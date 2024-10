Hiện tượng 'nghìn năm có một' xuất hiện trên bầu trời Canada

Mây Asperitas rất hiếm, và do đó, việc nhìn thấy chúng có thể được xem là một trải nghiệm "cả đời chỉ thấy một lần". Những đám mây này phủ kín bầu trời với màu xám và trắng tương phản, tạo ra hình ảnh rất đặc biệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. (Ảnh: Ann Martin) Mây Asperitas, còn được gọi là mây tận thế, là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp và đầy mê hoặc. Được chính thức công nhận vào năm 2017 bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), mây Asperitas đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người yêu thích thiên nhiên trên toàn thế giới.(Ảnh: Wikipedia) Mây Asperitas có cấu trúc nhấp nhô rõ rệt ở phần dưới, tạo nên những gợn sóng kỳ lạ và ấn tượng. Những đám mây này thường xuất hiện dưới dạng các lớp mây dày, tối màu, tạo cảm giác như bầu trời đang biến thành một mặt biển động. (Ảnh: SkyPix.org) Mặc dù trông có vẻ đáng sợ và giống như báo hiệu một cơn bão lớn, nhưng thực tế, mây Asperitas thường tan biến mà không gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan nào.(Ảnh: Cloud Appreciation Society) Hiện tượng mây Asperitas lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 2009 bởi Gavin Pretor-Pinney, người sáng lập Hiệp hội Đánh giá Đám mây. Ông đã làm việc với các nhà khoa học để nghiên cứu và quảng bá loại mây này như một loại hoàn toàn mới. (Ảnh: The Guardian) Những bức ảnh đầu tiên về mây Asperitas được chụp tại nhiều nơi trên thế giới, từ Iowa, Mỹ đến New Zealand, và nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông.(Ảnh: The Verge) Mây Asperitas thường hình thành ở độ cao thấp, dưới 2.000 mét, và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Chúng được tạo ra bởi các mặt trận thời tiết, khi các luồng khí lạnh và nóng gặp nhau, tạo thành các con sóng nhấp nhô trong bầu khí quyển. Dù có vẻ ngoài đáng sợ, mây Asperitas không gây ra mưa hay bão, mà chỉ tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kỳ ảo và độc đáo.(Ảnh: South China Morning Post) Mây Asperitas không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên đẹp mắt mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của khí quyển Trái Đất. Việc nghiên cứu và hiểu rõ hơn về mây Asperitas không chỉ giúp chúng ta thêm yêu quý thiên nhiên mà còn góp phần vào việc dự báo thời tiết và nghiên cứu khí hậu.(Ảnh: BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.

Mây Asperitas rất hiếm, và do đó, việc nhìn thấy chúng có thể được xem là một trải nghiệm "cả đời chỉ thấy một lần". Những đám mây này phủ kín bầu trời với màu xám và trắng tương phản, tạo ra hình ảnh rất đặc biệt, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. (Ảnh: Ann Martin) Mây Asperitas, còn được gọi là mây tận thế, là một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp và đầy mê hoặc. Được chính thức công nhận vào năm 2017 bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), mây Asperitas đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các nhà khoa học và những người yêu thích thiên nhiên trên toàn thế giới.(Ảnh: Wikipedia) Mây Asperitas có cấu trúc nhấp nhô rõ rệt ở phần dưới, tạo nên những gợn sóng kỳ lạ và ấn tượng. Những đám mây này thường xuất hiện dưới dạng các lớp mây dày, tối màu, tạo cảm giác như bầu trời đang biến thành một mặt biển động. (Ảnh: SkyPix.org) Mặc dù trông có vẻ đáng sợ và giống như báo hiệu một cơn bão lớn, nhưng thực tế, mây Asperitas thường tan biến mà không gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan nào.(Ảnh: Cloud Appreciation Society) Hiện tượng mây Asperitas lần đầu tiên được ghi nhận vào năm 2009 bởi Gavin Pretor-Pinney, người sáng lập Hiệp hội Đánh giá Đám mây. Ông đã làm việc với các nhà khoa học để nghiên cứu và quảng bá loại mây này như một loại hoàn toàn mới. (Ảnh: The Guardian) Những bức ảnh đầu tiên về mây Asperitas được chụp tại nhiều nơi trên thế giới, từ Iowa, Mỹ đến New Zealand, và nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông.(Ảnh: The Verge) Mây Asperitas thường hình thành ở độ cao thấp, dưới 2.000 mét, và có thể xuất hiện ở bất cứ đâu vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Chúng được tạo ra bởi các mặt trận thời tiết, khi các luồng khí lạnh và nóng gặp nhau, tạo thành các con sóng nhấp nhô trong bầu khí quyển. Dù có vẻ ngoài đáng sợ, mây Asperitas không gây ra mưa hay bão, mà chỉ tạo nên một cảnh tượng thiên nhiên kỳ ảo và độc đáo.(Ảnh: South China Morning Post) Mây Asperitas không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên đẹp mắt mà còn là một minh chứng cho sự đa dạng và phong phú của khí quyển Trái Đất. Việc nghiên cứu và hiểu rõ hơn về mây Asperitas không chỉ giúp chúng ta thêm yêu quý thiên nhiên mà còn góp phần vào việc dự báo thời tiết và nghiên cứu khí hậu.(Ảnh: BBC) Mời quý độc giả xem thêm video: Giải mã hiện tượng núi lửa “phun” sét lên trời như ngày tận thế.