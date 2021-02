Mitsubishi Xpander giá rẻ biển “ngũ quý 2”, bán 1,4 tỷ ở Long An

Anh Lê Tấn Phát (sinh năm 1990) ở thị trấn Thạnh Hóa, Long An vốn nổi tiếng trong cộng đồng chơi xe miền Tây với thú sưu tầm xe máy biển độc, vừa trúng lộc đầu năm khi đi đăng ký chiếc Mitsubishi Xpander 7 chỗ mới mua của gia đình, “bốc” được biển “ngũ quý 2” cực đẹp. “Tôi mua xe MPV Mitsubishi Xpander đầu tháng 2/2021 với mục đích làm xe chạy gia đình và cả dịch vụ. Xe hoàn thành đăng ký trước kỳ nghỉ Tết âm lịch vài ngày và may mắn nhận được biển số 62A-222.22 - ngũ quý 2”, anh Phát chia sẻ. Chiếc Mitsubishi Xpander biển ngũ quý 2 của anh Phát là phiên bản số tự động có giá niêm yết chưa đăng ký là 630 triệu đồng. Sau khi ra biển số Long An, chủ xe sẽ phải tốn thêm 10% phí trước bạ (63 triệu đồng), phí đăng ký biển số 1 triệu đồng. Đối với dân chơi sim hoặc biển số đẹp, số tiến lên (số sảnh), tứ quý (4 số giống nhau), ngũ quý (5 số giống nhau) mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, thể hiện sự thăng tiến, phát triển, đi lên của con người nên được nhiều người ưa chuộng. Những tấm biển này được săn lùng với giá "khủng". Chính vì vậy, anh Phát nói sẽ sẵn sàng bán chiếc xe Mitsubishi Xpander biển khủng với giá 1,4 tỷ đồng. Như vậy, nếu bán chiếc Xpander này với giá mong muốn, chủ xe có thể lãi khoảng 700 triệu đồng. Trên thực tế, đây không phải là chiếc Xpander đầu tiên bấm trúng biển đẹp được rao bán tiền tỷ. Trước đó vào tháng 2/2020, chiếc Mitsubishi Xpander ở Cần Thơ sau khi trúng biển số “ngũ quý” 65A – 222.22 đã ngay lập tức rao bán 1,4 tỷ đồng. Tháng 8/2019 sau khi mua chiếc Mitsubishi Xpander đời 2019, một khách hàng tại TP.HCM đã bốc được biển số cực đẹp 51H-123.45. Sau đó, chiếc Xpander sở này từng được rao bán với giá 1,5 – 1,7 tỷ đồng. Tại thị trường Việt Nam, Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nói riêng, và phân khúc MPV 7 chỗ nói chung. Trong 2 năm vừa qua, Mitsubishi Xpander có doanh số bán ra vượt xa các đối thủ như Toyota Avanza hay Suzuki Ertiga, lần lượt là 20.098 xe (năm 2019) và 16.844 xe (năm 2020). Video: Chi tiết Mitsubishi Xpander biển số ngũ quý 2 tại An Giang.

