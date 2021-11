Mullen Five - SUV điện chạy 520km/lần xạc, 0-96 km/h chỉ 1,9 giây

Mullen Technologies, một công ty sản xuất xe điện thành lập năm 2014 với trụ sở ở California, đã sử dụng Triển lãm Ô tô Los Angeles 2021 để giới thiệu một sản phẩm hoàn toàn mới gọi là Five. Mang vai trò một mẫu SUV Mullen Five chạy điện sang trọng, Five có thiết kế trơn mượt nhưng có phần hơi nhạt nhẽo. Công ty không công bố nhiều chi tiết cụ thể, nhưng từ hình ảnh tại hiện trường, ta thấy mẫu xe nhỏ gọn này có đèn pha mỏng, tay nắm cửa ẩn, và trang bị bộ la-zăng 23 inch. Phong cách “chung chung” tiếp tục thể hiện trong cabin vì Mullen Five chạy điện mới có một cụm công cụ kỹ thuật số nhỏ và hệ thống thông tin giải trí nằm tự do trên mặt táp lo. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy những bề mặt trang trí bằng gỗ, và hầu như không có bất kỳ nút bấm truyền thống nào cả. Nhà sản xuất sẽ cung cấp ba phiên bản Five khác biệt, với bản Touring cấp trung có hai ghế sau riêng lẻ ,có thể ngả ra và được ngăn cách bằng một bảng điều khiển trung tâm dài. Nói về trang bị, mẫu SUV điện của Mỹ này có lắp đặt công nghệ nhận dạng khuôn mặt và khử tiếng ồn chủ động. Trong đó, tính năng nhận diện khuôn mặt hứa hẹn sẽ nhận ra chủ xe nhanh chóng khi họ đến gần xe, do vậy nó có thể tự động mở cửa đón tiếp đồng thời cũng có thể tự điều chỉnh cài đặt xe theo ý muốn của chủ. Công ty cũng tiết lộ Five sẽ học hỏi từ đối thủ Tesla với những chế độ giám sát Sentry và Dog của riêng mình. Dù không đi sâu vào nhiều chi tiết, nhưng Mullen hé lộ rằng phiên bản Five tiêu chuẩn sẽ trang bị bộ pin 95 kWh và hệ dẫn động AWD mô tơ kép, cho phép gia tốc từ 0-96 km/h trong 3,2 giây. Mẫu xe này cũng được tuyên bố là có cự li di chuyển khoảng 520 km khi sạc đầy pin, và công ty cho biết khách hàng có thể mong đợi khả năng sạc nhanh, sẽ cung cấp 80% mức sạc trong 21 phút. Những khách hàng mong muốn một chiếc xe mạnh mẽ hơn có thể tìm đến biến bản RS hiệu suất cao. Mullen Five RS sẽ có những phụ tùng bằng chất liệu carbon và bộ phanh sứ-carbon, sẽ có gia tốc từ 0-96 km/h trong 1,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa trên 320 km/h. Mức giá xe Mullen Five sẽ có mức khởi điểm 55.000 USD (tương đương 1,246 tỷ đồng) và leo lên 75.000 USD (tương đương 1,699 tỷ đồn) đối với bản Touring. Công ty dự kiến sẽ bắt đầu quá trình sản xuất vào quý 4 năm 2023, và giao hàng vào quý 2 năm 2024, nếu như mọi thứ diễn ra thuận lợi đúng kế hoạch. Video: SUV chạy điện Mullen Five hoàn toàn mới.

