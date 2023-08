Mitsubishi eK X EV hơn 300 triệu đồng có về Việt Nam đấu Vinfast VF3?

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2023, Mitsubishi đã gây bất ngờ khi mang mẫu xe kei car thuần điện eK X EV đến trưng bày và giới thiệu với khách hàng. Không chỉ "trưng bày cho vui", hãng còn công bố kế hoạch lắp ráp Mitsubishi eK X EV 2023 mới ở nhà máy Indonesia trong tương lai gần, tương tự xe chở hàng thuần điện Minicab MiEV. "Chúng tôi sẽ tiến hành nghiên cứu thị trường và thu thập phản hồi của khách hàng khi thực hiện kế hoạch nhân rộng việc sử dụng ôtô điện ở Indonesia", ông Takao Kato, Chủ tịch kiêm CEO của Mitsubishi Indonesia, phát biểu trong triển lãm GIIAS 2023. Cả mẫu xe Mitsubishi eK X EV và Minicab MiEV đều là kei car chạy điện. Nếu như Mitsubishi Minicab MiEV là xe thương mại thì eK X EV là ôtô du lịch. Cả hai đều được phát triển từ những mẫu xe dùng động cơ đốt trong có sẵn của hãng Mitsubishi. Mitsubishi eK X EV trên thực tế là "anh em song sinh" của mẫu ô tô điện Nissan Sakura. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu ô tô điện của Mitsubishi được ra mắt ở thị trường ngoài Nhật Bản. Vì thuộc phân khúc xe kei car nên Mitsubishi eK X EV có kích thước khá nhỏ với chiều dài x rộng x cao lần lượt là 3.400 x 1.480 x 1.600 mm và chiều dài cơ sở 2.500 mm. So với VinFast VF3 sắp bán ở Việt Nam, mẫu xe này vẫn có kích thước lớn hơn. Tương tự các mẫu xe Mitsubishi khác, eK X EV cũng sở hữu phong cách thiết kế khá đặc trưng và quen thuộc. Do đó, khi nhìn bên ngoài, eK X EV trông như phiên bản thu nhỏ của Mitsubishi Xpander. Khu vực đầu xe của Mitsubishi eK X EV được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield, thể hiện qua 2 nẹp mạ crôm bao quanh lưới tản nhiệt, tạo thành hình chữ "X". Tuy là ô tô điện nhưng Mitsubishi eK X EV vẫn có lưới tản nhiệt thông thường với những nan nằm ngang thay vì đóng kín. Bên cạnh đó là hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày mỏng hẹp nằm phía trên và đèn pha đặt dọc bên dưới. Ngoài ra, xe còn có cản trước đi kèm đèn sương mù và tấm ốp gầm giả bên dưới, tương tự Mitsubishi Xpander. Những trang bị ngoại thất đáng chú ý tiếp theo của mẫu ô tô điện này nằm ở vành hợp kim 15 inch với thiết kế 5 chấu kép, phay xước 2 màu, logo "EV" trên chắn bùn trước, nóc/cánh gió mui sơn màu khác biệt với thân xe, baga nóc và đèn hậu nằm dọc. Trên xe còn có nhiều chi tiết ốp nhựa màu đen như hốc bánh, bệ cửa và cản sau. Vì có kích thước nhỏ nên Mitsubishi eK X EV chỉ được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 4 chỗ ngồi. Nhờ cụm pin mỏng nằm bên dưới sàn, mẫu ô tô điện này sở hữu khoảng duỗi chân ở hàng ghế sau và khoang hành lý khá rộng rãi. Bước vào bên trong mẫu xe kei car thuần điện này, người dùng sẽ bắt gặp ghế bọc da tổng hợp, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, cần số điện tử, điều hòa chỉnh bằng màn hình cảm ứng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. "Trái tim" của Mitsubishi eK X EV là mô-tơ điện mạnh 47 kW (63 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 195 Nm. Xe có 3 chế độ lái là Normal, Eco và Sports. Ngoài ra, xe còn có chế độ vận hành 1 bàn đạp, cho phép tăng/giảm tốc chỉ bằng chân ga. Cụm pin của xe có dung lượng chỉ 20 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 180 km, tương đương Wuling Hongguang Mini EV đang bán tại Việt Nam. Hãng Mitsubishi tin rằng con số này là đủ để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của người dùng. Cuối cùng là hệ thống đỗ xe tự động My Pilot Parking, hệ thống giữ làn đường trên cao tốc, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường. Hiện giá xe Mitsubishi eK X EV 2023 và thời điểm có mặt trên thị trường Indonesia của mẫu ô tô điện này chưa được công bố. Trong khi đó, tại Nhật Bản, xe có giá khởi điểm từ 1,848 triệu Yên (khoảng 301 triệu đồng), đã trừ ưu đãi dành cho ôtô điện. Video: Mitsubishi ek X EV - Đối thủ cạnh tranh của VF3 và Wuling.

