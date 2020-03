Xe giá rẻ Mitsubishi Attrage 2020 từ 375 triệu tại Việt Nam

Tiếp tục kế thừa những ưu điểm nổi bật của phiên bản trước, Mitsubishi Attrage 2020 mới được Mitsubishi Motors giới thiệu xuất phát từ nhu cầu thực tế, tính kinh tế cao cho khách hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, Attrage 2020 giá trị hơn với nhiều bổ sung cải tiến về thiết kế nội, ngoại thất, nâng cấp tiện nghi nhưng vẫn giữ giá bán hấp dẫn so với phiên bản trước và khả năng cạnh tranh cao trong phân khúc sedan hạng B. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, mẫu xe Mitsubishi Attrage thế hệ mới sở hữu thiết kế với kích thước tổng thể 4,305 x 1,670 x 1,515 mm, khoảng sáng gầm xe 170 mm vượt trội trong phân khúc. Thân xe kéo dài hơn 60mm giúp ngoại thất xe trông hài hòa và cân đối hơn so với các đối thủ cùng phân khúc. Là mẫu xe kế tiếp thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế “Dynamic Shield” độc đáo với diện mạo hoàn toàn mới, Attrage 2020 sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ, hiện đại, năng động. Phần đầu xe đặc trưng với 2 thanh trang trí mạ crôm hình chữ X. Lưới tản nhiệt với đường viền màu đỏ, hệ thống đèn chiếu sáng phía trước Bi-LED dạng thấu kính chiếu sáng tốt hơn. Đuôi xe cùng cản sau mới, mở rộng ra 2 bên giúp xe trông chắc chắn hơn. Đặc biệt, đèn hậu LED thiết kế mới đặc trưng mang lại ấn tượng mạnh cho phần đuôi xe. Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn phản quang nằm dọc và chi tiết giả bộ khuếch tán gió dưới cản sau được thiết kế thể thao hơn. Ngoài ra, Attrage thế hệ mới cũng được trang bị thêm ăng ten vây cá mập giúp tăng thêm tính thẩm mỹ cho xe. Đi kèm với đó là bộ mâm đúc đa chấu hình ngôi sao với kích cỡ 15 inch thiết kế mới mạnh mẽ hơn. Nhờ bố trí khoang động cơ thông minh, tiết kiệm diện tích, không gian nội thất của Attrage được mở rộng mang đến sự rộng rãi thoải mái cho các hành khách. Khoang xe Mitsubishi Attrage được thiết kế mở rộng diện tích tối ưu, chiều dài nội thất lên đến 2.002mm dẫn đầu trong phân khúc, đảm bảo đem lại cho hành khách sự thoải mái và tiện dụng cao nhất. Mitsubishi Attrage 2020 mới được trang bị hàng loạt các tiện nghi như: Chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, ghế da mới sang trọng và êm ái, nút chỉnh âm thanh trên vô lăng, hệ thống điều hòa tự động, gập gương điện đến những tiện nghi cho hành khách sau như tựa tay với hốc để ly, 3 tựa đầu cho hàng ghế sau… Điểm nâng cấp đáng chú ý cho Attrage 2020 còn ở hệ thống giải trí với màn hình 7” kết nối Android Auto/Apple CarPlay với khả năng kết nối 2 điện thoại cùng lúc và đạt chuẩn Hi-Res Audio. Ghế lái trên Attrage 2020 còn được trang bị tựa tay giúp người lái thoải mái hơn trên những chặng đường dài. Khoang để hành lý của Attrage có dung tích lên đến 450 lít có thể chứa hành lý lớn cho những chuyến đi chơi xa. Ngoài ra, Attrage mới được trang bị nút bấm mở cốp đặt bên ngoài thay cho kiểu tích hợp vào tay nắm cửa, giúp dễ dàng mở cốp khi đang mang vác nhiều đồ đạc cồng kềnh. Với định hướng tạo nên mẫu xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu tối đa giúp mang lại hiệu quả sử dụng cao nhất, Attrage sở hữu động cơ 1.2L MIVEC kết hợp với hộp số CVT INVECS-III giúp chuyển số êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Ngoài ra, trọng lượng của xe nhẹ hơn các mẫu xe khác cùng phân khúc ít nhất 100kg, Attrage linh hoạt với động cơ 1.2L. Được phát triển với tiêu chí là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, Attrage đạt mức tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trong phân khúc xe sedan hạng B hiện này với số tiêu thụ nhiên liệu theo công bố của cục đăng kiểm Việt Nam là 5.09L/100km đối với phiên bản MT và 5.36L/100km phiên bản CVT. Xe được trang bị hệ thống Kiểm soát hành trình – Cruise Control giúp người lái điều khiển xe thoải mái hơn, đặc biệt trên những hành trình dài. Trang bị an toàn bao gồm; hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cơ cấu căng đai tự động, túi khí đôi, móc ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX, Camera lùi... Đi cùng những nâng cấp mới trong thiết kế ngoại thất, nội thất, tiện nghi và được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Tuy nhiên giá xe Mitsubishi Attrage 2020 thế hệ mới tại Việt Nam bán ra chỉ từ 375 đến 460 triệu đồng (tương đương với hai phiên bản MT và CVT). Đây sẽ được xem là đối thủ đáng gờm trên thị trường xe sedan hạng B tại Việt Nam hiện nay. Video: Mitsubishi Attrage 2020 lộ diện mạo mới tại Việt Nam.

