Ngắm "diễn viên" Ford GT40 chuẩn bị lên sàn đấu giá

Một trong 6 chiếc Ford GT40 đặc biệt từng tham gia bộ phim Ford vs Ferrari sẽ được bán đấu giá vào tháng tới. Đây là cơ hội để những ai yêu thích dòng xe này hoặc yêu thích bộ phim có thể sở hữu chiếc xe trong mơ. Bộ phim Ford vs Ferrari ra rạp từ tháng 11/2019 và giành được 2 giải Oscar. Đó là một bộ phim hấp dẫn đối với những "tín đồ" siêu xe, kể về cuộc chiến gây cấn giữa 2 đội đua Ford và Ferrari tại giải Le Mans vào cuối những năm 1960. Trong phim, chiếc xe này được sử dụng làm mẫu xe đua số 3 của Dan Gurney tại đường đua đua Le Mans và là chiếc số 88 của William Wonder tại giải 24 Hours of Daytonan. Đây là 1 trong 6 chiếc Ford GT40 của Race Car Replicars ở Michigan đem tới thực hiện cho bộ phim, hãng đã chế tạo ra chiếc xe để đáp ứng các thông số kỹ thuật chính xác của Ford GT đời 1966. Đây cũng là chiếc xe duy nhất trong dòng xe này có số VIN, do đó người mua có thể thoải mái lái trên đường công cộng. Hình ảnh rao bán cho thấy chiếc Ford GT40 này có lớp sơn ngoại thất màu cam đỏ, mâm xe màu vàng. Bên trong, nội thất được phối màu đèn tuyền, chiếc xe có vô lăng nằm bên phải nhưng cần số được đặt bên phải người lái thay vì bên trái. Sức mạnh của siêu xe cổ đến từ động cơ V8 5.7L, hộp số sàn 6 cấp và hệ dẫn động bánh sau. Thông số hiệu suất cụ thể của Ford GT40 chưa được công bố. Ford vs Ferrari thể hiện lại lịch sử đua xe của Ford, hãng nỗ lực mua lại Ferrrari vì muốn nâng tầm đội đua xe thể thao của mình. Tuy nhiên Ferrari lại đồng ý bán cho Fiat. Ford đã trả đũa bằng cách hạ bệ Ferrari tại giải Le Mans 24 Hours 1966. Trước đó, Ferrari thống trị giải đua từ năm 1960 đến 1965. Video: Trailer bộ phim Ford vs Ferrari.

