Ngắm Mercury Cougar Convertible "hàng hiếm" trên phố Sài Gòn

Dòng xe Mercury Cougar có tổng cộng tới 8 thế hệ trong khoảng hơn 30 năm kể từ khi thế hệ đầu tiên ra mắt. Thông thường, những mẫu xe cổ thuộc những thế hệ đầu tiên luôn là thứ mang tính biểu trưng cho dòng xe này. Mercury Cougar được ra mắt bởi bộ phận Lincoln-Mercury của Ford vào ngày 30/9/1966. Vượt xa những dự đoán về doanh số ban đầu, Cougar chiếm gần 40% doanh số bán Lincoln-Mercury năm 1967. Mercury Cougar cũng là mẫu xe đã nhận được giải thưởng Motor Trend Năm năm 1967, đồng thời đây cũng chính là chiếc xe Lincoln-Mercury đầu tiên đạt được danh hiệu này. Vào năm 1970, Mecury Cougar mới đã được ra mắt với một số các chi tiết được làm mới so với phiên bản trước đó. Phần cản trước với các lưới tản nhiệt được thiết kế với phần giữa nhô ra, chia hai phần lưới tản nhiệt một cách rõ rệt. Thêm vào đó, thay cho đường nét thân xe có phần mềm mại trên Cougar cũ, Mercury Cougar 1970 sở hữu một đường nét cong kéo dài từ phần đầu xe cho tới hốc bánh sau đầy cá tính. Đồng thời, trên phiên bản 1970, thương hiệu đem tới tùy chọn động cơ Cleveland 351 V8 cho những chiếc Cougar. Động cơ này có khả năng sản sinh công suất lên tới 300 mã lực. Khách hàng có thể lựa chọn giữa động cơ Windsor và động cơ Cleveland cho chiếc xe của mình. Chiếc Mercury Cougar mui trần trong bài viết này thuộc phiên bản Convertible với phần mui mềm có thể đóng mở cùng ngoại thất màu vàng cam đầy nổi bật. Xe còn được trang bị phần hốc gió nắp capo màu đen mờ, cánh gió sau thể thao. Những chi tiết này khiến chiếc Cougar trở nên hầm hố hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Chiếc xe sở hữu khoang nội thất được bọc với chất liệu da màu nâu đầy sang trọng, cổ điển. Kết hợp với đó chính là các phần giữa ghế được bọc vải lạ mắt, bảng táp lô, bụng cửa được đính logo Cougar và được ốp gỗ sang trọng. Khoang nội thất xe được thiết kế đơn giản đậm chất những chiếc xe cơ bắp Mỹ được chủ nhân bảo quản, phục hồi cẩn thận. Trên phiên bản này, thương hiệu đã bán ra khoảng 2,332 chiếc xe thuộc phiên bản Convertible, trong khi phiên bản mui cứng đã được bán ra tới 49,479 chiếc. Chính vì thế, phiên bản mui trần trở nên hiếm hơn rất nhiều so với phiên bản mui cứng của mẫu xe này. Video: Mercury Cougar XR-7 1968 hàng hiếm tại Sài Gòn (nguồn: Thanhnien).

