Ngắm Maserati Quattroporte của huyền thoại nhạc Rock Elton John

Thế hệ thứ 5 của mẫu xe sang Maserati Quattroporte (Tipo M139) được ra mắt tại Triển lãm Ô tô Frankfurt vào ngày 9 tháng 9 năm 2003 và lần đầu tiên ra mắt thị trường Mỹ tại triển lãm Pebble Beach Concours d’Elegance năm 2003. Chiếc xe được thiết kế bởi Ken Okuyama, nhà thiết kế chính của Pininfarina. Chiếc M139 Quattroporte cuối cùng được chế tạo vào ngày 20/12/2012 trước khi chuyển sang thế hệ thứ 6. Được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn mới có tên M139, chiếc xe dài hơn 50 cm so với người tiền nhiệm và có chiều dài cơ sở dài hơn 40 cm. Kiến trúc tương tự sau này sẽ làm nền tảng cho các mẫu xe coupe và mui trần GranTurismo và GranCabrio. Chiếc Quattroporte của Elton John được sản xuất vào năm 2005 với những chi tiết của dòng đầu trước khi phiên bản facelift được ra đời vào năm 2008. Maserati Quattroporte ban đầu chỉ được bán ra với một cấu hình, trang bị hộp số tự động, được bán trên thị trường với tên gọi DuoSelect. Phiên bản cơ sở Quattroporte DuoSelect nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome với các thanh ngang, hệ thống treo thích ứng, được bán trên thị trường là Skyhook, đĩa phanh 330 mm với bốn piston ở mỗi bánh. Maserati cung cấp 15 màu sơn ngoại thất khác nhau, 10 màu ghế bọc da Poltrona Frau, đường chỉ và đường viền bọc ghế tương phản và ba loại ốp gỗ. Chiếc Maserati Quattroporte của Elton John mang trên mình lớp áo ngoại thất màu xanh sẫm Verdi đầy sang trọng với tình trạng như vừa mới xuất xưởng, lớp sơn ở trong tình trạng nguyên bản với vẻ bóng bẩy vốn có, các chi tiết không hề bị hoen gỉ sau nhiều năm sử dụng. Các đường viền mạ chrome vẫn sáng bóng và tất cả đều là nguyên bản từ nhà sản xuất. Ngoài ra, các tấm thân xe vẫn chuẩn xác và không bị lệch hay có những khe hở lớn cho dù mẫu xe đã 16 năm tuổi. Khoang nội thất trên chiếc xe của Elton John vẫn còn rất mới và được ốp trang trí với các chi tiết bằng gỗ cẩm lai và ghế bọc da Biscuit màu nâu kem sang trọng. Ngoài ra, Elton John cũng từng lựa chọn cho chiếc xe gói trang trí Executive GT cao cấp nhất bao gồm lớp lót mái bên trong bằng da lộn Alcantara, hàng ghế sau với tính năng thông gió và ghế massage, bàn làm việc cho hàng ghế sau bằng gỗ và tấm chắn nắng ở cửa sổ sau. Ngoài ra xe còn có hệ thống SatNav, hệ thống âm thanh cao cấp Hi-Fi âm thanh vòm Bose và cả trang bị tủ lạnh ở bệ tì tay phía trước Tại triển lãm Frankfurt Motorshow năm 2005, Maserati mới giới thiệu cho Quattroporte hai gói trang trí mang trên Sport GT và Executive GT. Nội thất của Quattroporte Executive GT được trang bị các chi tiết nhằm hướng đến sự thoải mái và sang trọng. Các chi tiết của gói bao gồm vô lăng viền gỗ, lót trần xe bằng da lộn Alcantara; ghế sau có hệ thống thông gió, tính năng massage, điều khiển điều hòa phía sau, bàn sau có thể thu vào, kính và rèm che cửa sổ sau. Ngoại thất được phân biệt so với bản Sport GT với bộ la-zăng hợp kim 19 inch tám chấu đánh bóng và lưới chrome phía trước và bên hông xe. Chiếc Quattroporte này được trang bị động cơ 4,2 lít hút khí khô tự nhiên V8 đã được cải tiến. Đây chính là mẫu động cơ tương tự từng được sử dụng trên các mẫu Maserati Coupé, với công suất đầu ra được cải thiện ở mức 395 mã lực và ống dẫn đầu vào bằng nhựa đen mới thay vì chất liệu nhôm đúc.. Do trọng lượng lớn hơn so với Coupé và Spyder, thời gian tăng tốc 0–100 km/h của Quattroporte là 5,2 giây và tốc độ tối đa đo được là 275 km/h. Trong suốt thời gian sản xuất tư năm 2003 đến năm 2012, Maserati đã sản xuất tổng cộng khoảng 25,256 chiếc Quattroporte thế hệ thứ năm. Ngay trong năm 2012, thương hiệu đã trình làng thế hệ thứ 6 và thiết kế này vẫn được duy trì cho đến nay. Video: Chi tiết Maserati Quattroporte hạng sang thế hệ mới.

Thế hệ thứ 5 của mẫu xe sang Maserati Quattroporte (Tipo M139) được ra mắt tại Triển lãm Ô tô Frankfurt vào ngày 9 tháng 9 năm 2003 và lần đầu tiên ra mắt thị trường Mỹ tại triển lãm Pebble Beach Concours d’Elegance năm 2003. Chiếc xe được thiết kế bởi Ken Okuyama, nhà thiết kế chính của Pininfarina. Chiếc M139 Quattroporte cuối cùng được chế tạo vào ngày 20/12/2012 trước khi chuyển sang thế hệ thứ 6. Được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn mới có tên M139, chiếc xe dài hơn 50 cm so với người tiền nhiệm và có chiều dài cơ sở dài hơn 40 cm. Kiến trúc tương tự sau này sẽ làm nền tảng cho các mẫu xe coupe và mui trần GranTurismo và GranCabrio. Chiếc Quattroporte của Elton John được sản xuất vào năm 2005 với những chi tiết của dòng đầu trước khi phiên bản facelift được ra đời vào năm 2008. Maserati Quattroporte ban đầu chỉ được bán ra với một cấu hình, trang bị hộp số tự động, được bán trên thị trường với tên gọi DuoSelect. Phiên bản cơ sở Quattroporte DuoSelect nổi bật với lưới tản nhiệt mạ chrome với các thanh ngang, hệ thống treo thích ứng, được bán trên thị trường là Skyhook, đĩa phanh 330 mm với bốn piston ở mỗi bánh. Maserati cung cấp 15 màu sơn ngoại thất khác nhau, 10 màu ghế bọc da Poltrona Frau, đường chỉ và đường viền bọc ghế tương phản và ba loại ốp gỗ. Chiếc Maserati Quattroporte của Elton John mang trên mình lớp áo ngoại thất màu xanh sẫm Verdi đầy sang trọng với tình trạng như vừa mới xuất xưởng, lớp sơn ở trong tình trạng nguyên bản với vẻ bóng bẩy vốn có, các chi tiết không hề bị hoen gỉ sau nhiều năm sử dụng. Các đường viền mạ chrome vẫn sáng bóng và tất cả đều là nguyên bản từ nhà sản xuất. Ngoài ra, các tấm thân xe vẫn chuẩn xác và không bị lệch hay có những khe hở lớn cho dù mẫu xe đã 16 năm tuổi. Khoang nội thất trên chiếc xe của Elton John vẫn còn rất mới và được ốp trang trí với các chi tiết bằng gỗ cẩm lai và ghế bọc da Biscuit màu nâu kem sang trọng. Ngoài ra, Elton John cũng từng lựa chọn cho chiếc xe gói trang trí Executive GT cao cấp nhất bao gồm lớp lót mái bên trong bằng da lộn Alcantara, hàng ghế sau với tính năng thông gió và ghế massage, bàn làm việc cho hàng ghế sau bằng gỗ và tấm chắn nắng ở cửa sổ sau. Ngoài ra xe còn có hệ thống SatNav, hệ thống âm thanh cao cấp Hi-Fi âm thanh vòm Bose và cả trang bị tủ lạnh ở bệ tì tay phía trước Tại triển lãm Frankfurt Motorshow năm 2005, Maserati mới giới thiệu cho Quattroporte hai gói trang trí mang trên Sport GT và Executive GT. Nội thất của Quattroporte Executive GT được trang bị các chi tiết nhằm hướng đến sự thoải mái và sang trọng. Các chi tiết của gói bao gồm vô lăng viền gỗ, lót trần xe bằng da lộn Alcantara; ghế sau có hệ thống thông gió, tính năng massage, điều khiển điều hòa phía sau, bàn sau có thể thu vào, kính và rèm che cửa sổ sau. Ngoại thất được phân biệt so với bản Sport GT với bộ la-zăng hợp kim 19 inch tám chấu đánh bóng và lưới chrome phía trước và bên hông xe. Chiếc Quattroporte này được trang bị động cơ 4,2 lít hút khí khô tự nhiên V8 đã được cải tiến. Đây chính là mẫu động cơ tương tự từng được sử dụng trên các mẫu Maserati Coupé, với công suất đầu ra được cải thiện ở mức 395 mã lực và ống dẫn đầu vào bằng nhựa đen mới thay vì chất liệu nhôm đúc.. Do trọng lượng lớn hơn so với Coupé và Spyder, thời gian tăng tốc 0–100 km/h của Quattroporte là 5,2 giây và tốc độ tối đa đo được là 275 km/h. Trong suốt thời gian sản xuất tư năm 2003 đến năm 2012, Maserati đã sản xuất tổng cộng khoảng 25,256 chiếc Quattroporte thế hệ thứ năm . Ngay trong năm 2012, thương hiệu đã trình làng thế hệ thứ 6 và thiết kế này vẫn được duy trì cho đến nay. Video: Chi tiết Maserati Quattroporte hạng sang thế hệ mới.