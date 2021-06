Ngắm Bentley Flying Spur First Edition, hơn 26 tỷ tại Việt Nam

Phân khúc xe siêu sang tầm trung đang là miếng mồi khá béo bở cho hãng xe siêu sang Bentley khi không phải cạnh tranh với đối thủ khó chịu là Rolls-Royce. Ở dải sản phẩm này, Bentley có sự góp mặt của Flying Spur V8 ở phân khúc sedan và SUV còn có Bentayga V8. Hai dòng xe này không chỉ được giới nhà giàu thế giới yêu thích mà rất được lòng các đại gia Việt bởi mức giá bán khá mềm do hưởng lợi thuế so với bản W12. Hiện đã có hơn 35 chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 được mang về nước và gần như đều thuộc phiên bản First Edition, một cột mốc ghi nhớ năm đầu tiên của những chiếc xe Bentley Flying Spur thế hệ mới ra mắt và bán đến tay khách hàng. Trong số này, chỉ có vài chiếc Bentley Flying Spur First Edition sở hữu màu sơn xanh Verdant, một sắc xanh cho ra sự cá tính và nổi bật khi xe chạy trên đường phố. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition mới được một công ty nhập khẩu ở Sài thành mang về nước không phải là mẫu xe duy nhất ở Việt Nam mang tông xanh Verdant, nhưng nội thất xe lại phối màu độc hơn chiếc còn lại. Giá xe Bentley Flying Spur First Edition này không được tiết lộ nhưng ước tính sẽ không dưới 26 tỷ đồng. Ngoài màu sơn xanh lá ấn tượng, chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition đang nằm chung cùng với những "gã khổng lồ" như Mercedes-Maybach S650 Pullman, cặp đôi Ford GT thế hệ mới hay siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider còn có nhiều chi tiết ở ngoại thất mạ crôm sáng bóng. Chiếc Bentley Flying Spur thuộc phiên bản First Edition này nằm ở thế hệ thứ 3 nên có đèn pha và đèn hậu sửa đổi thiết kế. Lưới tản nhiệt của xe cá tính hơn và tuỳ chọn la-zăng thể thao. Bên trong khoang lái chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition màu xanh Verdant mới về nước có nội thất tông màu da bò, kết hợp gỗ quý hiếm và cả các chi tiết kim loại đáng bóng. Khác với mẫu xe siêu sang Bentley Flying Spur tiêu chuẩn, phiên bản Bentley Flying Spur First Edition 2021 có những trang bị độc quyền như huy hiệu First Edition hay lá cờ Anh xuất hiện ở cột C và cả bên trong khoang lái xe. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur phiên bản First Edition mới về Việt Nam được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm Động cơ này sẽ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, nhờ đó, xe siêu sang như Bentley Flying Spur First Edition có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 4,1 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Bentley Flying Spur W12 độ khủng nhờ Mansory.

Phân khúc xe siêu sang tầm trung đang là miếng mồi khá béo bở cho hãng xe siêu sang Bentley khi không phải cạnh tranh với đối thủ khó chịu là Rolls-Royce. Ở dải sản phẩm này, Bentley có sự góp mặt của Flying Spur V8 ở phân khúc sedan và SUV còn có Bentayga V8. Hai dòng xe này không chỉ được giới nhà giàu thế giới yêu thích mà rất được lòng các đại gia Việt bởi mức giá bán khá mềm do hưởng lợi thuế so với bản W12. Hiện đã có hơn 35 chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur thế hệ thứ 3 được mang về nước và gần như đều thuộc phiên bản First Edition, một cột mốc ghi nhớ năm đầu tiên của những chiếc xe Bentley Flying Spur thế hệ mới ra mắt và bán đến tay khách hàng. Trong số này, chỉ có vài chiếc Bentley Flying Spur First Edition sở hữu màu sơn xanh Verdant, một sắc xanh cho ra sự cá tính và nổi bật khi xe chạy trên đường phố. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition mới được một công ty nhập khẩu ở Sài thành mang về nước không phải là mẫu xe duy nhất ở Việt Nam mang tông xanh Verdant, nhưng nội thất xe lại phối màu độc hơn chiếc còn lại. Giá xe Bentley Flying Spur First Edition này không được tiết lộ nhưng ước tính sẽ không dưới 26 tỷ đồng. Ngoài màu sơn xanh lá ấn tượng, chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition đang nằm chung cùng với những "gã khổng lồ" như Mercedes-Maybach S650 Pullman, cặp đôi Ford GT thế hệ mới hay siêu xe mui trần Ferrari 488 Pista Spider còn có nhiều chi tiết ở ngoại thất mạ crôm sáng bóng. Chiếc Bentley Flying Spur thuộc phiên bản First Edition này nằm ở thế hệ thứ 3 nên có đèn pha và đèn hậu sửa đổi thiết kế. Lưới tản nhiệt của xe cá tính hơn và tuỳ chọn la-zăng thể thao. Bên trong khoang lái chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur First Edition màu xanh Verdant mới về nước có nội thất tông màu da bò, kết hợp gỗ quý hiếm và cả các chi tiết kim loại đáng bóng. Khác với mẫu xe siêu sang Bentley Flying Spur tiêu chuẩn, phiên bản Bentley Flying Spur First Edition 2021 có những trang bị độc quyền như huy hiệu First Edition hay lá cờ Anh xuất hiện ở cột C và cả bên trong khoang lái xe. Chiếc xe siêu sang Bentley Flying Spur phiên bản First Edition mới về Việt Nam được trang bị động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm Động cơ này sẽ đồng hành cùng hộp số tự động ly hợp kép ZF 8 cấp, nhờ đó, xe siêu sang như Bentley Flying Spur First Edition có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian chỉ 4,1 giây và đạt vận tốc tối đa 318 km/h. Video: Bentley Flying Spur W12 độ khủng nhờ Mansory.