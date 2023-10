Mullen GT – siêu điện Trung Quốc hơn 3,6 tỷ đồng sắp bán tại Mỹ

Mullen GT 2025 mới là chiếc xe thể thao thuần điện được phát triển bởi công ty khởi nghiệp đến từ Trung Quốc. Mullen GT có thiết kế thân xe thấp, ngoại thất là tông màu xám đậm kết hợp dải màu sơn đen kéo dài từ đầu đến hết phần cửa với tạo hình mềm mại. Biểu tượng chuồn chuồn đặt ở mũi xe và phần cản trước làm từ carbon hướng không khí vào bên trong bộ phận giải nhiệt. Cụm logo Mullen đặt phía sau. Khác với rất nhiều chiếc xe Trung Quốc, GT không sao chép rõ ràng thiết kế của bất kỳ thương hiệu nổi tiếng nào. Như nhiều công ty khởi nghiệp ôtô khác, câu chuyện phát triển của Mullen GT 2025 chạy điện khá phức tạp. Thương hiệu ra mắt lần đầu tại Thượng Hải vào năm 2025 với mẫu xe thể thao thuần điện Qiantu K50, chiếc xe mà công ty mẹ Great Wall Huaguan đã bán tại Trung Quốc từ năm 2018 đến năm 2020. Sau đó, tại Triển lãm ôtô New York năm 2019, công ty California mang tên Mullen Automotive cam kết nhập khẩu các bộ phận và bán các phiên bản đã hoàn thiện và được chứng nhận vào năm 2020. Tuy nhiên cho đến nay nhiều thương hiệu xe điện khác vẫn chưa bán được chiếc xe nào tại Hoa Kỳ, điển hình là Bollinger, mà Mullen hiện sở hữu 60% cổ phần. Mullen đã niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 11/2021 và sau đó chỉ trong vài tuần lại công bố một mẫu SUV coupe mang tên Mullen Five tại Triển lãm ôtô Los Angeles. Tại bãi đỗ xe ở Queens, nơi xuất hiện chiếc xe thể thao thuần điện hai chỗ bí ẩn của Mullen, chiếc xe này đã từng bị Qiantu ngừng sản xuất 3 năm trước. Trong khi Mullen chuẩn bị sản xuất các loại xe tải và xe bán tải Trung Quốc mang nhãn hiệu Mullen tại Mississippi, Qiantu K50 đã sử dụng ít nhất 4 tên gọi khác nhau. Cho đến tháng 3 năm ngoái, nó được gọi là Dragonfly K50, Mullen K50, Qiantu K50 của Mullen, hoặc Mullen Dragonfly. Mitchell Dyche – một kỹ sư với chiều cao hơn 1,9m vẫn ngồi thoải mái trong cabin nhỏ gọn của chiếc xe này. Anh ấy cũng yêu cầu mâm 19 inch, phanh Brembo và bộ lốp Pirelli P Zero. Mullen GT có tỷ lệ và kích thước của chiếc xe động cơ đặt giữa. Các khoảng trống thân xe có thể hẹp hơn, nhưng GT không phải là nguyên mẫu thử nghiệm mà chúng ta mong đợi. Xe có màn hình cảm ứng lớn được thiết kế dọc có độ nghiêng về phía người lái, bảng điều khiển kỹ thuật số và cần số lớn được làm cong. Hệ thống động cơ kép của Mullen GT hoạt động êm ái, hệ thống phanh tái sinh năng lượng hoạt động mượt mà, chuyển động của thân xe được kiểm soát và hệ thống lái có sức nặng tốt. Sức mạnh của Mullen GT sản sinh công suất 400 mã lực được gói gọn trong bộ khung nhôm cùng các bộ phận thân xe làm từ carbon. Hệ dẫn động 4 bánh, cùng bộ pin lithium-ion hình chữ T dung lượng 78,0 kWh với hầu hết các cell ở phía sau người lái. Phạm vi di chuyển 370 km khi pin sạc đầy. Chuyển sang chế độ Sport, Mullen GT trở nên linh hoạt hơn, tuy nhiên, trong ba vòng đua ngắn, không cảm nhận được sự chuyển đổi mô-men xoắn từ hai động cơ. Độ bám đường và khả năng dừng xe đạt mức vừa phải.Mullen đã giảm hiệu suất của GT kể từ tháng 3, họ hứa hẹn “siêu xe điện” có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 1,95 giây và vượt quá 312 km/h (200 mph). Thời điểm đó, Mullen mua lại quyền bán K50 và giải quyết tranh chấp hợp đồng, theo tài liệu tòa án Mullen được cho là đã vi phạm hợp đồng trị giá gần 23 triệu USD với Qiantu chỉ vài tháng sau ra mắt tại New York. Từ đó, Mullen đã điều chỉnh giảm các thông số về siêu xe này xuống còn 4,2 giây và tốc độ tối đa 201 km (125 mph).Giá xe điện Mullen GT là 150.000 USD (tương đương 3,6 tỷ đồng). Dự kiến giao xe tại Mỹ vào năm 2025 và 2026.Mullen cho biết sẽ sản xuất GT (và GTRS) tại nhà máy cũ của AM General ở Indiana, nơi Mullen có kế hoạch sản xuất mẫu xe crossover mang tên Five, Bollinger B1 và B2 (Bollinger đã hoàn trả tiền đặt cọc của khách hàng vào năm 2022). Đối với nhà đầu tư, phía Nasdaq muốn hủy niêm yết cổ phiếu Mullen để giao dịch dưới giới hạn 1 đô la (dưới 50 xu kể từ thứ Sáu) và Mullen đồng thời kiện một số công ty đầu tư lớn, gồm Charles Schwab, cáo buộc thao túng cổ phiếu của mình. Có rất nhiều điều về Mullen mà chúng tôi không đi sâu vào chi tiết, bao gồm cả cách công ty được thành lập vào năm 2014 sau khi mua lại phần còn lại của Coda Automotive và sau đó cố gắng bán lại EV được đổi tên Trung Quốc của công ty đó thành Mullen 700e. Một cách khách quan, với vị trí của Mullen vào năm 2023, Mullen GT là mẫu xe khả năng nhưng không chắc chắn. Đây cũng chính là lúc nhiều nhà sản xuất ô tô nhận ra rằng việc chế tạo và bán ô tô cho người Mỹ là điều rất khó khăn. Video: Xem màn lái thử Mullen GT – siêu điện Trung Quốc.

