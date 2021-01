Ngắm “bò già” Lamborghini Murcielago độ Reventon triệu đô ở Sài Gòn

Chỉ còn khoảng hơn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán và có lẽ đây là thời gian nước rút để các chủ nhân của siêu xe cho "chiến mã" của mình đi vệ sinh cũng như làm đẹp để chuẩn bị đón năm mới. Trong đó, một người đang sở hữu chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 ở nước bạn đã mang xe về Việt Nam và thay áo mới cho siêu bò này. Nguyên bản chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 đời cũ này có bộ áo màu đỏ nhưng nay đã được dán lại bộ áo đen nhám rất cá tính. Thậm chí, nó còn có một chi tiết rất đắt giá với điểm nhấn đèn pha sắc cạnh như Reventon. Lamborghini Reventon chỉ sản xuất 40 chiếc và chủ nhân của chiếc Murcielago này đã mượn ý tưởng đèn pha của siêu phẩm triệu đô để làm điểm nhấn cho lần thay áo đen nhám này của xe. Không chỉ thế, trên bộ áo đen nhám này của chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 còn có các điểm nhấn hoàn thành màu vàng, bộ mâm sơn đen được dán thêm chữ vàng tạo hoạ tiết cá tính. Nội thất xe có 2 màu là kem và đỏ. Như vậy, hiện tại Việt Nam đang có 4 chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4, ngoài chiếc trong bài còn có một xe mang ngoại thất màu xanh cốm, một chiếc màu vàng và cuối cùng là Lamborghini Murcielago LP640-4 màu đen của đại gia Hà Nội. So với phiên bản tiêu chuẩn Lamborghini Murcielago, bản nâng cấp Lamborghini Murcielago LP640 thể hiện rõ sự hiếu chiến qua đèn pha góc cạnh, hốc gió trước chia thành 5 cạnh so với 4 như bản tiêu chuẩn và cuối cùng là ống xả hình lục giác. Chưa hết, điểm nhấn độc đáo trên Lamborghini Murcielago LP640 còn phải kể đến 2 mang cá bên hông động cơ sẽ trồi lên ngay khi xe được khởi động nhằm giúp "siêu bò" làm mát động cơ tốt hơn. Khi siêu xe tắt máy, 2 mang cá này sẽ được xếp lại gọn gàng. Siêu xe Lamborghini Murcielago LP640 không chỉ nâng cấp lại ngoại hình mà còn được tinh chỉnh lại sức mạnh của xe. "Siêu bò" này được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 631 mã lực tại vòng tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 660 Nm tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút. Trong khi đó, Lamborghini Murcielago thế hệ đầu tiên lại được trang bị động cơ V12, dung tích chỉ 6.2 lít, sản sinh công suất tối đa 572 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại vòng tua máy 5.400 vòng/phút. Nhờ trang bị động cơ "khoẻ" hơn Lamborghini Murcielago, vì thế, siêu xe Lamborghini Murcielago LP640 chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát, nhanh hơn 0,7 giây so với thế hệ đầu tiên. Tốc độ tối đa của Lamborghini Murcielago LP640 là 340 km/h cũng cao hơn con số 332 km/h của Lamborghini Murcielago. Bản độ Lamborghini Murcielago LP640 này còn nhận được nâng cấp bao gồm hệ thống treo cải tiến, lập trình sửa đổi và bộ ly hợp mới cho hộp số tuần tự tự động "e-Gear" 6 cấp của xe. Chế độ Corsa được trang bị ngay trên bệ điều khiển trung tâm. Trong khi đó, số lùi (R) lại được tích hợp góc bên trái của vô-lăng. Video: Xem siêu xe Lamborghini Murcielago SV chạy xé gió ở Sài Gòn.

