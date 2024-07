Mitsubishi Pajero 2027 sẽ "sang chảnh" hơn, có bản hybrid tiết kiệm xăng

Thông tin Mitsubishi Pajero 2027 mới sắp được "hồi sinh" đã được lan truyền tại Nhật Bản từ đầu năm nay, theo Carscoops. Các nguồn tin trong nước cho rằng thế hệ mới của Mitsubishi Pajero sẽ được tái xuất dưới dạng SUV plug-in hybrid cao cấp, dựa trên nền tảng của Outlander. Theo đó, các hoạ sỹ của Carscoops đã dự đoán trước thiết kế của mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 bằng những hình ảnh phác hoạ khá đẹp mắt. Cụ thể, “ngoại hình” của Pajero 2027 được cho rằng sẽ có phần đầu lấy cảm hứng từ Outlander. Tiếp đến là tỉ lệ kích thước xe sẽ có sự thay đổi với gầm cao và đường viền mui xe cao, dốc xuống hơn để phù hợp với triết lý off-road, đồng thời mang đến cái nhìn mạnh mẽ, thể thao cho Pajero 2027. Đèn chạy ban ngày LED mỏng được bố trí phía trên cụm đèn pha chính đặt dọc. Cản trước của xe được thiết kế để tăng cường góc tiếp cận khi off-road. Nhìn ngang hông, Mitsubishi Pajero 2027 cho cảm giác năng động với cột bên sơn đen, vòm bánh rộng, góp phần tạo nên vẻ ngoài hiện đại và phong cách. Ở phía sau xe nổi bật với cụm đèn hậu hình chữ T và cửa hậu tách đôi và cửa sổ mở độc lập giúp người dùng thuận tiện cất/lấy đồ. Khoang cabin của Mitsubishi Outlander hiện tại đã tạo được ấn tượng tốt trên các phiên bản cao cấp, vì vậy Pajero 2027 cũng có tiềm năng được “nâng hạng” nội thất. Theo nghiên cứu của Carscoops, Mitsubishi Pajero 2027 sẽ được kết hợp phong cách mạnh mẽ từ ngoại hình với các trang bị sang trọng và công nghệ tiên tiến. Theo đó, bảng điều khiển của xe được bọc da, các khe thông gió thẳng đứng và màn hình cảm ứng đặt ở vị trí thấp hơn, nhằm nâng cao tính thẩm mỹ tổng thể. Pajero 2027 sẽ có kích thước nội thất lớn hơn so với Outlander, giúp mang lại sự thoải mái hơn ở hàng ghế thứ ba và tăng sức chứa ở khoang hành lý. Xe sẽ được trang bị kết nối không dây, tích hợp giọng nói AI và cập nhật qua mạng, cùng với một bộ tính năng công nghệ và hỗ trợ người lái toàn diện. Truyền thông Nhật Bản dự đoán rằng Pajero 2027 sẽ được xây dựng trên nền tảng CMF-C/D cập nhật cùng với đó là động cơ 2.4L hybrid sạc điện của Mitsubishi Outlander. Tuy nhiên, thông số xe được dự đoán tăng lên đáng kể với 2 mô-tơ điện tại trục sau và một tại trục trước, cho tổng công suất dự kiến đạt trên 382 mã lực. Không chỉ mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu, sức mạnh và mô-men xoắn tức thời của hệ thống truyền động điện sẽ giúp cải thiện mô-men xoắn tức thời hỗ trợ off-road. Hỗ trợ xe vận hành sẽ là khóa vi sai chống trượt điện tử trước/sau. Với định vị phân khúc cao hơn, các đối thủ cạnh tranh chính của mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 hoàn toàn mới có thể bao gồm: Lexus GX, Land Rover Defender, Jeep Grand Cherokee, Range Rover Sport, Audi Q7, BMW X7 và Infiniti QX80. Video: Giới thiệu Mitsubishi Pajero All New Concept mới.

