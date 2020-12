Ngắm Audi RS Q8 bản độ Mansory “hét” giá hơn 8 tỷ đồng

Được giới thiệu vào tháng trước, Audi RS Q8 mới của Mansory sở hữu động cơ tăng áp kép V8 4.0L đã qua nâng cấp, sản sinh công suất 769 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm, tăng đáng kể so với những con số tiêu chuẩn - 591 mã lực và 200 Nm. Sức mạnh mới đã biến chiếc SUV Audi RS Q8 mới trở thành "quái thú", có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 3,3 giây, nhanh hơn 0,5 giây so với RS Q8 thông thường và tốc độ tối đa đạt mức 320 km/h, trong khi tiêu chuẩn là 305 km/h. Để có được những con số ấn tượng trên, Mansory đã tinh chỉnh lại hệ thống ống xả và ECU của xe. Ngoài ra, hãng độ Đức cũng sửa đổi khá nhiều ở nội / ngoại thất của Audi RS Q8. Trước tiên, Mansory đã "khoác" cho RS Q8 một "bộ cánh" hoàn toàn mới có tông màu chủ đạo là màu đen bóng, kết hợp với một vài điểm nhấn màu đỏ tương phản nổi bật. Sau đó, chiếc SUV được đắp thêm rất nhiều chi tiết làm từ sợi carbon như nắp ca-pô, cánh gió trước, nẹp thân, bộ khuếch tán sau, gốp gương chiếu hậu, cánh gió trên cửa cốp và cánh gió nóc xe. Xe cũng được trang bị bộ mâm với kích thước tới 24 inch cực khủng, rất phù hợp với diện mạo siêu hầm hố của bản độ. Tương tự ngoại thất, không gian nội thất của Audi RS Q8 của Mansory cũng ngập tràn các chi tiết bằng carbon như bảng điều khiển trung tâm, vô-lăng hay táp-lô xe. Chưa hết, vô-lăng trên bản độ "cực phẩm" này cũng đã được thay đổi bằng loại do chính Mansory thiết kế. Với tất cả những nâng cấp kể trên, giá xe Audi RS Q8 Mansory được chào bán 288.888 Eur (khoảng 8,129 tỷ đồng), đã gồm thuế, đắt hơn gấp đôi so với một chiếc RS Q8 nguyên bản, có giá khởi điểm từ 126.235 Eur (khoảng 3,55 tỷ đồng). Video: Chi tiết Audi RS Q8 thế hệ mới.

