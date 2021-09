Ngắm Mercedes-AMG GT 63 S hầm hố, mạnh 800 mã lực nhờ Brabus

So với phiên bản tiêu chuẩn Mercedes-AMG GT 63 S 2021 mới, gói độ của Brabus thay thế cản trước/sau hầm hố hơn. Lưới tản nhiệt nan dọc Panamericana được sơn đen với logo Brabus kích thước lớn. Mercedes-AMG GT 63 S độ Brabus kèm là bộ mâm đúc thể thao Brabus Monoblock Z kích thước 21 inch ở cầu trước và 22 inch ở cầu sau, kết hợp cùng lốp hiệu suất cao Pirelli P Zero và đĩa phanh carbon ceramic. Tương tự cản trước, cản sau của xe với khuếch tán gió kích thước lớn được làm từ sợi carbon. Phiên bản AMG GT 63 S sở hữu cánh gió khí động học cố định. Nội thất của xe không có quá nhiều thay đổi so với nguyên bản. Xe được trang bị vô lăng bằng sợi carbon bọc Dinamica. Hàng ghế trước là phiên bản thể thao với bề mặt bọc da Nappa và Dinamica. Hàng ghế sau với bố trí 2 chỗ ngồi, ở giữa là màn hình phụ giúp hành khách quan sát các thông số vận hành của xe. Trần xe được Brabus trang bị thiết kế bầu trời sao, tương tự các dòng xe Rolls-Royce. Mercedes-AMG GT 63 S được trang bị tiêu chuẩn động cơ V8 dung tích 4.0L, sản sinh công suất 639 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Tuy nhiên, dưới "bàn tay" của Brabus, chiếc xe được trang bị gói nâng cấp PowerXtra B40S-800 với sức mạnh 800 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Hệ thống treo cũng được nâng cấp, giúp chiều cao của xe được hạ thấp hơn. Chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản tiêu chuẩn. Tốc độ tối đa có thể lên đến 315 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG GT 63 S độ Brabus hiện chưa được công bố chính thức. Video: Mercedes-AMG GT 63 S hầm hố, mạnh 800 mã lực nhờ Brabus.

So với phiên bản tiêu chuẩn Mercedes-AMG GT 63 S 2021 mới, gói độ của Brabus thay thế cản trước/sau hầm hố hơn. Lưới tản nhiệt nan dọc Panamericana được sơn đen với logo Brabus kích thước lớn. Mercedes-AMG GT 63 S độ Brabus kèm là bộ mâm đúc thể thao Brabus Monoblock Z kích thước 21 inch ở cầu trước và 22 inch ở cầu sau, kết hợp cùng lốp hiệu suất cao Pirelli P Zero và đĩa phanh carbon ceramic. Tương tự cản trước, cản sau của xe với khuếch tán gió kích thước lớn được làm từ sợi carbon. Phiên bản AMG GT 63 S sở hữu cánh gió khí động học cố định. Nội thất của xe không có quá nhiều thay đổi so với nguyên bản. Xe được trang bị vô lăng bằng sợi carbon bọc Dinamica. Hàng ghế trước là phiên bản thể thao với bề mặt bọc da Nappa và Dinamica. Hàng ghế sau với bố trí 2 chỗ ngồi, ở giữa là màn hình phụ giúp hành khách quan sát các thông số vận hành của xe. Trần xe được Brabus trang bị thiết kế bầu trời sao, tương tự các dòng xe Rolls-Royce. Mercedes-AMG GT 63 S được trang bị tiêu chuẩn động cơ V8 dung tích 4.0L, sản sinh công suất 639 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Tuy nhiên, dưới "bàn tay" của Brabus, chiếc xe được trang bị gói nâng cấp PowerXtra B40S-800 với sức mạnh 800 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Hệ thống treo cũng được nâng cấp, giúp chiều cao của xe được hạ thấp hơn. Chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với phiên bản tiêu chuẩn. Tốc độ tối đa có thể lên đến 315 km/h. Mức giá xe Mercedes-AMG GT 63 S độ Brabus hiện chưa được công bố chính thức. Video: Mercedes-AMG GT 63 S hầm hố, mạnh 800 mã lực nhờ Brabus.