Ngắm McLaren 765LT hơn 30 tỷ màu sơn "thửa", độc nhất Hà Nội

Chiếc McLaren 765LT hàng hiếm mang trên mình màu sơn Nardo Orange độc đáo này hiện là chiếc xe còn lại duy nhất đang tìm chủ sở hữu. Cả bốn chiếc McLaren 765LT được đưa về Việt Nam đều sở hữu phong cách phối màu độc đáo nhưng chiếc xe này lại sở hữu màu sắc được McLaren làm riêng dành cho dòng xe 765LT khi ra mắt. McLaren 765LT vốn được biết đến là phiên bản hiệu năng cao của 720S. Sự xuất hiện của 765LT đi kèm với một lời tuyên bố đến từ McLaren rằng đây là phiên bản vượt trội về mặt hiệu năng vận hành so với người anh em 720S - vốn đã là một mẫu xe vô cùng hoàn hảo. Vì là phiên bản nâng cấp, 765LT dĩ nhiên sẽ nhẹ hơn, mạnh hơn và đặc biệt hơn cả là mang đến cho người lái cảm giác phấn khích tột độ. Tuy nhiên, hãng siêu xe McLaren chỉ sản xuất giới hạn 765 chiếc bán ra trên toàn thế giới và thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 4 chiếc xe. Chiếc McLaren 765LT duy nhất tại Hà Nội mang trên mình số thứ tự 238 trên tổng số 765 chiếc xe xuất xưởng. Là phiên bản hiệu năng cao của dòng 720S, 765LT sở hữu thiết kế mang đậm tính khí động học với các phần cản được mở rộng, thân xe được trang bị thêm líp ốp, cánh gió sau cũng được vuốt dài hơn cùng phần khuếch tán phía dưới tách biệt. Ở ngoại thất của chiếc xe này, các chi tiết như hốc gió, ốp gương đều được hoàn thiện với chất liệu carbon bóng. Ngoài ra, chiếc xe còn được trang bị bộ mâm đa chấu màu đen mờ, 5 chấu mâm đan xen được Diamond Cut đầy tinh xảo. Khả năng làm mát của 765LT cũng được cải thiện so với 720S khi phần cản sau được trang bị các tấm lưới tản nhiệt cỡ lớn. Thay cho chụp ống xả kép trên 720S, McLaren 765LT sử dụng hệ thống ống xả với 4 chụp xả đặt ở vị trí trung tâm, hệ thống xả titanium trên 765LT nhẹ hơn khoảng 3,8 kg so với việc sử dụng vật liệu thông thường. McLaren 765LT chỉ nặng vỏn vẹn 1.339 kg, nhẹ hơn tới 79 kg so với chiếc 720S. Điều này có được vì McLaren đã thực hiện nhiều nâng cấp cũng như ứng dụng các vật liệu nhẹ vào quy trình sản xuất xe như giảm dày kính các bên phía trước và bên hông, phần kính ở phía sau xe được làm từ vật liệu polycarbonate. Xe được trang bị bộ lốp Pirelli P Zero Trofeo R với kích thước 19 inch cho bánh trước và 20 inch cho bánh sau. Ngoài ra, thương hiệu cũng lắp đặt cho chiếc xe này cùm phanh màu cam tạo điểm nhấn cho ngoại thất của xe. Logo cùm phanh được sơn màu bạc nổi bật. Về nội thất, chiếc 765LT màu Nardo Orange độc nhất Việt Nam được bọc da Alcantara màu đen cùng các chi tiết trang trí bọc da Alcantara màu trắng xám. Khoang nội thất của xe sở hữu hàng loạt chi tiết carbon như ốp cửa gió điều hòa, ốp vô lăng, hai bên ốp cửa cùng bộ ghế đua carbon cực mỏng. Chi tiết này góp phần đem tới cảm giác ngồi thể thao hơn cho người cầm lái cũng như hành khách. Phía sau tựa đầu ghế còn được lắp đặt khung an toàn với logo MSO màu đen. Với bộ ghế đua này, 765LT đã giảm được khoảng 18 kg so với 720S với trang bị ghế thông thường. Ngoài ra, các chi tiết như thiết kế bảng điều khiển, các màn hình hầu như không có sự khác biệt so với McLaren 720S. Ước tính, mức giá xe McLaren 765LT trong bài viết này phải trên 30 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Xe sở dụng khối động cơ V8 tăng áp kép, có dung tích 4.0 lít với mã M840T (tương tự với 720S) nhưng đã được nâng cấp triệt để giúp sản sinh công suất tối đa 755 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt mức 799 Nm. Kết hợp với hộp số 7 cấp ly hợp kép SSG với khả năng sang số nhanh hơn 720S 15%, 765LT chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, 0-200 km/h trong 7,2 giây và tốc độ tối đa giảm từ 341 km/h xuống 330 km/h do thiết kế khí động học tạo lực ép xuống mặt đường lớn hơn. Video: Chi tiết Mclaren 765LT, hiệu suất đè bẹp Ferrari 488 Pista.

