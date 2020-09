Mortis 6x6, xe tang lễ 6 bánh khổng lồ tốn 14 năm chế tạo

Độ xe 6 bánh không phải là một điều mới, nhưng có lẽ chưa ai nhìn thấy “xe tang lễ 6x6” to khổng lồ bao giờ. Mortis 6x6 hàng khủng vốn được chế tạo dựa trên một chiếc xe tang lễ Cadillac Superior 1967. Tuy nhiên, với hình hài mới, nó chắc là không thể đảm nhiệm vai trò của một chiếc xe đưa tiễn người chết về nơi an nghỉ nữa. Cụ thể, Mortis được chế tạo để mang đi off-road, lội bùn cho vui và bởi người thợ máy Jimmy Driver nghĩ rằng chế tạo một cỗ máy 6x6 khổng lồ, ồn ào, mạnh mẽ là một ý tưởng tuyệt vời. Chiếc xe này có khiến người ta liên tưởng tới những phương tiện kinh khủng trong loạt phim “Mad Max”, và nếu có lẽ các nhà làm phim có thể tuyển dụng nó cho phần phim tiếp theo. Jimmy Driver chia sẻ rằng ông ấy đã mua chiếc xe tang lễ Mortis 6x6 trong năm 2004 với chi phí 600 USD, và rồi lập tức lái nó từ Utica, Mississippi tới Naples, Idaho, nơi ở hiện tại của Mortis. Ngay khi về tới nơi, Driver liền bắt tay làm việc và biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Mortis được làm chủ yếu bằng những phụ tùng phế liệu, dù là từ xe buýt hay máy kéo. Đối với những phụ tùng không thể lấy từ xe phế liệu, Driver và những người bạn đã tự tay chế tạo. Mortis là đứa con của Driver, nhưng chế tạo được nó là một công việc cần đồng đội: thậm chí vợ của ông ấy cũng tham gia vào công việc lắp ráp, nói rằng dự án đặc biệt này đã giúp gia đình và bạn bè gần gũi nhau hơn. Vợ ông ấy vẫn nhớ như in những lần hai người "hẹn hò để đi lắp xe" và những lần bạn của Driver tới để "chăm sóc chiếc xe cả đêm". Sau 14 năm và tiêu tốn khoảng 15.000 USD vào dự án, Mortis đã hoàn thành và khiến những người làm ra nó thấy tự hào. Nó dài 6,7 mét, cao 3 mét, rộng 3,16 mét, và nặng xấp xỉ 10 tấn. Nó chạy bằng bộ lốp xe cao 152 cm khổng lồ và trang bị một động cơ V6 53 Detroit khổng lồ không kém ở vị trí từng là ghế sau, với ống xả thò ra bên ngoài cửa sổ. Vận hành xe không dễ, nhưng mọi khi quen tay rồi thì tài xế thực sự có thể bất chấp mọi thử thách trước mắt. Với 6 bánh xe cực lớn và hệ thống treo độc lập, Mortis có thể lội bùn và đi được tới những nơi mà các chiếc xe khác chịu thua. Tất nhiên là với kích thước to lớn và nặng khoảng 10 tấn, nó không thể chạy nhanh (tốc độ tối đa chỉ là khoảng 20 km/h), nhưng nó nhất định sẽ đưa bạn tới đích sớm hoặc muộn. Khoảng sáng gầm cao cũng khiến Mortis trở thành một lựa chọn tốt cho việc leo đá, cho dù Driver thừa nhận rằng ông ấy không thể nhìn thấy gì phía dưới và có kế hoạch khắc phục điều đó.Giá xe tang Mortis không được công bố, bởi Driver nói rằng bản thân sẽ không bao giờ muốn bán Mortis. Chiếc xe mang tới niềm vui thật sự cho Driver, và ông ấy có kế hoạch trao nó cho đứa con trai trong tương lai. Video: Mortis 6x6, xe tang lễ 6 bánh khổng lồ có thể off-road.

