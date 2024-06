Mitsubishi Outlander đang được ưu đãi cao nhất tới 140 triệu đồng

Trong tháng 6/2024 này, Mitsubishi Motor Việt Nam đang áp dụng chương trình khuyến mãi cho các mẫu xe của mình, bao gồm cả Mitsubishi Outlander. Theo đó, Mitsubishi Outlander được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, 1 năm bảo hiểm vật chất và camera 360 độ trị giá 20 triệu đồng ở cả 2 phiên bản. Tuy nhiên, tại đại lý, mẫu SUV cỡ C này còn được ưu đãi đậm sâu hơn nữa. Theo đó, một đại lý ở khu vực Hà Nội hiện rao bán Mitsubishi Outlander bản 2.0 CVT tiêu chuẩn với giá chỉ 730 triệu đồng, rẻ hơn đến 95 triệu so với mức niêm yết và chỉ ngang với một số mẫu SUV cỡ B như Kia Seltos hay Hyundai Creta.Giá lăn bánh Mitsubishi Outlander 2.0 CVT ở khu vực Hà Nội cũng chỉ dừng ở mức 855 triệu đồng. Trong khi đó, Outlander bản 2.0 CVT Premium được một số đại lý áp dụng ưu đãi lên đến 140 triệu đồng. Giá sau ưu đãi của bản cao cấp nhất giảm xuống chỉ còn chưa đến 810 triệu đồng. Phần lớn những chiếc Mitsubishi Outlander 2.0 CVT Premium được khuyến mãi mạnh tay này đều là xe sản xuất năm 2023 (số VIN 2023). Đây chính là động thái đẩy hàng tồn của các đại lý Mitsubishi. Mitsubishi Outlander không phải là mẫu SUV cỡ C duy nhất đang được khuyến mại tại Việt Nam. Honda CR-V hiện cũng đang được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ ở 2 bản G và L 2WD với giá trị từ 55 - 58 triệu đồng. Trong khi đó, Subaru Forester được giảm giá từ 70 - 160 triệu đồng, tùy theo phiên bản. Tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander vốn không phải là mẫu xe có doanh số quá cao. Trong tháng 5/2024, hãng Mitsubishi đã bán được 139 chiếc Outlander cho người Việt, tăng trưởng đến 124,1% theo xu hướng chung của toàn thị trường. Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, mẫu xe này mới đạt doanh số 392 chiếc, khá khiêm tốn so với những đối thủ như Mazda CX-5, Ford Territory và Honda CR-V. Việc Mitsubishi Outlander bán không quá chạy cũng không phải là điều bất ngờ. Đây là mẫu xe đã lâu không được nâng cấp về mặt thiết kế hay trang bị. Ngoài ra, trang bị tiện nghi và an toàn của mẫu xe này cũng thua kém so với các đối thủ cùng phân khúc. "Trái tim" của Mitsubishi Outlander là động cơ xăng MIVEC 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, cho công suất tối đa 145 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 196 Nm, đi kèm hộp số vô cấp CVT. Giá niêm yết của Mitsubishi Outlander hiện dao động từ 825 - 950 triệu đồng cho 2 phiên bản. Video: Đánh giá Mitsubishi Outlander tại Việt Nam.

