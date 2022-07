“Chạm mặt” Porsche 930 thứ 2 hàng hiếm của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Chiếc Porsche 930 Carrera màu đen thuộc dạng cực hiếm trong bài viết này được xem là chiếc 930 Carrera đầu tiên về Việt Nam. Xe cũng thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Được sản xuất từ năm 1975 đến năm 1989, Porsche 930 là thế hệ thứ hai của dòng xe 911 huyền thoại. 930 được kế thừa những tinh hoa của thế hệ đầu tiên, đồng thời được phát triển để vận hành ổn định trên đường phố, cũng như trở thành một mẫu xe thể thao có thể cầm lái hàng ngày. Porsche 930 của Đặng Lê Nguyên Vũ là mẫu xe cần người lái có kĩ năng tốt bởi xe sở hữu trục cơ sở ngắn, động cơ đặt sau, dễ xảy ra hiện tượng oversteer (thừa lái), nhưng Porsche 930 vẫn rất được người "chơi xe" săn đón. Chiếc xe trong bài sở hữu ngoại thất màu đen nguyên bản, có thể thấy từ nước sơn cho tới các chi tiết khác trên xe đều được giữ gìn cẩn thận nên tổng thể xe vẫn rất bắt mắt. Nắp ca-pô xe có sự xuất hiện của tấm dán hình ngôi sao 5 cánh với viền tròn bên ngoài, hiện tại những chiếc xe trong gara của ông Vũ đều có chi tiết này. Về thiết kế, phần đầu xe nổi bật với cặp đèn pha to tròn nhô ra. Cánh gió cố định cỡ lớn phía sau lấy cảm hứng từ hình dạng đuôi cá voi. Để đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, những chiếc Porsche 930 tại Việt Nam còn có thêm 2 chi tiết nhô ra ở cản sau. Bộ mâm 5 chấu to bản, được phối hai tông màu đen - bạc cũng là trang bị đặc trưng trên dòng Porsche 930. Điểm nhấn trên chiếc 930 Carrera này nằm ở hộp số sàn 5 cấp. Đây vốn là trang bị đang dần bị khai tử trên những mẫu xe phổ thông, nhưng vẫn được nhiều thương hiệu xe thể thao cung cấp nếu khách hàng có nhu cầu Porsche 930 Carrera sử dụng động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng. Tùy thuộc vào năm sản xuất, dung tích động cơ của xe dao động từ 2.7L đến 3.2L, sản sinh công suất tối đa khoảng 150 - 231 mã lực. Hiện không rõ ông Vũ đã tốn bao nhiêu tiền để tậu chiếc xe cổ hàng hiếm này, chỉ biết rằng tại thị trường xe cũ nước ngoài, Porsche 930 Carrera có giá bán dao động ở khoảng 170.000 USD (khoảng 3,96 tỷ đồng). Video: Đặng Lê Nguyên Vũ lái chiếc Porsche 930 Carrera độc nhất Việt Nam (Nguồn:zing)

