Ngắm Kawasaki W400 độ Cafe Racer của "nhà vô địch" Lê Hoàng Đức

Mới đây, xưởng độ Garage Tự Thanh Đa lại cho ra lò bản độ Kawasaki W400 phong cách Cafe Racer khá đẹp mắt, tuy nhiên điểm gây chú ý nhất lại chính là chủ sở hữu của chiếc xe này. Đó chính là nhà vô địch bộ môn Muay Thái thế giới trong nhiều năm qua, tay đấm - Lê Hoàng Đức. Được biết, Lê Hoàng Đức đã đạt được nhiều thành tích đáng nể trong bộ môn Muay Thái thế giới bao gồm: 2 huy chương vàng châu Á, 2 huy chương vàng thế giới, 4 huy chương đồng thế giới, 1 huy chương đồng Seagame, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng Asean Beach Game... Sở hữu một chiếc Kawasaki W400 đời cũ thuộc dạng hàng hiếm, nhưng sau một thời gian - Lê Hoàng Đức muốn làm mới lại chiếc xe của mình theo một phong cách cá tính hơn, anh đã tìm đến Garage motor Tự Thanh Đa để "lên đời" chiếc xe theo phong cách Cafe Racer cá tính và đặc biệt "không đụng hàng". Tại xưởng độ Tự Thanh Đa, chiếc Kawasaki W400 của Lê Hoàng Đức gần như đã được "lột xác" hoàn toàn so với nguyên bản. Theo chia sẻ của xưởng độ này, "chiếc xe được độ theo phong cách Cafe Racer từ chính ý tưởng của chủ nhân. Các chi tiết và độ chơi đều được gia công bằng tay từ Garage motor Tự Thanh Đa". Về thiết kế của chiếc Kawasaki W400 độ Cafe Racer này, phần đầu đèn đã được làm mới bằng đèn LED dạng thấu kính projector hiện đại. Theo đúng phong cách cafe racer, chiếc xe đã được trang bị cặp tay lái clip-on thấp đầy thể thao cùng cặp gương gù đậm cá tính. Trên bản độ Cafe racer "hàng thửa" mới nhất này, hình dáng của bình xăng xe đã được xưởng độ đã gò lại mang dáng hình giọt nước, nhưng lại phá cách cách hơn. Nắp bình xăng vẫn là dạng khoá, các chi tiết logo thân xe mang biểu tượng của Garage Tự Thanh Đa... Bộ yên của xe được làm thủ công với các đường vân chần chỉ khá đẹp mắt, phía sau yên xe người thợ độ tài hoa cũng khéo léo tích hợp một đèn hậu LED khá nhỏ gọn. Bộ mâm xe nguyên bản được sơn lại màu đen, lốp xe được "thửa" với size lớn hơn khá đẹp mắt. Trên bản độ này, dàn chân của xe chỉ được Tự Thanh Đa làm mới lại nhưng không thay đổi quá nhiều so với nguyên bản. Trang bị an toàn của xe vẫn là bánh trước phanh đĩa đơn và sau là thắng đùm. Phược trước ống lồng, sau là lò xo trụ.... Hệ thống ống xả được độ lại thủ công với bô dạng chuỳ cho âm thanh phấn khích. Sau khi "lên dáng" Cafe Racer bởi xưởng độ Tự Thanh Đa, chiếc Kawasaki W400 này đã thay đổi hoàn toàn. Do hệ thống khung sườn nhiều năm sử dụng đã không còn tốt nên đã được làm mới lại và thêm lớp sơn tính điện màu đen. Kawasaki W400 được trang bị khối động cơ 399cc, làm mát bằng gió, vừa đủ giúp cho việc tạo dáng cafe racer mạnh mẽ cho chủ nhân vi vu trên các cung đường. Theo phía Garage Tự Thanh Đa cho biết, khối động cơ nguyên bản gần như được giữ nguyên, chỉ dọn dẹp và làm mới lại. Chi phí để độ chiếc xe môtô Kawasaki W400 lên Cafe Racer của "nhà vô địch" Lê Hoàng Đức hiện chưa được chủ nhân cũng như xưởng Garage Tự Thanh Đa tiết lộ. Tuy nhiên đây được đánh giá là một bản độ khá đẹp mắt và vừa tầm với người sử dụng trên mọi cung đường. Video: Xe độ Cafe Racer của Tự Thanh Đa.

