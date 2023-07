Ngắm BMW R 18 Crown "kịch độc" kỷ niệm 100 năm BMW Motorrad

Chiếc BMW R 18 The Crown hàng độc này đã tiến xa hơn những kỳ vọng về sáng tạo của Dirk Oehlerking - người có niềm đam mê chế tác những chiếc mô tô cá tính cùng các cộng sự tại hãng độ Kingston Customs thực hiện nên tuyệt tác này. Có thể nói, BMW R 18 The Crown của Kingston Customs và Dirk Oehlerking là tất cả tâm huyết của họ trong 30 năm qua tại vùng Ruhr. Niềm yêu thích văn hóa công nghiệp và sự gắn kết giữa công nghiệp và thủ công đã tạo nên nền tảng tuyệt vời cho những chiếc xe máy mang nét riêng của anh ấy. Trước đó vào tháng 1/2021, hãng độ Kingston Customs đã giới thiệu bản độ đầu tiên của BMW R18 với tên gọi "Spirit of Passion". Đến tháng 7 năm 2023, để đánh dấu kỷ niệm 100 năm thành lập BMW Motorrad, Oehlerking đã tạo nên R18 The Crown. BMW R18 Crown thể hiện rõ 3 yếu tố tương lai, nghệ thuật và tính khí động học. Các chi tiết của xe được hoàn thiện chính xác, thân xe được tạo hình thủ công tỉ mỉ và các chi tiết nhỏ nhất. Ở thời đại 4.0 hiện nay, việc sử dụng phần mềm là quá bình thường, vậy nên Kingston Customs đã chọn phương pháp thiết kế thủ công theo cách truyền thống. Riêng phần khung nguyên bản được giữ lại. Sau khi định hình kiểu dáng, Oehlerking thực hiện chế tạo thân xe với các tấm nhôm dày 2mm và nửa thân dưới được kéo dài về phía trước, ôm lấy bánh xe; còn nửa thân trên thiết kế bao trùm phần đèn pha chính. Nửa thân sau mang hình dáng thon gọn và kết thúc đường nét bằng đường vòng cung ôm lấy bánh sau. Phần gắp và trục các đăng nguyên bản được lộ ra một cách tinh tế. Bình xăng có dung tích 8 lit với tạo hình liền khối. Đặc biệt những đường chỉ trang trí ở bình xăng liên tưởng đến những chiếc BWM cổ điển. Tăng sự nổi bật ở hông xe là logo Kingston Custom và BMW đầy tinh tế và được hãng độ bắt vít đồng. Mặc dù khung sườn giữ nguyên nhưng hệ thống lái được tinh chỉnh lại để phù hợp với thân hình mới. Các thao tác đánh lái, quay đầu để có thể thực hiện dễ dàng nhờ vào bộ gắp trước với hệ thống lái bằng dây cáp; cơ chế vận hành tương tự như trên cano. Ghi đông được thiết kế riêng và nâng cấp hệ thống giảm xóc trước của Wilbers. Bộ mâm nguyên bản của R18 được giữ lại cùng với giảm xóc sau. Hệ thống phanh và côn dầu của bản độ R18 Crown của hãng Magura. Bên cạnh đó, một số trang bị nguyên bản được giữ lại như cụm đèn pha tròn LED, khối động cơ Boxer được cắt tỉa ăn khớp với ngoại hình tổng thể chiếc xe. Để tăng tính cổ điển, R 18 Crown còn có các chi tiết được mạ chrome như bộ gác chân, cần số lùi, ống xả cắt vát thay thế cho nguyên bản, bảng đồng hồ ... Tông màu chủ đạo của R18 Crown là màu Sâm Panh (Champagne Platinum) và gỗ xà cừ tương tạo sự tương phản với nét cổ điển. Phần yên bằng nhôm và bọc da lộn bên ngoài tạo cảm giác sang trọng và bổ sung thêm tay dắt phía sau. Chắn bùn sau và thanh đỡ được giữ nguyên bản, riêng đèn hậu và xi nhan được giấu kín đáo hơn. Nếu nhìn bằng mắt sẽ thấy trọng lượng bản độ Crown nặng hơn R18 nguyên bản, nhưng thực tế R18 Crown nặng 305 kg, nhẹ hơn 40kg so với nguyên bản. Chiếc BMW R18 The Crown đặc biệt này được trưng bày tại Berlin trong lễ hội BMW Motorrad Days 2023. Video: BMW R 18 Crown "kịch độc" kỷ niệm 100 năm BMW Motorrad.

