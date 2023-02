MPV Hyundai Stargazer giảm 100 triệu đồng để dọn kho, chờ xe lắp ráp

Có vẻ như các chương trình ưu đãi trước đây vẫn chưa đủ hấp dẫn nên đại lý tiếp tục giảm giá sâu hơn nữa cho mẫu xe Hyundai Stargazer tại Việt Nam. Cụ thể, một đại lý Hyundai ở khu vực Hà Nội đang sẵn sàng giảm giá tới 100 triệu đồng cho mẫu xe MPV này. Mức giá mới sau giảm giá xe Hyundai Stargazer thực sự gây sốc khi bản Tiêu chuẩn chỉ còn 485 triệu đồng trong khi bản Cao cấp chỉ còn 575 triệu đồng. Như vậy, với mức giá ưu đãi, Hyundai Stargazer hiện đang là mẫu xe rẻ nhất của dòng MPV tại thị trường Việt Nam. So với phiên bản thấp nhất của Mitsubishi Xpander và Suzuki Ertiga, Hyundai Stargazer đang rẻ hơn lần lượt là 75 triệu và 35 triệu đồng. Kể cả khi trừ đi ưu đãi tặng phiếu nhiên liệu 10 triệu đồng thì Mitsubishi Xpander bản tiêu chuẩn số sàn vẫn đắt hơn tới 60 triệu so với Hyundai Stargazer bản tiêu chuẩn số tự động. Kể từ khi ra mắt tới nay, Hyundai Stargazer nhận được nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá từ cả phía hãng và đại lý. Tuy nhiên, đây là đợt giảm giá cao nhất. Nhiều khả năng các đại lý đang muốn xả nốt lô xe cũ vốn được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia để sẵn sàng đón xe mới lắp ráp trong nước. Mặc dù sở hữu thiết kế mang hơi hướng tương lai nhưng ngoại thất của Hyundai Stargazer chưa được nhiều người tiêu dùng Việt Nam đánh giá cao. Bù lại, xe có khá nhiều trang bị như màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Phiên bản cao cấp sẽ có thêm các trang bị như đèn chiếu sáng LED, điều hòa tự động, dàn âm thanh 8 loa và bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô lăng. Ngoài ra, với phiên bản cao cấp, khách hàng còn có nội thất 6 chỗ với 2 ghế thương gia ở hàng ghế giữa. Về động cơ, tất cả các phiên bản của Hyundai Stargazer đều được trang bị động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Tuy nhiên, xe MPV của Hyundai không có tùy chọn số sàn mà chỉ dùng hộp số biến thiên vô cấp IVT. Khi so sánh về công nghệ an toàn, Hyundai Stargazer khá vượt trội so với một số đối thủ nhờ tính năng ga tự động, giới hạn tốc độ, đề nổ từ xa, cảnh báo áp suất lốp và 6 túi khí. Trên phiên bản Cao cấp, xe còn có gói an toàn chủ động SmartSense, bổ sung các tính năng như hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động tránh va chạm, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau khi lùi. Video: Đánh giá nhanh Hyundai Stargazer tại Việt Nam.

