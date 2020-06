Chạm mặt xế cổ Morgan Plus 4 cực hiếm trên phố Sài Gòn

Chiếc xe cổ Morgan Plus 4 trong bài viết mang biển kiểm soát của thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, thời gian gần đây, người ta lại thường bắt gặp chiếc xe này lăn bánh trên phố phường Sài Gòn. Điều này làm dấy lên nghi vấn về việc chiếc xe cổ hàng hiếm này đã đổi chủ. Ngược về quá khứ, Morgan là một thương hiệu khá nổi tiếng tới từ Anh Quốc. Hãng xe này đã có hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất xe hơi và luôn mang giá trị truyền thống. Đối với Morgan Plus 4, đây là một mẫu xe cổ theo đúng nghĩa đen với tuổi đời trên 70 năm có mặt trên thị trường. Được sản xuất trong những năm 1950, Morgan Plus 4 hoài cổ mang đúng dáng vẻ và thiết kế của quá khứ xưa cũ. Phần đầu xe được thiết kế khá dài với kính chắn gió dạng pop-up, hốc bánh to và mở rộng ra bên ngoài, đuôi xe ngắn và vát. Morgan Plus 4 được trang bị bộ mâm nan hoa đặc trưng của những mẫu xe theo phong cách cổ điển. Bên cạnh đó, xe cũng được thiết kế viền mạ crome sáng bóng giúp gia tăng thêm cái nhìn bảnh bao, đi kèm với đó là trang bị đèn pha hình chọn với công nghệ halogen truyền thống. Trên Morgan Plus 4 hàng hiếm này, nhà sản xuất trang bị một bình xăng với dung tích 55L cùng bộ mui màu đen có thể tháo rời bằng tay. Tổng trọng lượng của Morgan Plus 4 chỉ là 927 kg, khá nhẹ và linh hoạt để di chuyển trong đường phố đô thị. Đối với không gian nội thất, Morgan Plus 4 cũng được ốp gỗ sang trọng ở nhiều chi tiết, cụm đồng hồ công-tơ-mét dạng cơ thông báo đầy đủ các thông tin cần thiết như xăng, nhiệt độ, tua mát, tốc độ... Và tất nhiên, được sản xuất trong những năm 1950 nên Morgan Plus 4 cũng sẽ không có hệ thống giải trí. "Trái tim" của Morgan Plus 4 là khối động cơ 2.0L 4 xy-lanh do Ford chế tạo, sản sinh ra công suất tối đa 154 mã lực và 201 Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 5 cấp của Mazda và hệ dẫn động cầu sau. Từ đó, Morgan Plus 4 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 189 km/h. Đây là một thông số rất ấn tượng vào những năm giữa thế kỷ XX. Video: Chi tiết Morgan Plus phong cách hoài cổ mới.

