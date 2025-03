Đang giặt quần áo bên sông, choáng váng khi đụng độ quái vật khổng lồ

Người sợ rắn, rắn cũng sợ người! Mới đây, tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), xảy ra sự việc hy hữu. Cô Tạ Du A đang giặt quần áo ở bờ sông thì bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn. Liền sau đó, cô phát hiện một con rắn khổng lồ rơi từ trên cây xuống. (Nguồn: ET) Sợ hãi đến mức choáng váng, nhịp tim tăng cao, chân nhũn mềm, cô Tạ Du A không kịp né tránh, chỉ biết gào lên thảm thiết. May mắn là sau khi con rắn lớn ngã từ cao xuống, nó cũng bị choáng và bất tỉnh trong một thời gian, không tấn công con người. Sau khi tỉnh lại, nó từ từ bò vào bụi rậm bỏ đi, tuy nhiên, cô Tạ Du A vẫn báo cáo cảnh sát và đội cứu hộ bảo vệ động vật địa phương, lo sợ con rắn vẫn quanh quẩn tại khu vực dân cư. Khi đội cứu hộ và bảo vệ động vật đã đến hiện trường, rất nhanh, với dụng cụ chuyên nghiệp, họ dễ dàng bắt giữ được con rắn hắc mi cẩm xà và đưa nó đến khu vực núi vắng người thả tự do. Nhân viên bảo vệ động vật Đường Tuấn Nguyên cho biết khu vực bờ biển Bắc Hải là nơi sinh sống tự nhiên của nhiều loài rắn, trăn, do đó họ thường nhận được thông báo về việc loài động vật này xâm nhập nhà dân. Đến tháng 5/2023, đã có tổng cộng 1.142 thông báo về việc bắt rắn. Trong số đó, có nhiều loại rắn độc như rắn cạp nong, rắn vằn, rắn hổ mang, rắn dù, rắn thanh trúc ti và một số loại rắn không độc khác như rắn hắc mi cẩm xà. Đường Tuấn Nguyên cũng nhắc nhở mọi người, khi rắn xâm nhập vào khu vực nhà ở, hãy nhớ không hoảng sợ, bởi thường thì rắn chỉ tấn công khi gặp nguy hiểm. Người dân nên quan sát rắn ở khoảng cách xa và ngay lập tức báo cáo cho Cục Bảo vệ Động vật để tiến hành xử lý. Cục Bảo vệ Động vật Tân Bắc nhấn mạnh rằng việc bắt rắn là công việc khẩn cấp và có mức độ nguy hiểm cao, người dân không nên thử tự bắt rắn kẻo nguy hiểm cho bản thân. Theo tìm hiểu, rắn hắc mi cẩm xà còn được gọi là rắn mi đen, tên khoa học là Orthriophis taeniurus, thường di chuyển trong và xung quanh nhà, leo trèo giỏi, đôi khi xuất hiện trên mái hiên, mái nhà, cũng có thể gặp ở trảng cỏ, nương rẫy, đồi núi. Loài rắn này tuy không có nọc độc nhưng tính tình thô bạo, khi bị quấy rầy có thể dựng thẳng đầu và cổ cách mặt đất 20-30 cm, thân hình chữ “S”, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Mời quý độc giả xem thêm video: Lời nguyền chưa lời giải ở nơi 1 mét vuông gặp 5 con rắn độc

