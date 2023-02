Ra mắt "ngựa hoang" Ford Mustang Dark Horse 2024 mới

Với Ford Mustang Dark Horse 2024 mới, khách hàng sẽ nhận được các màu sắc độc quyền, các chi tiết trang trí nội thất và các gói sọc đặc biệt để giúp thể hiện sự khác biệt của Mustang so với mẫu tiêu chuẩn. Đáng chú ý nhất trên chiếc Mustang Dark Horse 2024 là việc thân xe được hoàn thiện với màu sơn ngoại thất ánh kim đặc biệt mang tên Blue Ember. Nhờ được tích hợp “sắc tố hiệu ứng đặc biệt”, lớp sơn này có khả năng chuyển màu vô cùng ấn tượng, tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh và góc độ quan sát. Ford cho biết họ đã pha trộn màu xanh đậm có ánh ngọc trai với các màu bổ sung như hổ phách để tạo ra hiệu ứng trông như thể màu sơn có thể chuyển từ xanh đậm sang tím nhạt. Ngoài ra, người mua sẽ được cung cấp hai tùy chọn sọc đặc biệt cho ngoại thất. Có sẵn ở dạng vinyl và sơn thủ công, các điểm nhấn được thiết kế để mẫu xe cơ bắp Ford Mustang Dark Horse 2024 tạo ra điểm nhấn so với bất kỳ chiếc Mustang nào khác trong dòng sản phẩm. Các sọc vinyl làm nổi bật phần trung tâm nhô cao của mui xe và có thể được hoàn thiện với độ bóng thấp hoặc cao tùy theo sở thích người mua, để phù hợp với phần còn lại của thiết kế xe. Các đường kẻ sọc có thể được kéo dài lên nóc xe sơn đen với gói trang trí Appearance Package. Trong khi đó, đồ họa sọc sơn cao cấp được vẽ tay với quy trình chuyên dụng, lấy cảm hứng từ hiệu ứng luồng không khí lướt trên thân Mustang Dark Horse và mang màu đen bóng từ trung tâm của lưới tản nhiệt qua nóc và cánh gió sau. Tông màu đen và xanh lam từ ngoại thất được tiếp tục thể hiện bên trong nội thất, với cần số bằng titan màu xanh anodized hoàn toàn mới dành cho phiên bản xe trang bị hộp số sàn 6 cấp. Đối với người mua chọn phiên bản hộp số tự động 10 cấp sẽ có cần số truyền thống. Lẫy chuyển số bằng bạc anodized được lắp phía sau vô lăng. Đường chỉ khâu màu xanh chàm sáng được tìm thấy trên vô lăng; các tấm cửa; lẫy chuyển số và ghế hiệu năng cao Recaro. Lựa chọn gói trang trí Appearance Package sẽ bổ sung thêm màu Xanh đậm cho đệm ghế và dây an toàn để hoàn thiện chủ đề nội thất cho Dark Horse 2024. Huy hiệu trên bảng điều khiển sẽ thể hiện số khung độc nhất của chiếc xe. Phiên bản Dark Horse vẫn sử dụng khối động cơ Coyote V8 5.0L giống GT; nhưng được tinh chỉnh lại để cho ra công suất lên tới 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 566 Nm. Sức mạnh của Mustang Dark Horse 2024 cao hơn 30 mã lực và 11 Nm so với Mustang Mach 1; trở thành mẫu xe sử dụng động cơ V8 mạnh mẽ nhất của Ford. hãng cho biết xe sẽ được bán vào mùa hè năm 2023, giá xe Ford Mustang Dark Horse 2024 chưa được tiết lộ. Video: Giới thiệu xe cơ bắp Ford Mustang Dark Horse 2024.

Với Ford Mustang Dark Horse 2024 mới, khách hàng sẽ nhận được các màu sắc độc quyền, các chi tiết trang trí nội thất và các gói sọc đặc biệt để giúp thể hiện sự khác biệt của Mustang so với mẫu tiêu chuẩn. Đáng chú ý nhất trên chiếc Mustang Dark Horse 2024 là việc thân xe được hoàn thiện với màu sơn ngoại thất ánh kim đặc biệt mang tên Blue Ember. Nhờ được tích hợp “sắc tố hiệu ứng đặc biệt”, lớp sơn này có khả năng chuyển màu vô cùng ấn tượng, tùy thuộc vào ánh sáng xung quanh và góc độ quan sát. Ford cho biết họ đã pha trộn màu xanh đậm có ánh ngọc trai với các màu bổ sung như hổ phách để tạo ra hiệu ứng trông như thể màu sơn có thể chuyển từ xanh đậm sang tím nhạt. Ngoài ra, người mua sẽ được cung cấp hai tùy chọn sọc đặc biệt cho ngoại thất. Có sẵn ở dạng vinyl và sơn thủ công, các điểm nhấn được thiết kế để mẫu xe cơ bắp Ford Mustang Dark Horse 2024 tạo ra điểm nhấn so với bất kỳ chiếc Mustang nào khác trong dòng sản phẩm. Các sọc vinyl làm nổi bật phần trung tâm nhô cao của mui xe và có thể được hoàn thiện với độ bóng thấp hoặc cao tùy theo sở thích người mua, để phù hợp với phần còn lại của thiết kế xe. Các đường kẻ sọc có thể được kéo dài lên nóc xe sơn đen với gói trang trí Appearance Package. Trong khi đó, đồ họa sọc sơn cao cấp được vẽ tay với quy trình chuyên dụng, lấy cảm hứng từ hiệu ứng luồng không khí lướt trên thân Mustang Dark Horse và mang màu đen bóng từ trung tâm của lưới tản nhiệt qua nóc và cánh gió sau. Tông màu đen và xanh lam từ ngoại thất được tiếp tục thể hiện bên trong nội thất, với cần số bằng titan màu xanh anodized hoàn toàn mới dành cho phiên bản xe trang bị hộp số sàn 6 cấp. Đối với người mua chọn phiên bản hộp số tự động 10 cấp sẽ có cần số truyền thống. Lẫy chuyển số bằng bạc anodized được lắp phía sau vô lăng. Đường chỉ khâu màu xanh chàm sáng được tìm thấy trên vô lăng; các tấm cửa; lẫy chuyển số và ghế hiệu năng cao Recaro. Lựa chọn gói trang trí Appearance Package sẽ bổ sung thêm màu Xanh đậm cho đệm ghế và dây an toàn để hoàn thiện chủ đề nội thất cho Dark Horse 2024. Huy hiệu trên bảng điều khiển sẽ thể hiện số khung độc nhất của chiếc xe. Phiên bản Dark Horse vẫn sử dụng khối động cơ Coyote V8 5.0L giống GT; nhưng được tinh chỉnh lại để cho ra công suất lên tới 500 mã lực và mô-men xoắn cực đại 566 Nm. Sức mạnh của Mustang Dark Horse 2024 cao hơn 30 mã lực và 11 Nm so với Mustang Mach 1; trở thành mẫu xe sử dụng động cơ V8 mạnh mẽ nhất của Ford. hãng cho biết xe sẽ được bán vào mùa hè năm 2023, giá xe Ford Mustang Dark Horse 2024 chưa được tiết lộ. Video: Giới thiệu xe cơ bắp Ford Mustang Dark Horse 2024.