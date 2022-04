Ngắm Audi R8 trên phố Sài Gòn, "dàn áo" vàng tươi là điểm nhấn

Tính đến nay, đã có khoảng 20 chiếc siêu xe Audi R8 về Việt Nam bao gồm nhiều thế hệ và phiên bản khác nhau. Chiếc trong bài thuộc bản V10 Plus, ban đầu xe có ngoại thất màu đen nhưng sau đó đã được sơn vàng và gần đây nhất, chủ nhân đã làm mới chiếc xe bằng việc dàn decal màu vàng Racing Yellow thuộc dòng sản phẩm SuperGloss từ Inozetek. Ở phiên bản V10 Plus, Audi đã trang bị thêm cho R8 hàng loạt các chi tiết được làm từ sợi carbon như:líp trước, ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió, cánh gió sau và bộ khuếch tán đi cùng với đó là khối động cơ V10 trên xe được tinh chỉnh lại để đạt công suất mạnh hơn đến 69 mã lực so với chiếc Audi R8 V10 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài đã có thêm nhiều nâng cấp bằng sợi carbon riêng biệt như líp trước cỡ lớn của thương hiệu Vorsteiner, thân xe cũng được bổ sung thêm thanh nẹp hông, sự xuất hiện của phần vây cá ở phía trước và sau xe tạo nên cái nhìn đầy hiếu chiến cho Audi R8. Chiếc Audi R8 V10 Plus màu vàng này được trang bị bộ mâm năm chấu kép sơn đen khá hầm hố, ẩn bên trong là đĩa phanh carbon ceramic kết hợp với cùm phanh sơn vàng tương tự lớp decal ngoại thất. Tương tự như cản trước đuôi xe cũng được làm mới với thiết kế cứng cáp. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED, phía dưới là hai khe thoát khí để lộ hệ thống ống xả bên trong. Nắp động cơ của xe có dạng trong suốt để lộ vẻ đẹp của khối động cơ V10 và khoang máy được ốp sợi carbon. Siêu xe Đức đã được "lên đời" hệ thống ống xả của thương hiệu Frequency Intelligent Exhaust trị giá hàng trăm triệu đồng, giúp mang lại âm thanh động cơ đầy uy lực đồng thời tối ưu hoá hiệu năng vận hành cho chiếc R8 V10 Plus "Trái tim" của Audi R8 V10 Plus là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L sản sinh công suất 602 mã lực và mô men xoắn cực đại 560 Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro. Siêu xe này chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi cán vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Audi R8 Green Hell - bản đặc biệt tôn vinh "Địa ngục xanh".

Tính đến nay, đã có khoảng 20 chiếc siêu xe Audi R8 về Việt Nam bao gồm nhiều thế hệ và phiên bản khác nhau. Chiếc trong bài thuộc bản V10 Plus, ban đầu xe có ngoại thất màu đen nhưng sau đó đã được sơn vàng và gần đây nhất, chủ nhân đã làm mới chiếc xe bằng việc dàn decal màu vàng Racing Yellow thuộc dòng sản phẩm SuperGloss từ Inozetek. Ở phiên bản V10 Plus, Audi đã trang bị thêm cho R8 hàng loạt các chi tiết được làm từ sợi carbon như:líp trước, ốp gương chiếu hậu, ốp hốc gió, cánh gió sau và bộ khuếch tán đi cùng với đó là khối động cơ V10 trên xe được tinh chỉnh lại để đạt công suất mạnh hơn đến 69 mã lực so với chiếc Audi R8 V10 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài đã có thêm nhiều nâng cấp bằng sợi carbon riêng biệt như líp trước cỡ lớn của thương hiệu Vorsteiner, thân xe cũng được bổ sung thêm thanh nẹp hông, sự xuất hiện của phần vây cá ở phía trước và sau xe tạo nên cái nhìn đầy hiếu chiến cho Audi R8. Chiếc Audi R8 V10 Plus màu vàng này được trang bị bộ mâm năm chấu kép sơn đen khá hầm hố, ẩn bên trong là đĩa phanh carbon ceramic kết hợp với cùm phanh sơn vàng tương tự lớp decal ngoại thất. Tương tự như cản trước đuôi xe cũng được làm mới với thiết kế cứng cáp. Cụm đèn hậu sử dụng công nghệ LED, phía dưới là hai khe thoát khí để lộ hệ thống ống xả bên trong. Nắp động cơ của xe có dạng trong suốt để lộ vẻ đẹp của khối động cơ V10 và khoang máy được ốp sợi carbon. Siêu xe Đức đã được "lên đời" hệ thống ống xả của thương hiệu Frequency Intelligent Exhaust trị giá hàng trăm triệu đồng, giúp mang lại âm thanh động cơ đầy uy lực đồng thời tối ưu hoá hiệu năng vận hành cho chiếc R8 V10 Plus "Trái tim" của Audi R8 V10 Plus là khối động cơ V10 hút khí tự nhiên 5.2L sản sinh công suất 602 mã lực và mô men xoắn cực đại 560 Nm, kết hợp với hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Quattro. Siêu xe này chỉ mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi cán vận tốc tối đa 330 km/h. Video: Audi R8 Green Hell - bản đặc biệt tôn vinh "Địa ngục xanh".