Aion Hyper SSR - siêu xe điện từ 4,4 tỷ đồng "đối thủ" Koenigsegg

Mới đây, chiếc siêu xe điện Aion Hyper SSR 2024 mới đã được trưng bày tại 1 trung tâm mua sắm ở Quảng Châu, đặt biệt hơn, không phải màu xanh lá, xanh dương, xanh da trời, trắng, đen hay cam như các mẫu xe xuất hiện tại nhà máy, chiếc xe này còn có ngoại thất bằng carbon trần, 1 trong những bộ áo đắt đỏ nhất trên các siêu xe. Đây cũng là lần đầu tiên, chiếc siêu xe điện Aion Hyper SSR của Trung Quốc được trưng bày rộng rãi tại thị trường tỷ dân này mà không phải thông qua triển lãm, hãy cùng chúng tôi đánh giá nhanh Aion Hyper SSR: Siêu xe điện Trung Quốc tăng tốc 0-100 km/h như xe Koenigsegg nhưng giá rẻ hơn nhiều. Điều bắt mắt nhất mà chính là việc Aion Hyper SSR được hãng xe Trung Quốc áp dụng kiểu cửa cánh bướm tự động, đây là loại cửa cánh bướm tự cảm biến truyền động kép và hỗ trợ mở cửa từ xa qua chìa khóa hay sau này, sẽ là ứng dụng trong điện thoại. Ngoài bộ cửa đẹp mắt, Aion Hyper SSR còn gây ấn tượng mạnh ở thiết kế đầu xe với cụm đèn pha LED, sắc cạnh trải dài gần hết mặt tiền của xe. Tiếp đến, xe có bộ cản trước và các hốc gió góc cạnh, mang đến diện mạo khá dữ dằn cho phần đầu xe. Nhìn từ bên hông, các đường nét của xe mới rất mượt mà, kiểu dáng trượt về phía sau tạo cảm giác khỏe khoắn khi di chuyển. Các tấm ốp hông cũng được trang bị một bộ phụ kiện khí động học và mâm xe 5 chấu có lực cản thấp càng làm tăng thêm sự cá tính cho xe. Nhìn từ phía đuôi xe của Aion Hyper SSR cho thấy chiếc siêu xe điện đến từ Trung Quốc cũng rất năng động khi được trang bị cánh gió đuôi tự động, điều chỉnh bằng nút bấm hoặc khi chạy tốc độ cao, nó sẽ tự động nâng lên theo các mức được lập trình sẵn, tiếp đến đó chính là cụm đèn hậu LED kiểu xuyên suốt, kéo dài chiều rộng mang đến sự mới lạ. Cuối cùng là phần khuếch tán sau rất thể thao. Một chiếc siêu xe ngày nay không chỉ có ngoại hình hầm hố, nổi bật lên hẳn so với các mẫu xe khác mà còn phải có nội thất thể thao nhưng cũng phải vừa sang. Aion Hyper SSR có bộ ghế ngồi bọc da cao cấp, giúp người lái hay hành khách có thể di chuyển đường dài mà không cảm thấy quá mệt mỏi hay đau lưng như các bộ ghế đua có khung carbon, phần da được gọt đi mỏng dính. Tiếp đến là vô lăng hình chữ nhật với 4 góc cạnh được vuốt xéo, ngoài việc bọc da cao cấp còn ốp thêm carbon, nhìn rất thể thao. Các nút bấm vật lý xuất hiện trên vô lăng khá ít, điều này cũng dễ hiểu vì Aion Hyper SSR là 1 siêu xe, người lái cần tập trung trải nghiệm nhiều hơn thay vì chỉnh nút. Màn hình giải trí to như vậy nên các tính năng từ cơ bản đến phức tạp nhất của Aion Hyper SSR cũng được tích hợp vào trong, vì thế, trên bảng điều khiển trung tâm của xe, ta không thấy nhiều nút bấm ở đây, thay vào đó là 2 quạt điều hòa. Carbon lại 1 lần nữa xuất hiện khá nhiều trong nội thất xe Aion Hyper SSR. GAC công bố giá xe Aion Hyper SSR 2024 tiêu chuẩn là 1.286.000 nhân dân tệ (tương đương 4,4 tỷ đồng) và phiên bản Aion Hyper SSR Ultimate được tiết lộ giá bán trước là 1.686.000 triệu nhân dân tệ (tương đương 5,79 tỷ đồng). Aion Hyper SSR không hề rẻ nhưng so sánh về động cơ của nó, mức giá trên của siêu xe điện đến từ Trung Quốc rẻ gấp 9 đến 12 lần so với những mẫu xe Koenigsegg Gemera có giá trên 39 tỷ đồng tại nước ngoài, Bugatti Chiron hơn 58 tỷ đồng, và vẫn rẻ chán so với các siêu xe McLaren, Ferrari, Lamborghini đang bán chính hãng tại Trung Quốc với giá từ 9,2 đến 35 tỷ đồng. Video: Giới thgieeuj siêu xe điện Aion Hyper SSR của Trung Quốc.

