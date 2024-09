Ngắm Porsche 930 Turbo Cabriolet 30 năm tuổi độc nhất Việt Nam

Là dòng xe mang tính lịch sử, Porsche 930 Turbo cổ điển được hãng xe Đức sản xuất trong những năm 1975-1989 và ví như biến thể tăng áp của mẫu 911. Hiện tại, ở Việt Nam chỉ có duy nhất một chiếc Porsche 930 Turbo Cabriolet, xe thuộc sở hữu của một đại gia ở Sài Gòn. Chiếc Porsche 930 Turbo mui trần độc nhất Việt Nam có ngoại thất màu đen bóng cùng cặp đèn pha hình tròn nhô cao và bộ mâm 5 chấu với viền mâm dày sơn trắng nổi bật. Ngoài ra, xe còn có cánh gió cố định cỡ lớn phía sau lấy cảm hứng từ hình dạng đuôi cá voi. Để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, những chiếc 930 Turbo tại Việt Nam còn có thêm 2 chi tiết nhô ra ở cản sau. Sau hàng chục năm sử dụng, dù đã có dấu hiệu “lão hóa”, nhưng xe vẫn giữ được độ bóng nhất định. Điều đó cho thấy chiếc xe này đã được chủ nhân của nó nâng niu, chăm sóc rất nhiều. Về nội thất, bên trong khoang cabin của chiếc Porsche 930 Turbo Cabriolet được bọc da màu sáng xuyên suốt với thiết kế tối giản chỉ gồm vô lăng và bộ 5 đồng hồ cơ, mục đích là để lái xe tập trung vào trải nghiệm của xe mang lại. Nhìn chung, cabin xe được giữ gìn rất cẩn thận, các chi tiết trông vẫn khá bóng bẩy. Do thuộc vòng đời thứ hai, chiếc Porsche 930 Turbo Cabriolet độc nhất vô nhị ở nước ta đã được trang bị động cơ tăng áp dung tích 3.3L (tăng 0,3 lít so với bản tiền nhiệm) và hộp số sàn 5 cấp. Nhờ sự tinh chỉnh mới, công suất đầu ra đã đạt mức 296 mã lực (tăng 40 mã lực) và mô-men xoắn 412 Nm (tăng 83 Nm). Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 5,4 giây và vận tốc tối đa là 257 km/h. Video: Porsche 930 Turbo 33 năm tuổi độc nhất Việt Nam (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog)

