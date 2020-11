"Quái vật" Audi RS Q8 Mansory hầm hố, mạnh hơn cả siêu xe

Mansory là một trong những nhà độ nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Có lẽ, sẽ không cần phải nói quá nhiều khả năng tuỳ biến của thương hiệu độ xe nước Đức đình đám này nữa bởi chính những sản phẩm do họ chế tạo đã đủ minh chứng cho toàn bộ điều đó. Và chiếc Audi RS Q8 2020 mới đây nhất chính là một ví dụ điển hình cho những gì mà Mansory đã tạo ra về định nghĩa của một "Con quái vật". Cụ thể, trên mẫu Audi RS Q8 độ Mansory, xưởng độ này đã tinh chỉnh lại gần như toàn bộ chiếc xe, bao gồm cả từ phần body-kit bên ngoài, trang bị bên trong khoang cabin và đặc biệt là khối động cơ V8 tăng áp kép mạnh mẽ. Đầu tiên ở phần ngoại thất, Mansory đã đưa lên chiếc Audi RS Q8 nguyên bản một "bộ cánh" hoàn toàn mới với tông màu chủ đạo là màu đen bóng. Bên cạnh những đường nét đầy tính khí động học và diện mạo thể thao từ bộ body-kit này, nhà độ Mansory còn trang bị trên đó rất nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon như nắp ca-pô, cánh gió trước, nẹp thân, bộ khuếch tán sau, gốp gương chiếu hậu, cánh gió trên cửa cốp và cánh gió nóc xe. Để gia tăng sự tương phản và nổi bật cho bản độ công phu này, Mansory đã phối cách điệu nhiều chi tiết mang màu sơn đỏ ở phía bên ngoài xe như cản dưới, hốc hút gió hay mâm xe. Đáng chú ý, nhà độ nổi tiếng Đức còn cho biết tất cả sợi carbon được dùng trên mẫu Audi RS Q8 này đều do chính họ sản xuất. Audi RS Q8 Mansory được trang bị bộ mâm với kích thước tới 24 inch cực khủng. Tương tự ở phần ngoại thất, không gian nội thất của mẫu Audi RS Q8 Mansory cũng ngập tràn các chi tiết bằng carbon như bảng điều khiển trung tâm, vô-lăng hay táp-lô xe. Ngoài ra, vô-lăng trên mẫu xe độ này cũng đã được thay đổi bằng loại do chính Mansory thiết kế. Không chỉ dừng lại ở việc độ lại ngoại hình của xe, Mansory cũng tiến hành can thiệp vào khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0L nguyên bản, tinh chỉnh lại hệ thống ống xả và ECU của xe. Từ đó, "Quái thú" làng SUV cao cấp đã gia tăng sức mạnh từ 592 mã lực/800 Nm mô-men xoắn ban đầu lên 770 mã lực/1.000 Nm mô-men xoắn. Theo nhà độ này, mẫu Audi RS Q8 Mansory có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian là 3.3 giây trước khi chạm ngưỡng tối đa 320 km/h. Mức giá xe Audi RS Q8 Mansory độ hiện chưa được công bố. Video: Audi RS Q8 Mansory hầm hố, mạnh hơn cả siêu xe.

Mansory là một trong những nhà độ nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Có lẽ, sẽ không cần phải nói quá nhiều khả năng tuỳ biến của thương hiệu độ xe nước Đức đình đám này nữa bởi chính những sản phẩm do họ chế tạo đã đủ minh chứng cho toàn bộ điều đó. Và chiếc Audi RS Q8 2020 mới đây nhất chính là một ví dụ điển hình cho những gì mà Mansory đã tạo ra về định nghĩa của một "Con quái vật". Cụ thể, trên mẫu Audi RS Q8 độ Mansory, xưởng độ này đã tinh chỉnh lại gần như toàn bộ chiếc xe, bao gồm cả từ phần body-kit bên ngoài, trang bị bên trong khoang cabin và đặc biệt là khối động cơ V8 tăng áp kép mạnh mẽ. Đầu tiên ở phần ngoại thất, Mansory đã đưa lên chiếc Audi RS Q8 nguyên bản một "bộ cánh" hoàn toàn mới với tông màu chủ đạo là màu đen bóng. Bên cạnh những đường nét đầy tính khí động học và diện mạo thể thao từ bộ body-kit này, nhà độ Mansory còn trang bị trên đó rất nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon như nắp ca-pô, cánh gió trước, nẹp thân, bộ khuếch tán sau, gốp gương chiếu hậu, cánh gió trên cửa cốp và cánh gió nóc xe. Để gia tăng sự tương phản và nổi bật cho bản độ công phu này, Mansory đã phối cách điệu nhiều chi tiết mang màu sơn đỏ ở phía bên ngoài xe như cản dưới, hốc hút gió hay mâm xe. Đáng chú ý, nhà độ nổi tiếng Đức còn cho biết tất cả sợi carbon được dùng trên mẫu Audi RS Q8 này đều do chính họ sản xuất. Audi RS Q8 Mansory được trang bị bộ mâm với kích thước tới 24 inch cực khủng. Tương tự ở phần ngoại thất, không gian nội thất của mẫu Audi RS Q8 Mansory cũng ngập tràn các chi tiết bằng carbon như bảng điều khiển trung tâm, vô-lăng hay táp-lô xe. Ngoài ra, vô-lăng trên mẫu xe độ này cũng đã được thay đổi bằng loại do chính Mansory thiết kế. Không chỉ dừng lại ở việc độ lại ngoại hình của xe, Mansory cũng tiến hành can thiệp vào khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0L nguyên bản, tinh chỉnh lại hệ thống ống xả và ECU của xe. Từ đó, "Quái thú" làng SUV cao cấp đã gia tăng sức mạnh từ 592 mã lực/800 Nm mô-men xoắn ban đầu lên 770 mã lực/1.000 Nm mô-men xoắn. Theo nhà độ này, mẫu Audi RS Q8 Mansory có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian là 3.3 giây trước khi chạm ngưỡng tối đa 320 km/h. Mức giá xe Audi RS Q8 Mansory độ hiện chưa được công bố. Video: Audi RS Q8 Mansory hầm hố, mạnh hơn cả siêu xe.