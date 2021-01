Chiêm ngưỡng Maserati Ghibli Ribelle độc nhất tại Việt Nam

Phiên bản đặc biệt Maserati Ghibli Ribelle mới được gắn logo “One of 30” chỉ có 30 chiếc được sản xuất dành riêng cho thị trường Châu Á. Xe có nước sơn ngoại thất màu đen ánh kim với tên gọi “Nero Ribelle” cùng gói trang bị Nerissimo và bộ mâm hợp kim GTS 20 inch ánh bạc. Mẫu xe sang Maserati Ghibli Ribelle sở hữu nội thất tinh tế, với bảng điều khiển mang hai tông màu đen/đỏ, ốp cửa màu đen và bệ tỳ tay trung tâm màu đen, vô lăng thể thao bọc da cao cấp màu đen với đường chỉ khâu tay cùng tông màu và lẫy chuyển số chủ động. Điểm nhấn nổi bật của nội thất “Ghibli Ribelle” là bộ ghế ngồi thể thao (với 12 tính năng ghi nhớ vị trí) bằng chất liệu da tự nhiên cao cấp, với hai tông màu đỏ đen và đường chỉ khâu tương phản dành riêng cho phiên bản giới hạn này Sự độc đáo trong nội thất của phiên bản giới hạn Ghibli mới còn được nhấn mạnh thêm bằng huy hiệu nhôm mạ crôm mang hình cây Đinh ba huyền thoại kết hợp với logo Ribelle mới cùng dòng chữ One of 30. Huy hiệu đặc biệt này được đặt ngay chính giữa bảng điều khiển trung tâm ốp sợi Carbon Twill High Gloss. Phiên bản giới hạn Ghibli Ribelle được trang bị động cơ V6 twin-turbo mang đến sức mạnh 350 mã lực được thiết kế bởi Maserati Powertrain và chế tạo lắp đặt tại nhà máy Ferrari tại Maranello Maserati không công bố mức giá xe Maserati Ghibli Ribelle phiên bản đặc biệt này. Hiện tại, Maserati Việt Nam đang phân phối Ghibli với 4 phiên bản là tiêu chuẩn, Grandsport, GrandLusso và S Q4 với giá từ 5,69 tỷ đến 6,9 tỷ đồng. Như vậy, chắc chắn rằng Ghibli Ribelle sẽ đắt hơn mức giá 6,9 tỷ đồng của bản S Q4 cao nhất. Video: Giới thiệu Maserati Ghibli Ribelle độc nhất tại Việt Nam.

