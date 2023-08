Mitsubishi XFC từ 600 triệu đồng tại Indonesia, chờ về Việt Nam

Vào hôm 31/7/2023 vừa qua, hãng Mitsubishi đã bất ngờ vén màn phiên bản thương mại của mẫu xe XFC ở Indonesia. Theo hãng Mitsubishi, những thông tin cụ thể của mẫu SUV cỡ B mới này sẽ được công bố trong triển lãm GIIAS 2023, Indonesia vào ngày 10/8 tới đây. Trước thời điểm này, trên trang web của chính quyền thành phố Jakarta đã xuất hiện thêm thông tin về số lượng phiên bản của Mitsubishi XFC 2024 mới. Theo đó, mẫu SUV cỡ B này ở thị trường Indonesia sẽ có 2 phiên bản là Exceed 1.5L 4x2 AT và Ultimate 1.5L 4x2 AT. Bên cạnh đó, trang web còn hé lộ giá bán của 2 phiên bản này. Cụ thể, giá xe Mitsubishi XFC bản Exceed 1.5L 4x2 AT là 265 triệu Rupiah (khoảng 418 triệu đồng), bản Ultimate 1.5L 4x2 AT là 279 triệu Rupiah (441 triệu đồng). Cần phải nói thêm rằng đây không phải là giá bán ra thị trường của Mitsubishi XFC. Thay vào đó, đây chỉ là giá trước khi cộng lãi của nhà sản xuất. Dựa trên 2 con số này, giới báo chí Indonesia dự đoán xe sẽ có giá không khác biệt nhiều so với các đối thủ như Honda HR-V, Toyota Yaris Cross và Hyundai Creta. Trước đó, nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý từng hé lộ việc Mitsubishi XFC ở Indonesia sẽ có giá ước tính từ 380 - 430 triệu Rupiah (khoảng 600 - 679 triệu đồng). Theo kế hoạch, Mitsubishi XFC bản thương mại sẽ chính thức được lên dây chuyền sản xuất tại Indonesia vào tháng 10 năm nay và đến tay khách hàng từ tháng 11. Đại diện của Mitsubishi cho biết nhà máy ở Indonesia sẽ là trung tâm sản xuất của mẫu SUV cỡ B mới. Mitsubishi XFC bản thương mại sở hữu ngoại hình giống đến 80% so với xe concept ra mắt tại Việt Nam vào cuối năm ngoái. Mẫu xe này chỉ có một số thay đổi so với phiên bản concept như mắt lưới tản nhiệt, cản trước/cản sau và vành la-zăng. Điểm nhấn của xe nằm ở cụm đèn pha và đèn hậu LED hình chữ "T" đặc trưng, lưới tản nhiệt rộng, tấm ốp gầm trước/sau sơn cùng màu thân xe khỏe khoắn cũng như bộ vành hợp kim 18 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước 2 màu. Theo công bố của Mitsubishi, XFC phiên bản thương mại sẽ sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.390 x 1.810 x 1.660 mm. Bên cạn h đó là chiều cao gầm 222 mm để phù hợp với điều kiện đường sá tại các nước Đông Nam Á. Bên trong mẫu SUV cỡ B mới của Mitsubishi là không gian nội thất 5 chỗ ngồi. Xe được trang bị mặt táp-lô bọc bằng chất liệu nỉ màu ghi xám, màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi với kích thước khoảng 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Dynamic Sound Yamaha Premium mới phát triển. "Trái tim" của Mitsubishi XFC bản thương mại là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, đi kèm hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Hiện thông số của động cơ này chưa được hé lộ. Chỉ biết rằng, xe sẽ có 4 chế độ lái, bao gồm Bình thường, Đường sỏi đá, Đường bùn lầy và Đường trơn trượt. Một tính năng đáng chú ý nữa của mẫu SUV cỡ B này là hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control (AYC). Đây là công nghệ dùng chung với Mitsubishi Xpander Cross và Eclipse Cross. Ngoài Indonesia, Mitsubishi XFC bản thương mại sẽ được bán ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Hiện Mitsubishi cũng đã nhận cọc cho mẫu xe này ở Việt Nam. Theo dự đoán, mẫu SUV cỡ B này sẽ được bán ở Việt Nam vào đầu năm sau dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và có giá trên dưới 700 triệu đồng. Video: Mitsubishi XFC thương mại sắp ra mắt có gì hay?

