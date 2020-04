Ngắm "ông vua địa hình" Mercedes-Benz G-Wagon độ mâm siêu độc

Về chi tiết, bộ mâm xe Mercedes-Benz G-Wagon độc đáo này có tên gọi ‘Cactus Jack’, một sản phẩm đến từ thương hiệu Mỹ - Forgiato. Đặc biệt, tên gọi này được đặt theo hãng thu âm Cactus Jack Records của rapper nổi tiếng - Travis Scott. Và trong khi nhiều nhà độ vành khác “thi nhau” tạo nên những thiết kế chằng chịt, vành xe Cactus Jack trên Mercedes-Benz G-Wagon của Forgiato lại đi theo phong cách rất đơn giản với bề mặt nhẵn, bằng phẳng và bóng bẩy. Tại phần dìa ngoài của bộ mâm được in các dòng chữ nối tiếp nhau với ý nghĩa “Đừng cố đọc nội dung này mà hãy tập trung lái xe!” Mặc dù sẽ có nhiều tranh cãi xảy ra về tính thẩm mỹ của thiết kế tuy nhiên, điểm lợi thế của bộ mâm này đến từ sự tiện lợi trong việc vệ sinh. Trong khi việc làm sạch một bộ vành độ thông thường sẽ tốn khá nhiều thời gian bởi thiết kế đa chấu, công đoạn này trên bộ mâm Cactus Jack chỉ mất vài giây. Đồng thời, bạn sẽ không cần phải quan tâm tới các lớp bụi bẩn bám trên hệ thống phanh bởi tất cả đều nằm phía sau “chiếc đĩa” to bản này. Ở chiều ngược lại, nhược điểm của thiết kế này dường như sẽ nằm ở vấn đề tản nhiệt bởi kiểu bố trí kín. Ngay cả trong trường hợp nhà độ Forgiato có để thừa một khoảng trống giữa bộ vành và đĩa phanh, khả năng thoát nhiệt của bộ phận này sẽ vẫn là dấu hỏi lớn, đặc biệt trên một chiếc xe to lớn và cồng kềnh như G-Class. Cuối cùng, trang bị mâm này hiện được cung cấp với 4 kích thước khác nhau bao gồm 20, 22, 24 và thậm chí là 26-inch. Giá bộ mâm Cactus Jack trên Mercedes-Benz G-Wagon là 1572 USD (gần 37 triệu đồng) cho một chiếc và 6288 USD (147 triệu đồng) cho cả bộ. Video: Xem sức mạnh Mercedes-Benz G-Wagon.

