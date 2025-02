Ngắm Hyundai Palisade 2025 "bằng xương bằng thịt" từ 851 triệu đồng

Hyundai Palisade 2025 mới đã chính thức ra mắt thị trường nội địa Hàn Quốc vào hồi tháng 12/2024. Tuy nhiên, mãi đến nay, mẫu SUV cỡ lớn này mới được bàn bán ở xứ sở kim chi. Nhờ đó, chúng ta mới có cơ hội ngắm thiết kế "bằng xương, bằng thịt" của Hyundai Palisade 2025. Như thông tin đã đưa, đây là dòng xe Hyundai Palisade thế hệ thứ hai. Ở thế hệ mới, xe chẳng những được thay đổi thiết kế mà còn có thêm động cơ hybrid và phiên bản 9 chỗ. Nhờ đó, mẫu SUV cỡ lớn này đã được 33.567 người đặt cọc ngay trong ngày mở bán. So với thế hệ cũ, Hyundai Palisade 2025 dài hơn 65 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.060 x 1.980 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Kích thước lớn hơn, cộng với khoảng cách từ cầu trước đến đầu xe và phần đuôi phía sau kéo dài giúp mẫu SUV này trông giống Range Rover. Không dừng ở đó, mẫu xe Hàn Quốc còn được áp dụng phong cách thiết kế vuông vức và cao cấp hơn trước. Xe được bổ sung những chi tiết ngoại thất mới như lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan nằm ngang, cụm đèn pha và đèn LED định vị ban ngày nằm dọc. Bên cạnh đó là hốc bánh, baga nóc và vành la-zăng mới cùng các cột thẳng đứng hơn. Đèn hậu nằm dọc mới với tạo hình bên trong tương đồng với đèn pha, cánh gió mui, cản sau mới đi kèm ốp màu bạc cũng được bổ sung cho xe. Bên trong Hyundai Palisade 2025 là 3 cấu hình nội thất, bao gồm 7 chỗ, 8 chỗ và 9 chỗ. Trong đó, phiên bản 9 chỗ chỉ dành riêng cho thị trường Hàn Quốc và đi kèm hàng ghế trước với ghế ở giữa có thể gập lại thành bệ tì tay trung tâm. Nhờ thiết kế này, Hyundai Palisade 2025 bản 9 chỗ không chỉ có thể chạy vào làn dành cho xe buýt ở Hàn Quốc mà còn được ưu đãi thuế với khách hàng cá nhân và hoàn thuế VAT với doanh nghiệp. Ở phiên bản 7 chỗ, Hyundai Palisade 2025 được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa, có thể gập, trượt và ngả chỉnh điện. Hai ghế này còn có tính năng massage tùy chọn và nghiêng để tạo ra lối đi rộng hơn xuống hàng ghế cuối. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba có thể trượt về phía trước, tăng thể tích khoang hành lý lên 615 lít. Thêm vào đó là mặt táp-lô hình chữ U mới, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, cổng sạc USB Type C 100 W có thể dùng để sạc máy tính xách tay, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi cũng như bệ tì tay có thể mở ở cả hai hướng. Những tính năng mới khác của mẫu SUV cỡ lớn này bao gồm camera hành trình tùy chọn có thể quay liên tục 4 ngày khi đỗ, hệ thống rửa camera lùi, máy quét vân tay để lưu các cài đặt cá nhân, thanh toán hoặc khởi động máy, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, khóa kỹ thuật số Hyundai Digital Key 2 và hệ thống ra lệnh bằng giọng nói dựa trên trí thông minh nhân tạo AI. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Palisade 2025 là 2 loại động cơ mới. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, tiêu thụ lượng xăng trung bình 9,7 km/lít (khoảng 10,3 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng tương tự như trên nhưng sản sinh công suất tối đa 262 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện mạnh 73 mã lực/264 Nm, hộp số tự động 6 cấp và pin 1,65 kWh. Tổng cộng, xe sở hữu công suất tối đa 334 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 13 km/lít (khoảng 7,69 lít/100 km). Với bình xăng 72 lít, Hyundai Palisade 2025 phiên bản hybrid có thể chạy được quãng đường tối đa hơn 1.000 km. Ngoài ra, Hyundai Palisade 2025 phiên bản hybrid còn được trang bị những tính năng mới như Electric Evasive Handling Assist (E-EHA) dùng mô-tơ điện để hỗ trợ đánh lái tránh va chạm và kiểm soát điều hướng mô-men xoắn Electrically-assisted Dynamic Torque Vectoring Control (e-DTVC). Trong khi đó, tính năng Stay Mode mới có tác dụng dự trữ pin để chạy điều hòa và màn hình thông tin giải trí trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần phải dùng động cơ xăng. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện xe cắt mặt hoặc đang đến từ làn đối diện. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, tự động giảm tốc khi đến khúc cua; hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường; hỗ trợ chuyển làn đường... Ngoài ra, xe còn có trang bị cảnh báo/tránh va chạm trong điểm mù; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi đi kèm phanh tự động; cảnh báo va chạm khi mở cửa; hỗ trợ đỗ xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh; phanh khẩn cấp tự động khi lùi; và cảnh báo còn hành khách phía sau. Tại thị trường Hàn Quốc, mức giá xe Hyundai Palisade 2025 cho 3 bản trang bị là Exclusive, Prestige và Calligraphy dao động từ 43,83 - 60,34 triệu Won (khoảng 851 triệu đến 1,71 tỷ đồng). Sau Hàn Quốc, xe sẽ tiếp tục có mặt tại các thị trường khác trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Palisade 2025 mới.

Hyundai Palisade 2025 mới đã chính thức ra mắt thị trường nội địa Hàn Quốc vào hồi tháng 12/2024. Tuy nhiên, mãi đến nay, mẫu SUV cỡ lớn này mới được bàn bán ở xứ sở kim chi. Nhờ đó, chúng ta mới có cơ hội ngắm thiết kế "bằng xương, bằng thịt" của Hyundai Palisade 2025. Như thông tin đã đưa, đây là dòng xe Hyundai Palisade thế hệ thứ hai. Ở thế hệ mới, xe chẳng những được thay đổi thiết kế mà còn có thêm động cơ hybrid và phiên bản 9 chỗ. Nhờ đó, mẫu SUV cỡ lớn này đã được 33.567 người đặt cọc ngay trong ngày mở bán. So với thế hệ cũ, Hyundai Palisade 2025 dài hơn 65 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.060 x 1.980 x 1.805 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Kích thước lớn hơn, cộng với khoảng cách từ cầu trước đến đầu xe và phần đuôi phía sau kéo dài giúp mẫu SUV này trông giống Range Rover. Không dừng ở đó, mẫu xe Hàn Quốc còn được áp dụng phong cách thiết kế vuông vức và cao cấp hơn trước. Xe được bổ sung những chi tiết ngoại thất mới như lưới tản nhiệt cỡ lớn với các nan nằm ngang, cụm đèn pha và đèn LED định vị ban ngày nằm dọc. Bên cạnh đó là hốc bánh, baga nóc và vành la-zăng mới cùng các cột thẳng đứng hơn. Đèn hậu nằm dọc mới với tạo hình bên trong tương đồng với đèn pha, cánh gió mui, cản sau mới đi kèm ốp màu bạc cũng được bổ sung cho xe. Bên trong Hyundai Palisade 2025 là 3 cấu hình nội thất, bao gồm 7 chỗ, 8 chỗ và 9 chỗ. Trong đó, phiên bản 9 chỗ chỉ dành riêng cho thị trường Hàn Quốc và đi kèm hàng ghế trước với ghế ở giữa có thể gập lại thành bệ tì tay trung tâm. Nhờ thiết kế này, Hyundai Palisade 2025 bản 9 chỗ không chỉ có thể chạy vào làn dành cho xe buýt ở Hàn Quốc mà còn được ưu đãi thuế với khách hàng cá nhân và hoàn thuế VAT với doanh nghiệp. Ở phiên bản 7 chỗ, Hyundai Palisade 2025 được trang bị 2 ghế thương gia ở giữa, có thể gập, trượt và ngả chỉnh điện. Hai ghế này còn có tính năng massage tùy chọn và nghiêng để tạo ra lối đi rộng hơn xuống hàng ghế cuối. Trong khi đó, hàng ghế thứ ba có thể trượt về phía trước, tăng thể tích khoang hành lý lên 615 lít. Thêm vào đó là mặt táp-lô hình chữ U mới, đi kèm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm cùng có kích thước 12,3 inch, cổng sạc USB Type C 100 W có thể dùng để sạc máy tính xách tay, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi cũng như bệ tì tay có thể mở ở cả hai hướng. Những tính năng mới khác của mẫu SUV cỡ lớn này bao gồm camera hành trình tùy chọn có thể quay liên tục 4 ngày khi đỗ, hệ thống rửa camera lùi, máy quét vân tay để lưu các cài đặt cá nhân, thanh toán hoặc khởi động máy, hệ thống âm thanh Bose 14 loa, khóa kỹ thuật số Hyundai Digital Key 2 và hệ thống ra lệnh bằng giọng nói dựa trên trí thông minh nhân tạo AI. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Hyundai Palisade 2025 là 2 loại động cơ mới. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.5L, sản sinh công suất tối đa 218 mã lực và mô-men xoắn cực đại 422 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, tiêu thụ lượng xăng trung bình 9,7 km/lít (khoảng 10,3 lít/100 km). Thứ hai là hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng tương tự như trên nhưng sản sinh công suất tối đa 262 mã lực và mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ đi kèm với mô-tơ điện mạnh 73 mã lực/264 Nm, hộp số tự động 6 cấp và pin 1,65 kWh. Tổng cộng, xe sở hữu công suất tối đa 334 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 13 km/lít (khoảng 7,69 lít/100 km). Với bình xăng 72 lít, Hyundai Palisade 2025 phiên bản hybrid có thể chạy được quãng đường tối đa hơn 1.000 km. Ngoài ra, Hyundai Palisade 2025 phiên bản hybrid còn được trang bị những tính năng mới như Electric Evasive Handling Assist (E-EHA) dùng mô-tơ điện để hỗ trợ đánh lái tránh va chạm và kiểm soát điều hướng mô-men xoắn Electrically-assisted Dynamic Torque Vectoring Control (e-DTVC). Trong khi đó, tính năng Stay Mode mới có tác dụng dự trữ pin để chạy điều hòa và màn hình thông tin giải trí trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần phải dùng động cơ xăng. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phanh khẩn cấp tự động có thể phát hiện xe cắt mặt hoặc đang đến từ làn đối diện. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng dựa trên định vị, tự động giảm tốc khi đến khúc cua; hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường; hỗ trợ chuyển làn đường... Ngoài ra, xe còn có trang bị cảnh báo/tránh va chạm trong điểm mù; cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi đi kèm phanh tự động; cảnh báo va chạm khi mở cửa; hỗ trợ đỗ xe từ xa thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh; phanh khẩn cấp tự động khi lùi; và cảnh báo còn hành khách phía sau. Tại thị trường Hàn Quốc, mức giá xe Hyundai Palisade 2025 cho 3 bản trang bị là Exclusive, Prestige và Calligraphy dao động từ 43,83 - 60,34 triệu Won (khoảng 851 triệu đến 1,71 tỷ đồng). Sau Hàn Quốc, xe sẽ tiếp tục có mặt tại các thị trường khác trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết Hyundai Palisade 2025 mới.