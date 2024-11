Video: Xforce tại gian hàng Mitsubishi Motors Việt Nam ở VMS 2024.

Mitsubishi Xforce tại Việt Nam liên tục nằm trong Top 10 xe bán chạy nhất toàn thị trường và là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc B-SUV trong 8 tháng liên tiếp, từ tháng 3 đến tháng 10/2024. Không những vậy, doanh số Mitsubishi Xforce còn liên tục đạt top 1 xe bán chạy toàn thị trường trong 2 tháng liên tiếp, tháng 7 và tháng 8 năm 2024.

Xforce chính thức ra mắt vào tháng 1/2024 và bắt đầu bàn giao xe đến khách hàng vào tháng 3/2024. Sở hữu những ưu điểm vượt trội về thiết kế, kích thước nội thất và vận hành, Xforce nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Mitsubishi Xforce vượt mốc 10.000 xe tại Việt Nam chỉ sau 8 tháng.

Ngoại thất mạnh mẽ, đặc trưng SUV, kích thước tổng thể vượt trội. Không gian nội thất 5 chỗ rộng rãi, trang bị hàng loạt tiện nghi hàng đầu phân khúc: hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium, màn hình giải trí kích thước lớn 12.3-inch kết hợp màn hình thông tin kỹ thuật số 8-inch với giao diện trực quan, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với công nghệ lọc không khí nanoe™ X.

Về vận hành, xe sở hữu khoảng sáng gầm lên đến 222 mm hàng đầu phân khúc. Động cơ 1.5L và hộp số tự động vô cấp CVT hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái. Hệ thống treo được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện địa hình Việt Nam. Bốn chế độ lái phù hợp với nhiều điều kiện đường sá khác nhau, trong đó chế độ “Đường ngập nước” (lần đầu giới thiệu) được thiết kế phù hợp với điều kiện giao thông tại Việt Nam.

Với doanh số hơn 10.000 xe đạt được chỉ sau 8 tháng, Xforce đã góp phần tạo nên một trong những dấu son đáng nhớ trên chặng đường kỷ niệm 30 năm "Vững tiến mỗi hành trình" của Mitsubishi Motors Việt Nam

Bên cạnh đó, khả năng bảo vệ an toàn của Xforce cũng được chứng nhận an toàn 5 sao cao nhất từ ASEAN NCAP. Kết quả trên có được nhờ khung xe RISE cứng cáp giúp hấp thụ lực va chạm, hệ thống 6 túi khí bảo vệ được trang bị xung quanh xe và hệ thống an toàn chủ động MMSS (bản Ultimate) mang đến trải nghiệm an toàn tối đa trên mỗi hành trình.