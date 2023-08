Mitsubishi Xforce kỳ vọng bán ra 10.000 xe trong 3 tháng cuối năm

Mitsubishi Xforce hoàn toàn mới là mẫu SUV cỡ B đã lần đầu tiên trình làng trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023. Tương tự Xpander, hãng Mitsubishi cũng đặt kỳ vọng rất cao vào mẫu xe mới này. Ông Atsushi Kurita, Giám đốc bán hàng của Mitsubishi Indonesia, đã bày tỏ sự lạc quan đối với sản phẩm mới. Ông Atsushi Kurita cho rằng Mitsubishi có thể bán 10.000 chiếc Xforce ở thị trường Indonesia trong năm nay. "Về doanh số Mitsubishi Xforce, mục tiêu ban đầu của chúng tôi là 10.000 xe. Sau khi chứng kiến phản hồi của truyền thông, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có cơ hội lớn để tăng mục tiêu này", ông Atsushi Kurita cho biết thêm. Ngoài ra ông còn nhấn mạnh, "Chúng tôi đã lên kế hoạch sản xuất mẫu xe này từ quý I đầu năm. Xe sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng vào quý IV năm nay. Mục tiêu hiện tại của chúng tôi là giúp khách hàng có thể đặt mua Xforce ngay tại sự kiện này và nhận xe vào cuối năm nay". Theo thông tin trước đó, Mitsubishi Xforce 2024 sẽ bắt đầu đi vào sản xuất tại nhà máy ở Bekasi, bang West Java, Indonesia, vào tháng 10 năm nay. Đến tháng 11/2023, xe sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng ở thị trường này. Như vậy, hãng Mitsubishi muốn đạt mục tiêu doanh số 10.000 xe ở Indonesia trong thời gian chỉ 3 tháng cuối năm. Tất nhiên, Mitsubishi không phải là không có khả năng đạt mục tiêu này vì Indonesia hiện là thị trường tiêu thụ nhiều ôtô nhất khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, doanh số ở Indonesia được tính dựa trên lượng xe phân phối từ nhà máy đến đại lý, không phải ôtô tới tay khách hàng. Ở thị trường Indonesia, Mitsubishi Xforce sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ như Honda HR-V, Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta. Hiện mẫu SUV cỡ B bán chạy nhất tại thị trường này là Honda HR-V. Toyota Yaris Cross tuy mới ra mắt nhưng cũng đã nhanh chóng đạt kết quả khả quan ở Indonesia. Thế mạnh của Mitsubishi Xforce nằm ở thiết kế khỏe khoắn, hiện đại với cụm đèn trước/sau hình chữ "T" bắt mắt, vành hợp kim 18 inch và cửa cốp chỉnh điện, tích hợp đá cốp. Nội thất xe nhiều trang bị ấn tượng như bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch nối liền với màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch, vô lăng 3 chấu, điều hòa tự động, cửa gió dành cho hàng ghế sau, phanh tay điện tử và sạc điện thoại không dây... Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của đàn anh Xpander, Mitsubishi Xforce có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm và khoảng sáng gầm 222 mm. Không chỉ có chiều dài cơ sở và khoảng sáng gầm nhỉnh hơn các đối thủ, mẫu xe này còn nhẹ hơn với trọng lượng chỉ 1.245 kg.Mitsubishi Xforc được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Bên cạnh đó là 4 chế độ lái, bao gồm Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. Ở thị trường Indonesia, Mitsubishi XForce sở hữu những tính năng an toàn như phanh đĩa trên 4 bánh, 4 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử chủ động, kiểm soát hành trình Cruise Control, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control, camera lùi và cảnh báo áp suất lốp. Tại thị trường Indonesia, xe hiện có 2 phiên bản là Exceed 1.5L 4x2 AT và Ultimate 1.5L 4x2 AT. Mức giá xe Mitsubishi XForce 2024 lần lượt 379,9 triệu Rupiah (khoảng 600 triệu đồng) và 412,9 triệu Rupiah (652 triệu đồng). Xforce hiện đang nhận đặt cọc tại Việt Nam, thời gian ra mắt cuối 2023, giao xe đến tay khách hàng vào khoảng quý I/2024. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Xforce 2024 sắp về Việt Nam.

