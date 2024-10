Doãn Hải My khoe sắc vóc “gái một con trông mòn con mắt”

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My đang có chuyến đi đến Hàn Quốc nhằm mục đich chữa trị những chấn thương của nam cầu thủ. Sau một năm dính chấn thương cầu thủ sinh năm 1999 vẫn chưa có dấu hiệu có thể thi đấu trở lại. Nhân chuyến đi này, Doãn Hải My được chồng đưa vi vu đến một số địa điểm ở xứ sở kim chi. Doãn Hải My đã tranh thủ check-in, khoe ảnh lên trang cá nhân. Có thể thấy dù sinh em bé chưa lâu nhưng nàng WAGs đã lấy lại được vóc dáng vạn người mê. Trong loạt ảnh này, cô nàng lựa chọn mặc set với thiết kế áo gile, kết hợp cùng chân váy ngắn. Cô nàng khoe nhan sắc tươi trẻ, đằm thắm, dịu dàng. Tạo dáng ở điểm dừng xe bus bên đường, dù không trang điểm hay làm tóc cầu kỳ cô nàng vẫn ghi điểm trong mắt người đối diện. Vóc dáng nuột nà của cô nàng khiến nhiều người phải xuýt xoa. Doãn Hải My sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Trước khi trở thành nửa kia của Đoàn Văn Hậu, người đẹp được biết đến rộng rãi khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt top 10 đồng thời giành danh hiệu Người đẹp tài năng. Sau khi kết hôn cùng ông xã cầu thủ, Doãn Hải My gần như không còn tham gia nhiều vào các hoạt động nghệ thuật mà tập trung vào gia đình. Cô luôn xuất hiện đồng hành cùng chồng trong những sự kiện quan trọng. Đám cưới của cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My diễn ra vào tháng 11/2023. Đến tháng 5 năm nay, cô nàng hạ sinh quý tử đầu lòng tại một bệnh viện ở Hà Nội. Dù mới chỉ sinh em bé được hơn 4 tháng, thế nhưng trong những bức ảnh đăng tải, Doãn Hải My đã lấy lại được vóc dáng không khác gì thời con gái. Cô nàng sở hữu chiều cao 1m67 ấn tượng, có thể cân được nhiều thiết kế khác nhau. (Ảnh: IGNV)

