Hồng Nhung lập di chúc giữa cuộc chiến ung thư

Trên trang cá nhân, diva Hồng Nhung vừa đăng tải một số hình ảnh mới nhất của mình. Nữ ca sĩ bất ngờ cho biết, cô đã viết di chúc. "Tôi làm di chúc, với ước nguyện khi nhắm mắt mãi mãi, xin thả một nhúm tro nhỏ xíu trên sông Hồng", Hồng Nhung chia sẻ. Ảnh: FB Hồng Nhung. Cô kể thêm: "Xin trân trọng gửi tặng lại mọi người bài hát mà Lưu Hà An đã viết Hà Nội là tôi. Sáng nay tôi xem lại phần biểu diễn live trên sân khấu Hát về Hà Nội đêm ngày 30/11/2024, mà không khỏi rơi nước mắt. Có sự bùi ngùi, có gì lưu luyến và lòng biết ơn! Đây là một bài hát lớn, lần đầu tiên tôi biểu diễn và là bài hát cuối cùng trong live concert dài gần 3 giờ. Mới đầu, khi gửi bài cho tôi, An kết trường ca này bằng: “Hà Nội ơi, tôi đã trở về". Nhưng khi gặp nhau ở Hà Nội để tập trước riêng phần piano, tôi ngạc nhiên thấy nhạc sĩ đã đổi câu này thành “Hà nội ơi, tôi sẽ ở lại!”. “Tôi thấy dòng sông Hồng và tôi biết, tôi sẽ ở lại!”. Ảnh: FB Hồng Nhung.Hồng Nhung bị ung thư vú vào cuối năm 2024. Đến tháng 1/2025, cô mới chia sẻ bệnh tình sau khi trải qua ca phẫu thuật. Ảnh: FB Hồng Nhung. Hồng Nhung lần đầu lộ diện sau khi chia sẻ về bệnh tình của bản thân. Ảnh: FB Đoan Trang. "Cô Bống" trông tươi tắn trong buổi gặp gỡ vợ chồng Đoan Trang và một số người bạn. Ảnh: FB Đoan Trang. Hồng Nhung chia sẻ, cô nhận chẩn đoán bệnh, rồi được điều trị, trong khi vẫn thực hiện được live concert và thu thanh đĩa than hát về Hà Nội. Ảnh: FB Hồng Nhung. Nữ ca sĩ tâm sự, tháng 3 năm nay là tháng đặc biệt của cô. "Thay vì bận rộn các chương trình biểu diễn và hứng khởi bàn tính tiệc sinh nhật của mình, tôi bước vào một trải nghiệm rung chuyển cả thể xác và tinh thần!", Hồng Nhung cho biết. Ảnh: FB Hồng Nhung. Hồng Nhung giữ tinh thần lạc quan chống chọi bệnh tật. "Hành trình mới bắt đầu bằng sự kinh hoàng và hoang mang, nhưng đồng thời mở ra cách nghĩ sâu rộng hơn, thấm thía hơn về giá trị của sự sống! Tôi cũng bước vào một thế giới của những phụ nữ anh hùng, đối mặt thử thách sống còn, với nụ cười trên môi", cô tâm sự. Ảnh: FB Hồng Nhung. Nữ ca sĩ nhận được hàng ngàn tin nhắn nhủ từ bạn bè, đồng nghiệp khán giả. "Đi bệnh viện, chị em đến chuyện trò với tôi. Đi qua an ninh sân bay, cũng có em gái đang làm việc, níu tôi để chia sẻ bằng lời thân ái, cái nắm tay nhẹ nhàng, tình cảm. Tôi biết tôi không một mình", Hồng Nhung viết trên trang cá nhân. Ảnh: FB Hồng Nhung. Hình ảnh Hồng Nhung tươi rói khi thăm hỏi các bác sĩ, y tá đã chăm sóc sức khoẻ cho cô. Ảnh: FB Hồng Nhung. Xem video: "Diva Hồng Nhung công khai bị bệnh ung thư vú". Nguồn FB Hồng Nhung

