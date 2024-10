Mitsubishi Outlander PHEV 2025 "ăn xăng ít hơn" từ 699 triệu đồng

Mới đây, Mitsubishi Outlander 2025 mới đã chính thức ra mắt tại châu Âu với một số thay đổi đáng chú ý ở hệ truyền động và công nghệ cùng nâng cấp nhẹ về thiết kế. Khởi đầu mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander 2025 với ngoại thất, khu vực này được thay đổi rất nhẹ và những ai không quen thuộc với dòng SUV Nhật sẽ khó lòng nhận ra thay đổi tới từ đâu. Để phân biệt với người tiền nhiệm, Mitsubishi Outlander 2025 sở hữu họa tiết mới tại tản nhiệt phía trên - khu vực nay có vẻ dùng nan chủ động đóng/mở để tối ưu khí động học hoặc tối ưu làm mát động cơ. Xe còn có bộ mâm hợp kim 20 inch mới với thiết kế sáu chấu, cùng với màu sơn mới Moonstone Grey. Cụm đèn hậu LED cũng được điều chỉnh nhẹ với ống kính trong hơn, tạo ra một dấu ấn thị giác tinh tế hơn. Nâng cấp bên trong cabin Mitsubishi Outlander 2025 có thể quan sát rõ hơn nhờ màn hình trung tâm 9 inch cũ nay nâng lên dòng 12,3 inch. Phần mềm mới được tích hợp vào trang bị này mang lại tốc độ xử lý nhanh hơn. Android Auto nay hỗ trợ kết nối không dây thay vì yêu cầu dây nối như trước, Apple CarPlay trong khi đó đã hỗ trợ không dây sẵn. Các phiên bản cao cấp trên Mitsubishi Outlander 2025 thay dàn loa Bose hiện tại bằng 12 loa Yamaha. Ghế trước thông gió và gương chiếu hậu kỹ thuật số lần đầu xuất hiện trên dòng SUV Nhật. Da bọc bán aniline, đồ họa mới cho bảng đồng hồ kỹ thuật số, camera bên trong cabin phục vụ hệ thống cảnh báo người dùng mệt mỏi là một số thay đổi khác. Thay đổi lớn nhất là ở dưới khung xe, khi dung lượng pin của PHEV được tăng từ 20kWh lên 22,7kWh. Mitsubishi châu Âu tuyên bố phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện là 86 km, chỉ nhỉnh hơn một chút so với mức 84 km của mẫu hiện tại. Tuy nhiên, con số này được đo theo tiêu chuẩn kiểm tra nghiêm ngặt hơn của WLTP so với 84 km đo theo tiêu chuẩn NEDC, vì vậy phạm vi thực tế có thể đạt gần 100 km. Công suất động cơ không thay đổi, với động cơ xăng 2.4L công suất 100kW/203Nm kết hợp với động cơ điện phía trước 85kW/255Nm và động cơ điện phía sau 100kW/195Nm. Tổng công suất hệ thống hiện là 302 mã lực. Dù thông số không đổi, Mitsubishi cam kết Mitsubishi Outlander 2025 có phản hồi lái nhanh nhạy hơn.Tại châu Âu, công suất tổng kết hợp là 225kW – cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,9 giây. Mitsubishi Nhật Bản trước đây đã hứa rằng phiên bản PHEV với pin lớn hơn sẽ mang lại hiệu suất nhạy bén hơn, dựa nhiều hơn vào điện năng và ít phụ thuộc vào động cơ xăng. Hệ thống treo và đánh lái trên Mitsubishi Outlander 2025 cũng được nâng cấp, tuy nhiên hiệu quả cụ thể không rõ. Không có thay đổi nào được dự kiến đối với phiên bản chạy xăng, hiện vẫn sử dụng động cơ 2.5L 4 xi-lanh, công suất 135kW/244Nm, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Xe sẽ chính thức mở bán từ xuân 2025 với giá dự kiến tăng nhẹ so với bản hiện hành. Mức giá xe Mitsubishi Outlander 2025 khởi điểm tham khảo của hãng đang là 28.395 USD (tương đương 699,6 triệu đồng). Video: Giới thiệu Mitsubishi Outlander PHEV 2025 mới.

