nâng cấp đắt tiền khác như bộ la-zăng Strasse chế tác từ sợi các-bon và hợp kim nhôm, ống xả Capristo v.v.. Sau hơn 2 ngày có mặt tại tỉnh Hải Dương, hai chiếc siêu xe Lamborghini Aventador S LP740-4 và Aston Martin V8 Vantage được vận chuyển lên Hà Nội dạo chơi. Như vậy, trong lần cho siêu xe Bắc tiến này, doanh nhân quận 12 không mang McLaren Senna đi. Hiện không rõ siêu phẩm này đang có mặt trong garage của doanh nhân quận 12 ở TP HCM hay được vận chuyển đi nơi khác. Video: Đại gia Sài Gòn mang cặp Siêu Xe Lamborghini Aventador S & Aston Martin ra Hà Nội (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).

