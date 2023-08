Ngắm "ngựa hoang" Ford Mustang Dark Horse R từ 145.000 USD

Ford Mustang Dark Horse R bản độ được sinh ra với mục đích trở thành chiếc xe đua và dành cho những chủ nhân đam mê tốc độ, yêu thích việc "dợt" đường đua vào cuối tuần. Phiên bản R đã giúp Dark Horse trở nên tuyệt vời, nhất là khi thừa hưởng khối động cơ V8 dung tích 5.0L nạp khí tự nhiên mạnh nhất lịch sử Mustang, được tinh chỉnh để sản sinh công suất 500 mã lực (373 kW/507 Ps). Điểm mấu chốt của ngựa hoang Ford Mustang Dark Horse R là ống xả Borla Racing và bộ mâm kích thước 19 inch kết hợp bộ lốp Michelin Racing phát triển đặc biệt, cùng cùm phanh Brembo. Mẫu xe này đi kèm móc kéo sơn màu đỏ. Nội thất của Dark Horse R được làm lại với việc gia cố thêm khung bảo vệ, các chi tiết không cần thiết sẽ được lược bỏ, bổ sung thêm ghế đua Recaro với dây đai an toàn Sparco. Là xe đua nên thể thiếu vô-lăng có thể tháo rời. Bản chất Dark Horse đã là "con thú hoang", nên việc nâng cấp hiệu suất không nhiều như bạn tưởng tượng. Hộp số sàn 6 cấp quen thuộc sẽ kết hợp động cơ Coyote V8 dung tích 5.0 l.. Ngoài ra, còn nâng cấp hệ thống làm mát dầu và làm mát hộp số, hệ thống treo dành cho đường đua Multimatic DSSV, thanh ổn định thân xe có thể điều chỉnh và góc camber trục trước. Dark Horse R hoàn toàn mới có mức giá khởi điểm 145.000 USD khá là phải chăng khi so sánh với Mustang Challenge mới. Những chủ nhân sở hữu Ford Mustang Dark Horse R bản giới hạn sẽ có cơ hội tham gia giải đua mới do Ford Performance tổ chức mang tên "Mustang Challenge". Thông tin chi tiết đang được thảo luận, nhưng có thể sự kiện được Hiệp hội thể thao mô tô quốc tế (IMSA) bảo trợ, dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024 từ 10 đến 12 cuộc đua trên 6 đường đua khác nhau tại Bắc Mỹ. Những chiếc Ford Mustang Dark Horse R sẽ được giao từ năm 2024, trước giải đấu Mustang Challenge đầu tiên Video: Chi tiết Ford Mustang Dark Horse R.

