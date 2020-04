Mitsubishi Attrage 2020 giá rẻ "đe doạ" Honda City ở Việt Nam

Mitsubishi Attrage 2020 mới tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý ngay khi ra mắt với sự lột xác về thiết kế nhiều nâng cấp về trang bị trong khi lại có giá bán hấp dẫn chỉ từ 375 – 460 triệu đồng- ngang với xe hạng A. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng phiên bản mới này đã thúc đẩy doanh số tháng 3/2020 của mẫu xe này tăng đột biến, đặc biệt trong bối cảnh thị trường chịu ảnh hưởng lớn từ dịch covid-19. Theo số liệu thống kê mới nhất từ hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tháng 3, Mẫu xe giá rẻ Mitsubishi Attrage đạt doanh số 418 chiếc, chiếm 56% doanh số mẫu xe này đạt được trong quý 1. Doanh tháng 3 của Attrage thậm chí còn gấp hơn 3 lần doanh số tháng trước và gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh thì hầu hết các đối thủ trong phân khúc đều giảm doanh số so với cùng kỳ năm ngoái. Toyota Vios dẫn đầu phân khúc với 2.293 xe, xong cũng giảm 28%; Hyundai Accent với đạt doanh số 1.543 xe giảm 8%; Honda City đạt 476 xe, giảm 53%... Với kết quả này, Mitsubishi Attrage 2020 mới dù chưa thay đổi thứ hạng trong phân khúc nhưng đang bám đuổi xít sao Honda City và gây sức ép lên đối thủ này khi chênh lệch doanh số chỉ còn 58 xe. Đây được coi là thành tích tốt nhất kể từ trước tới nay với Attrage và những điều trên là tín hiệu tốt cho thấy Attrage có thể vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mitsubishi Attrage 2020 tại Việt Nam được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, xe sở hữu thiết kế Dynamic Shield thừa hưởng từ đàn anh Xpander, phần đầu xe với lưới tản nhiệt sơn đen nổi bật với đường viền mạ Crom tạo hình chữ X độc đáo. Phần đầu xe là cụm đèn pha Bi-LED, đèn hậu LED thiết kế mới đặc trưng. chi tiết giả bộ khuếch tán gió dưới cản sau và ăng ten dạng vây cá mập cũng tạo nên cá tính riêng. Attrage 2020 có kích thước tổng thể 4.305 mm dài x 1.670 mm rộng x 1.515 mm cao, dù nhỏ hơn so với City, Vios, Accent…nhưng Attrage lại sở hữu khoảng sáng gầm xe vượt trội là 170 mm. Kết hợp với bán kính vòng quay chỉ 4,8 mét giúp cho Attrage 2020 có thể di chuyển linh hoạt trên phố đông đúc hơn so với các đối thủ. Ngoài ra, Attrage 2020 được trang bị hàng loạt các tiện nghi như: Cruiser Control, khóa thông minh, khởi động nút bấm, ghế da mới, nút chỉnh âm thanh trên vô lăng, hệ thống điều hòa tự động, gập gương điện đến những tiện nghi cho hành khách sau như tựa tay với hốc để ly, 3 tựa đầu cho hàng ghế sau…

Điểm nâng cấp đáng chú ý cho Attrage 2020 còn ở hệ thống giải trí với màn hình 7 inch kết nối Android Auto/Apple CarPlay với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc và đạt chuẩn Hi-Res Audio. Ghế lái trên Attrage 2020 còn được trang bị tựa tay giúp người lái thoải mái hơn. Nút bấm mở cốp đặt bên ngoài thay cho kiểu tích hợp vào tay nắm cửa, giúp dễ dàng mở cốp khi đang mang vác nhiều đồ đạc cồng kềnh. Xe có trọng lượng nhẹ, ở mức 875 kg với bản số sàn và 905 kg với bản tự động CVT, tức là nhẹ hơn các đối thủ ít nhất 100 kg. Nhờ đó, mức tiêu hao nhiên liệu của xe cũng ít hơn so với các đối thủ. Theo công bố của cục đăng kiểm Việt Nam, Attrage 2020 có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 5,09L/100km đối với phiên bản MT và 5,36L/100km phiên bản CVT, trong điều kiện thử nghiệm ở đường hỗn hợp. Xe sở hữu khối động cơ 3 xi lanh, dung tích 1,2 lít, có công suất cực đại 78 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 100 Nm tại 4.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động vô cấp CVT. Hệ thống an toàn trên Attrage 2020 gồm chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cơ cấu căng đai tự động, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX, Camera lùi,... Video: Chi tiết Mitsubishi Attrage 2020 tại Việt Nam.

