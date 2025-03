AI nào vượt mặt DeepSeek, khiến giới công nghệ Trung Quốc phát cuồng?

Thời gian gần đây, câu chuyện về một startup Trung Quốc ít tên tuổi bất ngờ gây sốt toàn cầu với một sản phẩm AI đầy ấn tượng. Nhưng lần này, không phải DeepSeek-R1 - mô hình AI lý luận từng tạo làn sóng trong giới công nghệ hồi đầu năm nay. Nhân vật chính lần này chính là Manus, một hệ thống AI đa nhiệm mới. Trước đó vào ngày 5/3, Manus AI chính thức ra mắt trên mạng xã hội X, và startup phát triển lên mô hình trí tuệ nhân tạo này chính là Butterfly Effect - một công ty công nghệ mới nổi tại Trung Quốc. Họ cũng vô cùng tự hào khi giới thiệu rằng đây là “trợ lý ảo AI tổng quát đầu tiên” có thể tự động thực hiện các nhiệm vụ phức tạp thay vì chỉ đơn thuần tạo ra ý tưởng. Theo South China Morning Post (SCMP), Butterfly Effect là một công ty có trụ sở tại Bắc Kinh và Vũ Hán. Dù quy mô chỉ gồm vài chục nhân sự, startup này đã nhanh chóng trở thành một cái tên đáng chú ý trong làng AI Trung Quốc. Đứng sau dự án là một nhóm doanh nhân và chuyên gia sản phẩm dày dặn kinh nghiệm, dẫn dắt bởi Tiêu Hồng - một doanh nhân khởi nghiệp hàng loạt. Ở tuổi 33, Tiêu Hồng đã có một hành trình đáng nể trong giới công nghệ và từng tốt nghiệp Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Wuhan) vào năm 2015. Manus AI không chỉ là một mô hình AI thông thường, mà là một hệ thống AI đa tác vụ, kết hợp nhiều mô hình khác nhau để xử lý công việc một cách tự động và độc lập. Nếu các chatbot AI chủ yếu chỉ cung cấp thông tin cho người dùng, thì Manus có thể làm được nhiều hơn thế - nó có thể tự nghiên cứu, phân tích dữ liệu, tạo báo cáo, tự động hóa quy trình làm việc, thậm chí viết và triển khai mã lập trình mà không cần sự can thiệp của con người. Theo Cát Dịch Siêu (Ji Yichao) - đồng sáng lập kiêm nhà khoa học trưởng của Manus AI, hệ thống này được xây dựng dựa trên Claude 3.5 Sonnet của Anthropic (ra mắt khoảng 9 tháng trước), kết hợp với các phiên bản tùy chỉnh của Qwen, một dòng mô hình AI do Alibaba phát triển. Không dừng lại ở đó, đội ngũ phát triển đang thử nghiệm nâng cấp lên Claude 3.7 - phiên bản mới nhất và mạnh nhất của Anthropic, hứa hẹn sẽ giúp Manus suy luận thông minh hơn, thực thi nhiệm vụ nhanh và chính xác hơn. Một điểm khiến Manus thực sự khác biệt là khả năng làm việc hoàn toàn tự động - bạn chỉ cần giao nhiệm vụ, rời đi làm việc khác, và khi quay lại, mọi thứ đã hoàn thành. Hiện tại, Manus vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm beta kín và chỉ những ai có mã mời mới có thể trải nghiệm. Một trong những lý do khiến Manus AI nhanh chóng thu hút sự chú ý là hiệu suất vượt trội trong các bài kiểm tra benchmark. Theo biểu đồ được đăng tải trên trang web chính thức của Manus, hệ thống này đã vượt qua Deep Research Agent của OpenAI (chạy trên mô hình o3) và thậm chí đánh bại tiêu chuẩn dẫn đầu trước đó. Quan trọng hơn, Manus đã chứng minh được năng lực của mình trong thực tế - nó đã hoạt động trên các nền tảng freelance như Upwork, Fiverr và thậm chí tham gia vào các thử thách machine learning (ML) trên Kaggle, nơi nó có thể tự thực hiện những nhiệm vụ phức tạp mà trước đây chỉ con người mới làm được. Những ngày qua, Manus AI bất ngờ bùng nổ trên các phương tiện truyền thông và diễn đàn AI khi người dùng trên mạng xã hội phát hiện một số người đã sử dụng nó để quản lý đồng thời tới 50 tài khoản mạng xã hội theo thời gian thực. Tiếp bước DeepSeek, Manus AI Trung Quốc thách thức AI Mỹ - Nguồn VTV

