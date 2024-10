Cận cảnh Audi Q6 Sportback e-tron 2024 mới, từ 1,8 tỷ đồng

Mẫu xe điện Audi Q6 Sportback e-tron 2024 mới ra mắt ngay trước khi thềm triển lãm Paris Motor Show 2024, nơi mà sản phẩm mới này cũng sẽ được hãng trưng bày. Đây là sự mở rộng dành cho danh mục Q6 e-tron, đồng thời đi theo đúng công thức “1 dòng xe, 2 biến thể” đã từng được Audi áp dụng với các mẫu Q4 và Q8 Sportback e-tron. Điều này có nghĩa là nếu như Q6 e-tron đóng vai trò “SUV truyền thống” thì mẫu SUV điện Audi Q6 Sportback e-tron mới lần này là “SUV thời trang”. Q6 Sportback e-tron có kích thước dài 4.771 mm, rộng 1.965 mm (không tính gương) và cao 1.665 mm. Đội ngũ thiết kế đã tái tạo lại toàn bộ phần viền nóc xe, bắt đầu từ cột A, khiến cho mẫu Sportback thấp hơn 37 mm so với biến thể SUV. Thiết kế đậm tính khí động học tạo nên hệ số cản gió Cd chỉ là 0,26 – thấp hơn 0,02 đơn vị so với biến thể SUV. Phần đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt khung đơn ba chiều được đóng kín hoàn toàn. Nhờ vị trí đặt cao, đèn ban ngày kỹ thuật số đem tới cho Q6 Sportback e-tron một dáng vẻ nổi bật và độc đáo. Phần đuôi xe có thiết kế gọn gàng và năng động hơn so với mẫu SUV, kết hợp hài hòa giữa vẻ mạnh mẽ và phong cách thể thao sang trọng. Dải đèn hậu liền mạch cùng kết cấu đuôi xe tinh tế, rộng rãi mang đến cho Sportback dáng vẻ thanh thoát và sắc nét đặc trưng của Audi. Đèn hậu OLED thông minh thế hệ thứ hai có sáu tấm đèn OLED với 360 mảnh đèn khác nhau, sử dụng thuật toán điền tán được thiết kế đặc biệt để tạo ra hình ảnh mới mỗi 10 mili giây, mang lại cho cặp đèn vẻ ngoài sống động và thông minh. Ở đầu xe, ánh sáng từ đèn pha thông minh được tạo ra thông qua sự tương tác giữa thuật toán máy tính và mười hai mảnh đèn có thể thay đổi độ sáng liên tục. Ở đuôi xe, tất cả các mảnh đèn OLED thông minh đều đi vào hoạt động. Các mảnh đèn riêng biệt này tương tác với nhau để đảm bảo hệ thống đèn tổng thể không bị thiếu nhất quán về cường độ chiếu sáng. Bản Sportback vẫn duy trì những thế mạnh của dòng SUV truyền thống, với khoang hành lý dung tích 511 lít rộng rãi, được bổ trợ thêm bởi cốp trước dung tích 64 lít. Khi hàng ghế sau được gập xuống, không gian chứa đồ có thể mở rộng lên đến 1.373 lít. Với chiều dài cơ sở 2.899 mm, khoang nội thất của xe mang tới không gian thoải mái ngay cả cho hàng ghế sau. Ngoài ra, Q6 Sportback e-tron còn có thêm 25 lít không gian lưu trữ hữu ích nhờ hệ thống ngăn đựng đồ được bố trí khéo léo bên trong khoang cabin. Nội thất của Q6 Sportback e-tron được thiết kế tối ưu hóa hơn bao giờ hết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng. Các đặc tính vật liệu được cân nhắc kỹ lưỡng ngay từ đầu trong quá trình thiết kế nội thất. Hệ thống màn hình toàn cảnh Audi MMI và màn hình dành cho hành khách MMI tạo nên một không gian kỹ thuật số mãn nhãn. Các thiết kế bên trong xe được điều chỉnh vừa vặn cho người dùng, với độ tương phản cao, những họa tiết được sắp đặt ở tiền cảnh hoặc hậu cảnh có chủ đích, tạo nên một kết cấu không gian ba chiều, hài hòa giữa thẩm mỹ và công thái học. Màu sắc và các vật liệu cao cấp, như vải Argument và vi sợi Dinamica, một trong số đó được làm từ vật liệu tái chế, cũng được sử dụng cho ghế ngồi. Trong bản S line, lớp bọc mềm sử dụng vật liệu Elastic Melange được làm từ nguyên liệu tái chế. Trần xe, các cột và tấm chắn nắng được làm từ Draft, một loại vải được sản xuất từ 100% polyester tái chế. Công nghệ hiển thị trên kính chắn gió (AR HuD) là một tính năng tùy chọn, đánh dấu một bước tiến lớn trong công nghệ của Audi. Công nghệ hiển thị tiên tiến này chiếu nghiêng một mặt phẳng hình ảnh lớn lên kính chắn gió, cung cấp cho người lái các thông tin quan trọng như tốc độ, biển báo giao thông, tín hiệu hỗ trợ và biểu tượng điều hướng. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen Premium mang lại trải nghiệm âm thanh 3D tuyệt vời. Một bộ amply hiệu năng cao ở trung tâm hệ thống điều khiển 20 loa với tổng công suất 830 watt. Bốn loa được tích hợp vào tựa đầu của ghế trước, cho phép Audi lần đầu tiên trình làng công nghệ “khu vực âm thanh” trong sản phẩm của mình. Ngoài ra, Audi đã bổ sung nhiều tùy chọn điều khiển bằng giọng nói. Người lái có thể điều khiển nhiều chức năng của xe thông qua trợ lý ảo kích hoạt bằng giọng nói, có khả năng tự học của Audi. Trợ lý ảo kỹ thuật số được hỗ trợ bởi công nghệ AI này được liên kết chặt chẽ với các hệ thống của xe. Được phát triển từ nền tảng Premium Platform Electric linh hoạt nên danh mục Q6 Sportback e-tron được chia làm nhiều cấu hình, với 2 kích cỡ pin là 83 kWh và 100 kWh, cùng 2 kiểu dẫn động là cầu sau (mô-tơ đơn) và dẫn động 4 bánh quattro (mô-tơ kép). Cấu hình khởi điểm Q6 Sportback e-tron dùng pin 83 kWh, trang bị mô-tơ đơn gắn tại cầu sau có công suất 252 mã lực (185 kW) và tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 7 giây ở chế độ Launch Control, có tầm di chuyển lên đến 545 km sau mỗi lần sạc đầy pin, tính theo chu trình WLTP. Tiếp đến là Q6 Sportback e-tron performance, cũng dẫn động cầu sau nhưng được trang bị pin 100 kWh, công suất mô-tơ điện đạt 306 mã lực (225 kW) cho phép tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 6,6 giây ở chế độ Launch Control. Đây là bản có tầm di chuyển 656 km, xa nhất trong số tất cả các mẫu xe điện của Audi ở thời điểm hiện tại. Q6 Sportback e-tron quattro có pin 100 kWh và được bổ sung thêm mô-tơ điện gắn tại cầu trước, tạo nên hệ dẫn động 4 bánh, tổng công suất đạt 387 mã lực (285 kW) cho khả năng đạt vận tốc 100 km/h trong 5,9 giây. Phạm vi quãng đường của bản này cũng khá ấn tượng khi lên đến 636 km sau mỗi lần sạc đầy pin. Cuối cùng là cấu hình hiệu năng cao SQ6 Sportback e-tron với sức mạnh 489 mã lực (360 kW) đến từ cơ chế mô-tơ kép dẫn động 4 bánh, đạt tốc độ 100km/h chỉ trong 4,3 giây ở chế độ Launch Control. Nhờ khối pin 100 kWh, bản này cũng đi được cao nhất 607 km trong một lần sạc. Đây cũng là bản duy nhất có thể đạt tới vận tốc tối đa 230 km/h, các bản Q6 Sportback e-tron còn lại bị giới hạn ở 210 km/h. Hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến của pin điện áp cao và hệ thống điện 800 volt mang lại công suất sạc ấn tượng. Chẳng hạn, Audi Q6 Sportback e-tron performance chỉ cần 10 phút tại trạm sạc nhanh, có thể di chuyển lên đến 265 km với công suất sạc tối đa 270 kW trong điều kiện lý tưởng. Pin điện áp cao chỉ mất 22 phút để sạc từ 10% lên 80%. Bản SQ6 cũng sạc với công suất lên đến 270 kW, trong khi các phiên bản dẫn động cầu sau tại trạm sạc nhanh với công suất lên đến 260 kW (pin 100 kWh) hoặc 225 kW (pin 83 kWh). Toàn bộ dòng Q6 Sportback e-tron được sản xuất tại nhà máy Audi ở Ingolstadt. Khách hàng có thể bắt đầu đặt hàng từ cuối năm 2024, đầu năm 2025. Giá xe Audi Q6 Sportback e-tron 2024 khởi điểm từ 66.100 euro (khoảng 1,8 tỷ đồng) dành cho bản Q6 Sportback e-tron pin 83 kWh dẫn động cầu sau, lên tới 96.200 euro (2,6 tỷ đồng) đối với bản hiệu năng cao SQ6 Sportback e-tron. Video: Giới thiệu mẫu SUV điện Audi Q6 Sportback e-tron 2024 mới.

