Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 ra mắt tại Mỹ, từ 88.000 USD

Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 mới sẽ sớm có mặt tại các đại lý bán lẻ tại thị trường Mỹ và thương hiệu đã công bố giá khởi điểm của mẫu xe này ở mức 88.000 USD chưa bao gồm phí vận chuyển là 1.150 USD. Mức giá xe Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 cao hơn 17.150 USD so với E 450 4Matic nhưng thấp hơn 18.900 USD so với mẫu xe AMG EQE chạy hoàn toàn bằng điện. Mẫu sedan Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 hiệu năng cao có động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp, một động cơ điện và bộ pin 21,2 kWh. Với trang bị này, chiếc xe có tổng công suất 577 mã lực và mô-men xoắn 749 Nm. Đối với chế độ Race Start, mức công suất của xe sẽ tăng lên 604 mã lực. Với trang bị động cơ ấn tượng, mẫu sedan thể thao hiệu năng cao có khả năng tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong vòng 3,7 giây. Hơn nữa, mặc dù có hiệu suất ấn tượng, E 53 Hybrid còn có khả năng chạy thuần điện quãng đường khoảng 68 km theo thử nghiệm chuẩn EPA. Mẫu xe Hybrid được trang bị tiêu chuẩn với hệ thống lái bánh sau chủ động và hệ thống treo AMG Ride Control với bộ giảm xóc thích ứng. Khách hàng có thể nâng cao trải nghiệm với gói AMG Dynamic Plus, bổ sung thêm bộ vi sai chống trượt sau, giá đỡ động cơ có thể điều chỉnh và mở khóa tốc độ giới hạn đạt mức 280 km/h. Gói này cũng bao gồm chế độ Race Start cũng như hệ thống phanh composite hiệu năng cao đi kèm với bộ cùm phanh sáu piston có đĩa trước lớn hơn có kích thước 391 mm. Phiên bản này còn được trang bị thêm vô lăng AMG Performance bọc da và sợi nhỏ. Ngoài ra, E 53 Hybrid cơ bản có lưới tản nhiệt phát sáng, cửa sổ trời toàn cảnh và hệ thống thông tin giải trí 14,4 inch, bộ sạc điện thoại thông minh không dây và camera quan sát xung quanh. Phiên bản Exclusive giá 90.450 Đô sẽ được trang bị đi kèm thêm đèn pha Digital Light cũng như kính cách nhiệt và cách âm. Khoang nội thất của xe trở nên nổi bật hơn với hệ thống chiếu sáng xung quanh chủ động và hệ thống âm thanh vòm cao cấp Burmester 4D. Phiên bản cao cấp nhất chính là phiên bản Pinnacle có giá khởi điểm là 92.150 Đô. Xe có màn hình hiển thị trên kính chắn gió, hệ thống kiểm soát khí hậu bốn vùng và Trợ lý nội thất MBUX. Ngoài ra, E 53 Hybrid còn cung cấp các gói AMG Night, AMG Night Plus và AMG Exterior Carbon Fiber. Các tùy chọn khác bao gồm da Nappa, ghế hiệu suất cao và màn hình hành khách phía trước 12,3 inch. Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG E 53 Hybrid 2025 mới.

