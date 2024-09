Mitsubishi Xforce và VinFast VF5 bán chạy nhất Việt Nam tháng 8

Số liệu từ báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam VAMA cho thấy, thị trường ôtô Việt Nam trong tháng 8 có xu hướng trầm lắng hơn so với tháng trước. Bởi tháng 8 gần trùng với tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu), thường là khoảng thời gian thấp điểm nhất trong năm bởi tâm lý kiêng mua tài sản lớn của nhiều người. Tuy vậy, nhiều mẫu ôtô bán chạy tại Việt Nam vẫn tăng trưởng cao. Mitsubishi Xforce: 2.504 xe

Tháng 8 vừa qua, thị trường ôtô chứng kiến sự tăng trưởng vô cùng mạnh mẽ đến từ mẫu xe Mitsubishi Xforce đạt doanh số 2.504 xe bán ra và đạt tỷ lệ tăng trưởng 43%. Đây là một kết quả vô cùng ấn tượng, giúp mẫu xe SUV cỡ B của Mitsubishi trở thành chiếc xe bán chạy nhất trong tháng 8/2024. Doanh số tháng 8 của Mitsubishi Xforce giúp nâng tổng số xe bán được lên 8.142 xe bán ra từ đầu năm đến nay. Sự thành công của Mitsubishi Xforce không chỉ đến từ thiết kế hiện đại, mà còn nhờ khả năng vận hành ổn định và trang bị tiện nghi cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Tại Việt Nam, Mitsubishi Xforce được bán ra với 4 phiên bản GLX, Exceed, Premium và Ultimate. Mức giá bán dao động từ 599 - 705 triệu đồng. VinFast VF5: 2.200 xe

VinFast không công bố doanh số, song theo một số nguồn tin, VinFast VF5 bán được 2.200 xe trong tháng 8/2024. VinFast VF5 không chỉ khẳng định vị thế của hãng xe nội địa mà còn đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực xe điện tại Việt Nam, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến giải pháp di chuyển thân thiện với môi trường. Ford Ranger: 1.274 xe

Vị trí thứ 3 thuộc về Ford Ranger với doanh số 1.274 xe bán ra, giảm 2 xe so với tháng trước. Đây là mẫu xe bán tải được ưa chuộng nhất tại Việt Nam và đã duy trì phong độ ổn định qua nhiều tháng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Ford đã bán được 10.353 xe Ranger ra thị trường. Hiện tại, Ford Ranger đang được bán ra tại Việt Nam với 7 phiên bản với cùng mức giá dao động từ 665 - 1,039 tỷ đồng. Mazda CX-5: 1.070 xe

Cùng với Xforce, Mazda CX-5 là một trong những mẫu xe hiếm hoi của Top bán chạy ghi nhận tăng trưởng doanh số trong tháng 8. Theo đó, với 1.070 xe rời đại lý, tăng 26 xe theo tháng cũng đủ giúp CX-5 tăng 2 bậc lên đứng thứ 5. Với thiết kế hiện đại, trang bị an toàn đầy đủ cùng giá bán hợp lý, Mazda CX-5 đã khẳng định được vị thế vững chắc của mình trên thị trường SUV. Luỹ kế doanh số 8 tháng năm 2024 của Mazda CX-5 là 7.384 xe. Mazda CX-5 lắp ráp tại Việt Nam hiện có giá bán từ 749 - 979 triệu đồng. Toyota Vios: 1.010 xe

Trong tháng 8, Toyota Vios bán được 1.010 xe, giảm hơn 600 xe so với tháng trước. Với kết quả này, Toyota Vios đứng ớ vị trí thứ 5 trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng và tụt 2 bậc so với tháng 7/2024. Lũy kế doanh số 8 tháng từ đầu năm của Vios đạt 6.970 xe, nhiều hơn đối thủ Accent 60 xe. Toyota Vios hiện đang được hãng xe Nhật Bản lắp ráp trong nước, giá bán từ 479 - 600 triệu đồng. Hiện tại, ngoài ưu đãi phí trước bạ từ Chính phủ, mẫu xe này đang được Toyota Việt Nam áp dụng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ. Mitsubishi Xpander: 1.003 xe

Tương tự Vios, doanh số Mitsubishi Xpander cũng sụt giảm trong tháng 8/2024 với 1.003 xe bán ra, giảm gần 500 xe so với tháng 7/2024. Kết quả này, khiến Xpander tụt xuống vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng. Cộng dồn doanh số từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Xpander bán được 10.268 xe bán ra. Xe đang được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản gồm MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đi cùng mức giá từ 560 triệu đồng - 698 triệu đồng. Hyundai Accent: 937 xe

Doanh số bán Hyundai Accent trong tháng 8/2024 đạt 937 xe, giảm 48 xe so với tháng 7/2024. Kết quả này vẫn giúp Accent đứng vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, Accent bán được 6.910 xe, đứng vị trí thứ 2 phân khúc hạng B sau Vios. Thế hệ mới Hyundai Accent 2024 tại việt Nam bắt đầu phân phối từ tháng 7/2024 với 4 phiên bản, cùng với giá bán từ 439 - 569 triệu đồng. Toyota Yaris Cross: 927 xe



Kết thúc tháng 8, Toyota Yaris Cross bán được 927 xe và đứng ở vị trí thứ 7 trong Top 10. So với tháng 6, mẫu xe này giảm 315 xe. Tổng doanh số trong 8 tháng năm 2024 của Toyota Yaris Cross là 5.919 xe. Hiện tại, Toyota Yaris Cross đang được phân phối ở Việt Nam với 2 phiên bản, đi cùng mức giá dao động từ 650 - 765 triệu đồng. Ford Everest: 812 xe

Ford Everest đứng ở vị trí thứ 9 trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng 8/2024 với doanh số đạt 812 xe, giảm 131 xe so với tháng 7/2024. Trong 8 tháng đầu năm qua, đã có 6.205 xe Everest đã được bán ra ngoài thị trường. Ford Everest tại Việt Nam được cập nhật vào tháng 07/2022, và phiên bản mới nhất là Platinum giới thiệu vào tháng 3 năm nay. Hiện xe có 6 phiên bản, giá bán từ 1,099 - 1,545 tỷ đồng. Hyundai Creta: 613 xe

Xếp thứ 10 trong top xe bán chạy tháng 8 vừa qua là mẫu Hyundai Crera với doanh số đạt 613 xe, giảm 73 xe so với tháng trước đó. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024 của Hyundai Creta là 4.113 xe. Video: Vinfast VF5 là xe bán chạy nhất Việt Nam nửa đầu 2024.

